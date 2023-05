Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) obliga a readmitir a las oposiciones a Policía Nacional a un aspirante de Córdoba que había sido excluido por padecer discromatopsia. Se trata de una afección o alteración en la visión de los colores, que es conocida como daltonismo.

Según informa en una nota el bufete de abogados Osuna, el Estado tendrá que abonar a este aspirante la cantidad acumulada por el sueldo que ha dejado de percibir desde el año 2020. "El recurrente no fue admitido por considerar los órganos de la policía que tenía problemas en la visión. Tras la tramitación de recursos y de un contencioso-administrativo en el TSJM le ha dado la razón al aspirante a policía", se explica en la nota. Al considerar el tribunal que el recurrente padece una pequeña patología pero "la misma no supone una pérdida considerable de aptitudes, lo que no le provoca un impedimento para formar parte de la policía, esta pérdida pequeña de aptitud está dentro de los límites tolerados. En base a los informes médicos aportados, el recurrente presenta una pérdida leve de facultades que no afecta en caso alguno a su actividad policial y por lo tanto no produce limitación alguna en su actividad física para poder desempeñar la función policial".

Según el gabinete de abogados, el aspirante deberá ser "nombrado policía del CNP y respetando el escalafón en el puesto que le hubiera correspondido en la promoción saliente de la convocatoria en la que participó hace varios años , con la misma antigüedad y efectos administrativos que sus compañeros que superaron las pruebas, debiéndose efectuar la correspondiente liquidación de haberes".

Esta sentencia se ha producido tras tres años de litigios desde que se inició el proceso, concluye la nota.