Hacemos Córdoba entra al Ayuntamiento de Córdoba con cuatro concejales, uno menos que en la pasada gobernanza. Las elecciones municipales de este domingo han debilitado a la confluencia de izquierdas, que en los pasados comicios obtuvo cinco concejales. Tres (15.000 votos, el 10%) por parte de Izquierda Unida y dos (9.000 votos, el 6%) de Podemos. Pero, pese a la noticia "triste", desde la formación consideran positiva la unión de los partidos en un proyecto que, como ha asegurado Juan Hidalgo, "viene para quedarse".

El candidato a la Alcaldía ha comenzado su intervención, tras conocer los resultados, recordando a Antonio Gala, fallecido este domingo. Hidalgo ha lamentado que haya muerto "un pedacito de Córdoba". Noticia que, sumada a la pérdida de concejales, hace que sea una "noche triste".

La unión, un "acierto"

Sin embargo, lejos de lamentos, el cabeza de lista se ha enorgullecido de la unidad y ha asegurado que "fue un acierto". De lo contrario, ha apostillado Hidalgo, la izquierda hubiera naufragado en "esta ola azul que ha venido y ha pasado prácticamente por toda Andalucía".

Haciendo autocrítica, el candidato de Hacemos Córdoba cree que la nueva marca ha podido penalizar a la coalición en estos comicios. Pero, ante todo, se ha mostrado convencido de que "hay que tener las luces largas". "Venimos con la firme convicción de que es un proyecto duradero en el tiempo", ha afirmado rotundamente Hidalgo. El objetivo, a largo plazo, es "recuperar los espacios perdidos por la izquierda cordobesa".

"Después del 28, siempre llega el 29", ha comenzado diciendo el cabeza de lista de la confluencia. Para acabar haciendo un compromiso con la ciudad, con trabajo por tener un ayuntamiento "de cuidados, trasparente, honrado, escuchando a la gente...". Por todo el trabajo hecho y por hacer, Hidalgo ha dado las gracias a los apoderados y a quienes han mostrado su apoyo al proyecto. Un proyecto para el que "no es el mejor principio" pero que, "con ahínco, con escucha, con participación y con pedagogía", va a seguir "ganando terreno para conseguir que Córdoba sea un poquito más de izquierdas".

Más políticas "de derechas" y un modelo 'sordo'

Juan Hidalgo ha felicitado, como no podía ser de otra forma, al alcalde de Córdoba, José María Bellido por su reelección. Sin embargo, ha lamentado que esta mayoría absoluta del PP en la capital trae "más recetas de políticas de derechas" y "un modelo que no escucha, que no atiende a las personas, sino a otros intereses".

"Lo hemos visto con el comercio, con la participación ciudadana, con la igualdad", ha insistido el candidato, para acabar zanjando que "el peor enemigo de la sanidad andaluza no es el covid, son los recortes del Partido Popular" y "esas recetas se implantarán en la ciudad.