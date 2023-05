Los funcionarios de Justicia de Córdoba han llevado a cabo hoy la tercera jornada de huelga indefinida en la que han escenificado este miércoles el entierro de los derechos laborales de esta administración dentro de las instalaciones de la Ciudad de la Justicia y a la que ha acudido un elevado número de profesionales. Este personal ha querido así mostrar su voluntad ante el Ministerio de Justicia de no cesar hasta que el Gobierno se decida a iniciar las negociaciones para mejorar sus condiciones laborales y salariales, como ya ha ocurrido con jueces y fiscales.

El responsable del Sector de Justicia de CSIF Córdoba, Antonio González, señala que “el silencio de las ministras de Justicia y de Hacienda, Pilar Llop y María Jesús Montero, después de un mes de movilizaciones es absolutamente indignante, inaceptable e inaudito”. “El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez también es responsable porque no ha respondido a la carta enviada por el comité de huelga que representa al 93% de la plantilla de Justicia, emplazándole a intervenir ante la incapacidad demostrada por sus dos ministras”, recuerda el representante sindical.

Un mes de movilizaciones

Desde CSIF se recuerda que el primer mes de movilizaciones y paros de los 750 funcionarios/as de Justicia de Córdoba han provocado que no se hayan incoado más de 2.300 demandas en los órganos judiciales de la capital. El sindicato subraya que “esta situación ya está provocando elevadas pérdidas económicas y un perjuicio a la ciudadanía difícil de remediar por la acumulación de casos retrasados”.

Estas cifras “vienen a poner en evidencia el papel fundamental que juega este personal, que no solo no es reconocido, sino que no reciben por él la compensación económica que les corresponde”, ha remarcado el delegado de CCOO en la Administración de Justicia, José Carlos Alba.

González recuerda que mañana, jueves 25 de mayo, y previo al cierre de la campaña electoral, se celebrará una gran manifestación en Madrid que comenzará a las 12.00 horas y transcurrirá desde el Ministerio de Justicia a la Secretaría de Estado de Función Pública. “Consideramos indecente e inexplicable para la opinión pública que el Ministerio de Justicia siga sin sentarse a negociar en lo que es ya un verdadero conflicto social de incalculables consecuencia”, resalta el responsable de CSIF. Tanto CSIF como CCOO apoyarán la protesta. El segundo ha dicho que el fin de la misma es exigir la paralización de la LOEO y el reconocimiento de las funciones de estos profesionales, que reclaman un trato igualitario al de los jueces y fiscales.

Firma de un acuerdo

Asimismo, el máximo representante del CSIF Justicia Córdoba apunta que “ayer se firmó el acuerdo que puso fin al conflicto abierto con jueces y fiscales sin que este colectivo haya tenido que realizar ni un solo día de huelga, lo que contrasta con la ausencia de negociación con los funcionarios, algo que pone en duda la apuesta por el diálogo y por los servicios públicos del que hace gala este Gobierno y pone en tela de juicio su credibilidad ante los millones de ciudadanos afectados por este conflicto en España”.

Finalmente, González asegura que “el fin de la huelga indefinida está en manos de los responsables ministeriales de Justicia y de Hacienda y, ante su incapacidad, en manos del propio presidente del Gobierno, que debe actuar de inmediato y al que exigimos intervenir para abrir la negociación que pueda poner fin a este conflicto”.

Para CCOO, cerrado el conflicto con los jueces y fiscales, al Ministerio ya no le quedan más excusas para no convocar al comité de huelga con una propuesta económica y un compromiso sobre el contenido de la LOEO que permita avanzar en una salida negociada al conflicto.

Reivindicaciones concretas

Cabe recordar que el 14 de abril el comité de huelga presentó al Ministerio cuatro reivindicaciones muy concretas, una subida salarial lineal de entre 430 y 350 euros en función de los Cuerpos, una subida que responde a una propuesta clara de mejora de la Administración de Justicia a través de la definición de las funciones que cada cuerpo debe realizar en la tramitación de los procedimientos y la negociación del contenido de la LOEO. Además, el comité de huelga reivindicaba el impulso para la implantación de la carrera profesional y la reducción de los grupos de población a uno solo.