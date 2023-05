El delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Córdoba, Salvador Fuentes, sabe que no podrá aprobar los presupuestos de 2023 antes del 28 de mayo, día en el que se celebran las elecciones municipales. Aun así, la junta de gobierno local ha dado el visto bueno al proyecto, que cuenta con luz verde del Consejo Social y del Movimiento Ciudadano, para que el gobierno entrante tenga agilizado el trabajo.

Al menos ese es el objetivo que se plantea Fuentes con esta aprobación en junta de gobierno y a sabiendas, según ha reconocido, de que no cuenta con la mayoría suficiente como para aprobar las cuentas en estas dos semanas. El delegado de Hacienda ha incidido en que se trata de un "ejercicio de responsabilidad" para que "se quede todo perfectamente montado para que el gobierno entrante no pierda ni un minuto".

Teniendo en cuenta que la toma de posesión será el 17 de junio, Fuentes calcula que, como muy tarde, el presupuesto estaría aprobado de forma definitiva el 30 de julio, dependiendo de las enmiendas que se presenten. De no haberlo aprobado en junta de gobierno, ha insistido el también presidente de la Gerencia de Urbanismo, 2023 seguiría "con un presupuesto prorrogado", por lo que entiende que "hemos sido generosos y honestos con el gobierno entrante".

Como ya dijera en el pleno, Fuentes no piensa convocar un pleno extraordinario a sabiendas de que no cuenta con mayoría suficiente para sacar los presupuestos. Ha recordado que Vox ya dijo que iba a votar en contra, igual que el PSOE, que considera abrir el debate de las cuentas en plena campaña no es oportuno.

El proyecto

Como ya avanzara en su día Fuentes, el presupuesto para 2023 contempla una subida de un 3,4% con respecto al de 2022 llegando a los 344,9 millones de euros para el Ayuntamiento y rozando los 470 en el consolidado (Ayuntamiento, empresas públicas y organismos autónomos). No hay proyectos nuevos, sino continuación para culminar los ya iniciados, porque como ha vuelto a recordar el delegado de Hacienda, es un presupuesto "de transición entre dos mandatos".