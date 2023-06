La fiesta sigue durante el verano

Mayo es el mes festivo por excelencia de Córdoba capital, pero la fiesta no termina con la llegada del verano. El estío se presenta muy animado con varias actividades y programas que han terminado por consolidarse en el tiempo. Prácticamente no habrá fin de semana en la ciudad en que no hay al menos un evento de importancia.

