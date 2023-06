¿Cuál es la mejor forma de prepararse los exámenes?

Prepararse las oposiciones en una academia o con un preparador particular puede marcar la diferencia. Irene Barrios, jefa de estudios de la Academia Ariete, cree que, al menos el primer año, sería necesario acudir a profesionales. Barrios explica que existe una gran diferencia entre preparar los exámenes por cuenta propia a hacerlo con una entidad que te respalde, no solo desde el plano formativo, sino también en todo lo administrativo. En Ariete, por ejemplo, consultan a diario los distintos boletines oficiales y actualizan todas las normativas que suelen entrar en los exámenes y que varían bastante más de lo que parece. Sí entiende la jefa de estudios de esta academia cordobesa que hay quien no tiene recursos para pagar las clases o quien, directamente, no tiene tiempo para acudir a las mismas (ya sean on-line, la modalidad ahora más extendida, o presenciales). En cualquier caso, preguntada sobre si es caro pagar una academia para las oposiciones, Barrios señala que no cuesta más que una academia de ingles, por ejemplo.

Las grandes oposiciones ponen en carga más de 30.000 plazas Entre elegir un preparador o una academia, donde los grupos suelen ser más grandes, Barrios entiende que depende mucho de la oposición que se vaya a hacer. No es lo mismo preparase para las oposiciones para juez o fiscal o para educación (donde se precisa una diferenciación en algunos de sus apartados con respecto al resto de aspirantes) que hacerlo para unas pruebas de administrativo del cuerpo más bajo de funcionarios. Los primeros, los que están esos procesos más duros, suelen recurrir al preparador. En el caso de Ariete, este año tienen bastante estudiantes que se están preparando las oposiciones a administrativo del Ayuntamiento y también despuntan en preparar a futuros policías, pues además de formar para el examen teórico, también cuentan con preparación para las pruebas físicas (a través de un convenio con un centro de entrenamiento personal) y para las entrevistas personales. La vida en ‘stand-by’ ¿Existe la clave para aprobar unas oposiciones? Irene Barrios cree que el esfuerzo, la constancia y el trabajo son las tres cosas básicas que debe tener un opositor, pero también sabiendo que todo el mundo puede tener épocas buenas y épocas malas. «Si hoy estudias dos horas menos, no pasa nada, se pueden recuperar. Hay que seguir intentándolo, no es ningún secreto, intentar no venirse abajo y estudiar porque aunque haya que presentarse varias veces, al final se consigue».