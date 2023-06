Las grandes oposiciones ponen en carga más de 30.000 plazas

Aprobar unas oposiciones y conseguir una plaza estable para toda la vida es un reto aspiracional que tienen miles de cordobeses. El sétimo Informe Young Business Talents, realizado por Abanca, ESIC Business and Marketing School, Herbalife Nutrition y Praxis MMT, señalaba hace tan solo unos meses que el 24,5% de los estudiantes andaluces aspira a ser funcionario, un sueño que no es solo cosa de jóvenes, pues el devenir laboral también lleva a muchos trabajadores a buscar la estabilidad que da una plaza fija frente a un mercado de trabajo cambiante y repleto, en muchas ocasiones, de inseguridades. Las convocatorias de plazas públicas (ya sean de acceso libre, promoción interna o estabilización) que hay activas en toda España no son pocas. Se puede hacer un cálculo, eso sí, partiendo de las grandes oposiciones, las que aglutinan un mayor número de plazas que se reparten por todo el territorio nacional, también las más destacadas a nivel autonómico y aquellas que tienen activas los ayuntamientos de los distintos municipios de la provincia.

La vida en ‘stand-by’ Si se suman esas convocatorias más señaladas, ahora mismo hay en carga más de 30.000 plazas para más de 30.000 futuros funcionarios y trabajadores públicos. La que tiene más plazas de acceso libre es la de las oposiciones de los cuerpos generales de la Administración General del Estado, con 11.417 puestos de ingreso libre. Esas más de 11.000 plazas se reparten entre los distintos grupos de funcionarios (en esta convocatoria hay para A2, C1 y C2) para cuerpos como gestión de la administración civil del Estado, general auxiliar o técnicos auxiliares de informática. A estas habría que sumar más de 16.000 plazas convocadas también este año para promoción interna. Los exámenes serán a mediados de septiembre y hay 21 sedes para la realización de los mismos, entre ellas, Córdoba (se hará en todas las provincias andaluzas excepto en Almería, Huelva y Jaén). ¿Cuál es la mejor forma de prepararse los exámenes? La otra convocatoria con mayor número de plazas es la activada por la Junta para el ingreso en los Cuerpos de Profesores de Enseñanza Secundaria, Escuelas Oficiales de Idiomas, Música y Artes Escénicas, Artes Plásticas y Diseño, Maestros de Taller de Artes Plásticas y Diseño y Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional (el año que viene serán las de Infantil y Primaria porque se van alternando), que también se convocan en otras comunidades autónomas. En el caso de Andalucía, el número de plazas este año es de 6.543 y la mayoría se corresponden con profesores de las distintas asignaturas de Secundaria, hasta 6.068, siendo Matemáticas, Geografía e Historia, Biología y Lengua las especialidades con mayor número de puestos. Muy por detrás se situaría ya la cantidad de plazas para profesores de Música y Artes Escénicas con 261 para toda Andalucía. El examen será el domingo 18 de junio. Oposiciones a profesor en Andalucía: más de 6.500 plazas, novedades y fechas clave Otra convocatoria con gran número de aspirantes a conseguir una plaza dados los requisitos básicos que se solicitan es la de funcionario de prisiones, cuyo examen se espera que se celebre en noviembre de este año. Para 2023 han salido más de 958 plazas. Más convocatorias A estas convocatorias habría que sumar aquellas que ya se han realizado y que también han supuesto un buen puñado de plazas para este año, como los exámenes para acceder al Cuerpo Nacional de Policía, con 2.456 en este 2023 para la escala básica. Ya se hicieron los exámenes y el proceso se encuentra en este momento en la realización de las entrevistas personales y los reconocimientos médicos. También se han realizado los procesos selectivos para distintos cuerpos de la administración de Justicia, como auxilio judicial o tramitación y gestión procesal. En mayo también se realizaron los exámenes para acceder a una de las de 7.757 plazas que activó Correos (la mayor convocatoria en décadas) o a una de las 500 plazas de operador comercial para Renfe. A nivel local este año hay dos convocatorias destacadas en Córdoba. Por un lado, están las más de 80 plazas que el Ayuntamiento de Córdoba ha convocado para puestos de auxiliar administrativo y que pertenecen a las Ofertas de Empleo Público de los años 2018, 2020 y 2021. El examen será el 17 de junio (curiosamente, el mismo día en que se constituirá la nueva corporación municipal) en el campus de Rabanales y las instalaciones de la Facultad de Medicina y Enfermería. Casi 6.000 personas han sido admitidas para la realización de estas pruebas. Por otro lado, están las 70 plazas abiertas para la Policía Local, pertenecientes a la oferta de 2019, 2020 y 2021, de las que 57 son de oposición de turno libre.