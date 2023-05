El consumo de tabaco repunta en Córdoba tras la pandemia

El consumo de tabaco ha aumentado un 3,3% durante el último año en la provincia de Córdoba, según los datos recogidos por el Ministerio de Hacienda. En Córdoba se vendieron durante 2021 un total de 31.832.757 cajetillas de cigarrillos, mientras que en 2022 esa cifra subió a 32.894.967, lo que supuso alrededor de un millón de cajetillas más.

La especialista en Medicina del Trabajo del hospital universitario Reina Sofía Azahara Alcantarilla constata, con motivo del Día Mundial sin Tabaco, que, durante la pandemia del coronavirus y también en la actualidad se está apreciando un incremento en la demanda de ayuda para dejar de fumar, pero también un mayor consumo por parte de las personas que ya tenían instaurado este negativo hábito desde hace años.

Los vaper y el tabaco de contrabando no se contabiliza

El mayor número de cajetillas de tabaco adquiridas durante 2022 en Córdoba no incluye la enorme cifra de vaper y de cigarrillos electrónicos que a diario se comercializan ni hasta el 40% de tabaco que se vende de contrabando (según aseguran los estanqueros), aclara el presidente de la Unión de Asociaciones de Estanqueros de Córdoba, Manuel Fernández Vicario. Fernández Vicario precisa que los datos de consumo de vaper se desconocen de momento, pues no hay una estadística oficial.

Sin embargo, a falta de cifras, el presidente de los estanqueros recalca que «el contrabando de tabaco no cesa y se venden cada vez más vaper en Córdoba» y añade, que poco a poco, «estos productos están ocupando más espacio en los estancos», a pesar de que se trata de un producto que está compuesto por solo químicos, no como los cigarrillos tradicionales, que aunque contienen nicotina, proceden de una planta. «No existe apenas regulación sobre los vaper, con excepción de que no podemos venderlos a menores de 18 años en los estancos», sostiene.

Mayor control sobre el acceso de los menores a los cigarrillos electrónicos

La doctora Azahara Alcantarilla se muestra a favor de que se controle el acceso de los menores a las nuevas modalidades de consumo de tabaco (vaper y cigarrillo electrónico) y que se evite la incitación a fumar estos productos desde la niñez cuando se permite y promociona la venta o el regalo de vaper que contienen el diseño de conocidos dibujos animados, como Bop Esponja o Los Minions.

Esta especialista del Reina Sofía recuerda que hace décadas se prohibió la comercialización de cigarrillos de chocolate, por ser esta chuchería una posible vía de iniciación en el consumo de tabaco. Décadas después, ahora ha surgido esta nueva moda de los vaper con dibujos, que viene a suponer un riesgo similar de comenzar a fumar mediante la imitación.

Siete millones más en ventas de tabaco durante 2022

El incremento del consumo de tabaco en Córdoba se comprueba a su vez si se analizan las ventas en euros, que pasaron de ser de 168,5 millones en 2021 a 175,5 millones en 2022, 7 millones más. Sin embargo, dichas ventas de cigarrillos durante el pasado año fueron un 30% inferiores a las que hubo en Córdoba en 2011, año en el que se aprobó la nueva ley antitabaco.

Efecto positivo de la ley antitabaco

Como se recordará la primera ley antitabaco entró en vigor en España en enero de 2006 y logró que se dejara de fumar en el interior de los centros de trabajo. Con posterioridad, en 2011 se aprobó una modificación de la ley anterior, que permitió sacar el humo de bares y restaurantes. La implantación de las nuevas medidas antitabaco en 2011 lograron que en Córdoba se dejaran de comprar más de 7 millones de cajetillas de cigarrillos en el primer año de su entrada en vigor. Se pasaron de vender 48,2 millones de cajetillas en 2011 a 41 millones en 2012.

Año a año, desde 2011 hasta llegar a 2019, se ha ido apreciando una caída progresiva en el consumo de tabaco en Córdoba, a raíz de que cada vez se ha ido restringiendo más los lugares donde se puede fumar.

En 2019 Hacienda registró 31,5 millones de cajetillas de cigarrillos vendidas en la provincia, cifra que cayó a 30,6 millones en 2020 (ya en pandemia), pero que en 2021 subió, al repuntar el consumo de tabaco tras años de caída, a 31,8 millones. En 2022 ha seguido creciendo la venta, habiéndose adquirido 32,8 millones de cajetillas.

25% de fumadores en Córdoba

En Córdoba la Consejería de Salud estima que existe un 25% de población fumadora, que tiene entre 18 a 65 años, aunque como aclaraba recientemente el director del Plan Integral de Tabaquismo de Andalucía, Marcos García, las encuestas de incidencia no son recientes y son complicadas de realizar.