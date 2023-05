Más de 70.000 operarios podrán dejar de trabajar bajo el sol si el calor es extremo en Córdoba

Este sábado 13 de mayo en España entró en vigor el real decreto ley que establece la obligación de prever medidas adecuadas para la protección de las personas trabajadoras ante las temperaturas extremas. Según esta decisión, el Ejecutivo regulará el trabajo al aire libre cuando haya aviso rojo o naranja de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) por episodios de calor extremo, pudiendo quedar interrumpida la actividad si el empresario no puede garantizar la protección del trabajador.

Más de 70.000 trabajadores de Córdoba (unos 60.000 del sector agroganadero, más unos 18.000 de la construcción, junto a una cifra indeterminada de profesionales que también trabajan en el exterior (carteros; repartidores; efectivos de parques y jardines, recogida de basura, limpieza urbana u obras públicas; policías; guardias civiles; bomberos, agentes forestales o militares) serían las beneficiarios de este nuevo real decreto.

En el caso de Córdoba, durante los meses de mayo a octubre, que son en los que más aprieta el calor, todos los 60.000 trabajadores recogidos en el convenio del campo no desarrollan su labor, ya que las campañas que dan más trabajo (cítricos y olivar) se concentran entre octubre y marzo.

Valoración sindical

Tanto UGT como CCOO en Córdoba valoran de «forma positiva» que se tome conciencia de "un problema tan importante como es la exposición a las altas temperaturas de los trabajadores que desarrollan su labor al aire libre", ya que las olas de calor cada vez son más reiteradas y duran más.

Ambos sindicatos recuerdan que, tanto Andalucía como Córdoba, debido precisamente al calor que soporta su población, fueron pioneras ya hace unos 20 años en alcanzar acuerdos en las negociaciones colectivas con los empresarios para implantar la jornada intensiva de mañana desde junio, principalmente en el campo y en la construcción, pero también en otros ámbitos.

Además, CCOO y UGT coinciden en que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales ya recoge desde hace años la conveniencia de realizar determinados trabajos por la mañana en los periodos del año con más altas temperaturas.

Tomar medidas con antelación a la llegada del calor intenso

Sin embargo, el responsable de Salud Laboral de CCOO en Córdoba, Aurelio Martín, indica que la aplicación del real decreto, en fechas distintas a las de la jornada intensiva, cuando haya aviso naranja o rojo de la Aemet, conlleva que el empresario debe realizar una evaluación del riesgo que puede existir para así determinar las medidas preventivas a poner en marcha. Por eso, Martín entiende que "esto se tiene que tener previsto desde marzo para que las decisiones que se acuerden se puedan aplicar desde el primer momento que apriete el calor y no se demore la activación de las medidas".

Recuperación de horas si se interrumpe la actividad

Por otro lado, Martín precisa que lo que no especifica el real decreto recién aprobado es cómo se recuperan las horas, cuando se decida cortar la jornada laboral en un momento concreto en días de aviso naranja o rojo.

Por su parte, el responsable de Salud Laboral de UGT en Córdoba, Jaime Sarmiento, hace hincapié en que a partir de este real decreto "las empresas tendrán que ser aún más conscientes de la importancia de regular la jornada laboral, en base a distintos factores que pueden afectar a la misma, como son las altas temperaturas". Sarmiento recalca que desde ahora se podrán denunciar posibles situaciones de incumplimiento del tiempo de trabajo, al margen de que en ese momento concreto esté en vigor la jornada intensiva o no en dicho sector, siempre que haya aviso rojo o naranja de la Aemet.

No se podrá reducir el sueldo si se corta la jornada por efectos del calor

El representante de Salud Laboral de UGT Córdoba añade que otro aspecto que contempla este real decreto es que "al trabajador no se le podrá reducir el sueldo, aunque su jornada se vea interrumpida en días de más calor", ya que siempre se pueden destinar ese tiempo a hacer labores que no impliquen estar al aire libre o adelantar más el inicio de la jornada intensiva. En esta línea, tanto Martín como Sarmiento resaltan que "la jornada intensiva no reduce la productividad, sino que persigue trabajar en condiciones de mayor seguridad".