El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Córdoba David Dorado ha hablado este jueves del archivo provisional de una de las causas que había contra él dentro del caso Infraestructuras, en este caso, de la relacionada con unas obras en la plaza de Cuba. Según Dorado, este archivo "no me pilla por sorpresa" porque "soy inocente", por lo que entiende que "se me va a exculpar de todo".

La causa archivada se relacionaba con unas obras en la plaza de Cuba, concretamente en unas cocheras que hay justo debajo, por lo que se investigaba si se podía haber intentado usar dinero público para unos trabajos privados. Según Dorado, la obra se aprobó en el pleno de 2018 y él, siendo delegado de Infraestructuras, inició los trámites para ejecutarla. El juzgado archiva de forma provisional una de las causas contra Dorado por el caso Infraestructuras Con un coste de unos 180.000 euros, la obra se adjudicó hace apenas unos meses porque, aunque es cierto que se ejecuta en las cocheras, se relaciona con problemas de filtraciones dentro de la propia plaza. Un resumen de su paso por la política Dorado, preguntado por el resumen que hace de su paso por política, ha dicho que se va con un "sabor agridulce". En este sentido, ha manifestado que se marcha con "la satisfacción del trabajo cumplido", pero con una "profunda decepción" por "la mayoría de personas que se meten en política". Para Dorado, "quien prospera en política" es "quien es más sumiso" y ha confesado que ahora mismo "no me representa nadie" porque "tenía esperanzas en Ciudadanos", pero "me han demostrado que están todos para seguir chupando de la teta, ya sea el PP o por un carguito de lo que sea".