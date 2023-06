El sindicato de enfermería Satse Córdoba ha denunciado este viernes que, "pese a que los profesionales eventuales están muy preocupados desde hace meses sobre qué alternativa les va a dar el Servicio Andaluz de Salud (SAS) para la «inaceptable» situación de estos profesionales, cuyos contratos semestrales finalizan el 30 de junio, la Junta no está dando respuesta sobre la oferta de contrataciones para el plan vacacional de 2023".

Satse ha asegurado que «esto viene generando desde hace semanas incertidumbre entre el colectivo de enfermería, pese a que nuestro sindicato ha exigido a las direcciones de los centros y en la mesa sectorial de manera recurrente información sobre las perspectivas de empleo y la necesidad de renovación del 100% de los contratos actuales».

El sindicato de enfermería ha indicado que "esto está conduciendo a que numerosos profesionales de enfermería están escuchando ofertas de otras comunidades y que se haya detectado fuga de profesionales hacia regiones como Castilla y León, que está ofertando 7 meses de trabajo desde el 1 de junio".

El verano pasado Cataluña contrató a muchas enfermeras andaluzas para trabajar en verano

Esta coyuntura, ha advertido Satse, "puede ocasionar una situación parecida a la vivida el año anterior cuando, ante las dudas en renovaciones en Andalucía, cientos de enfermeras migraron a Cataluña que ofertaba contrataciones de mayor duración, ocasionando problemas en las bolsas de empleo andaluzas, las cuales quedan vacías de candidatos, lo que nos puede ocasionar problemas graves por falta de aspirantes para la contratación estival".

Desde este colectivo se acusa al SAS "de dejación de funciones, ya que el corte de los listados de bolsa de empleo del año 2022, no sólo no se ha publicado, sino que el Servicio Andaluz de Salud no ha abierto el plazo de autobaremo que se comprometió a realizar entre marzo y abril de 2023 para realizar la oferta de contratos de este verano con el listado actualizado, cuestión que no ha realizado, lo que genera falta de credibilidad".