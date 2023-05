El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Córdoba ha acogido este jueves la última sesión ordinaria (todavía puede convocarse algún pleno extraordinario) del mandato. Con un inicio tenso por las protestas de policías y bomberos, a las que se han sumado también familias del colegio Santuario exigiendo apoyo a la educación pública, el Pleno que se ha desarrollado a las puertas del inicio oficial de la campaña electoral no ha llevado ninguna moción. Eso no ha supuesto que haya estado exento de cruces de acusaciones y de toma de decisiones, algunas de ellas de calado.

De estas últimas, la más destacada ha sido la aprobación definitiva de la innovación del plan parcial de La Rinconada (Plan Parcial de Ordenación (I)-6 Parque Industrial La Rinconada), lo que permitirá la instalación en los terrenos de la base logística del Ejército de Tierra y de un parque empresarial. El delegado de Presidencia, Miguel Ángel Torrico, ha recordado que el Ayuntamiento «ha hecho todos los trámites a los que estaba obligado» para que la base sea una realidad.

Cambio del PGOU para San Juan de Dios

En el aspecto urbanístico se ha dado otro paso importante, en este caso, relacionado con el PGOU. Por unanimidad, como también ocurriera con La Rinconada, ha salido adelante la aprobación inicial de la innovación del plan referida al Hospital San Juan de Dios. El objetivo de la orden hospitalaria es regularizar su situación urbanística, asentando un convenio que firmó con la Gerencia en el año 1997 y que no está regularizado, sin descartar que dicha innovación, en un futuro, pueda facilitar la mejora de servicios en el centro.

Desalojo del pleno y el problema de la productividad

Los momentos más tensos se han vivido en el arranque de la sesión, cuando un grupo de policías ha increpado al alcalde, José María Bellido, que tras tres avisos ha decidido desalojarlos del salón. Representados por UGT y por el Sindicato Independiente de Policía Local y Bomberos (Siplb), varios trabajadores han levado la voz durante el comienzo de la sesión pidiendo al alcalde que pague a sus policías y para reprochar que no se haya sentado con ellos a negociar.

El problema, una vez más, está en el cobro de la productividad. Preguntado por Podemos sobre este asunto, el delegado de Recursos Humanos, Bernardo Jordano, ha asegurado que de una plantilla de 430 agentes, los problemas existen con unos 20. Aun así, ha insistido Jordano, el encaje para que estos agentes puedan cobrar la productividad está complicado y solo será estudiable en cinco de ellos. Las razones, ha argumentado, es que para tramitar el abono de la productividad se tienen que cumplir dos requisitos: justificar que se han cubierto los objetivos y no rebasar un nivel de absentismo del 5%. Y hay casos, aseguró, en los que se llega a sobrepasar incluso el 30%. Más allá de eso, el delegado de Recursos Humanos ha recordado que la herramienta de la productividad no es la que debería usarse para estos cobros, sino el complemento específico, pero eso habrá que definirlo en un futuro porque la norma es la que es y no solo afecta a la Policía.

También cabe destacar que en el pleno ha salido adelante una modificación de crédito de más de medio millón de euros, con cargo al remanente de Tesorería de 2022, para abonar, precisamente, la productividad.