La Asociación Andaluza de Barrios Ignorados han reclamado una actuación integral para paliar la pobreza ante el último informe de Urban Audit por el Instituto Nacional de Estadística (INE) donde se miden indicadores económicos y de población. Según informa una nota de prensa de la asociación, esta solicita a las distintas administraciones que "cambien el modo de actuar y enfoquen sus intervenciones con una mirada integral que incida en el contexto socio-familiar para ayudar a las familias a salir de la exclusión social en la que se encuentran muchas de ellas en estos barrios. Y trabajen coordinadamente todas las administraciones con políticas bien diseñadas que definan bien el punto de partida y el punto de llegada una vez finalizadas". Córdoba, junto a Sevilla, sigue liderando el ranking de ciudades con más barrios pobres de España, se afirma en la nota.

"Como viene denunciando año tras año la Asociación Andaluza de Barrios Ignorados, esta situación no podrá cambiar si no se trabaja por erradicar las causas que la provocan. Una realidad que nos muestra cómo la desigualdad económica que se da entre los barrios cordobeses es un hecho estructural", continúa la asociación.

Factores sociales

En su opinión, la mirada económica es parcial si no se tiene en cuenta otros factores sociales como pueden ser aspectos de salud, acceso a la vivienda, fracaso escolar, desempleo, etc. "Vemos con indignación como nuestros barrios son estigmatizados por este modo de actuar y mientras muchas personas sufren las consecuencias asociadas a la pobreza como son la precariedad, la ansiedad, la conflictividad social, la falta de oportunidades para desarrollarse vitalmente, etc", sostiene la asociación.

Además, a su juicio, "Córdoba es una ciudad desigual, pedimos al Ayuntamiento de Córdoba, a la Junta de Andalucía y al Gobierno de España que se sienten y de una vez por todas trabajen conjuntamente para eliminar esta dura realidad. Todos coincidimos en el diagnóstico. La política falla en sus intervenciones: hace falta otro modo de actuar".

Por último, la asociación andaluza informa de que ha pedido una reunión con el consejero de Presidencia y el presidente del Parlamento andaluz. "Esperamos ser recibidos en breve. La urgencia de los problemas de nuestros barrios los agrava. La administración no puede seguir jugando con la dignidad de muchas de las personas que viven en algunos de estos barrios", concluye la nota.