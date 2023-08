Las elecciones municipales se celebrarán en Córdoba este 28M y más de trescientos mil cordobeses están llamados a las urnas en la capital para elegir a los que serán sus representantes públicos durante la próxima legislatura. Concretamente, 319.515 cordobeses están llamados a votar entre las 381 mesas electorales repartidas por todo el municipio. Para que no te pille nada por sorpresa, te traemos una guía con todo lo que debes saber.

¿A qué hora abren y cierran las mesas electorales?

El horario para ir a votar es desde las 9.00 hasta las 20.00 horas del 28M. A esa hora, la presidencia de la mesa electoral anunciará que ya se han finalizado las votaciones, no obstante, si hubiese alguna persona dentro del local electoral que por algún motivo en ese momento no había podido votar, se le dejará votar, pero no entrar a nadie más.

¿Dónde tengo que ir a votar?

Desde el pasado lunes 1 de mayo hasta el martes 9 de mayo, la Oficina del Censo Electoral habrá remitido por correo las tarjetas censales a los ciudadanos con derecho a voto, donde se indicará cuál es el colegio electoral al que acudir.

En caso de pérdida o algún fallo con esta tarjeta, los electores podrán consultar qué mesa electoral les corresponde pinchando en este enlace.

Además, también podrás consultar haciendo clic aquí si te ha tocado formar parte de una mesa electoral.

¿Qué documentación debo llevar?

Para poder ejercer el derecho a voto, es imprescindible portar un documento identificativo en vigor, ya sea el DNI, el pasaporte, el carnet de conducir, tarjeta de residencia -en el caso de ciudadanos europeos que la posean- y tarjeta de identidad, si se trata de personas extranjeras nacionales de países con los que España haya suscrito un tratado de reciprocidad para el reconocimiento del derecho de sufragio en las elecciones locales.

¿Quiénes son los principales candidatos?

Estos son los principales candidatos a la alcaldía de Córdoba: José María Bellido por el PP, Yolanda Almagro por Vox, Antonio Hurtado por el PSOE, Jesús Lupiáñez por Ciudadanos y Juan Hidalgo por Hacemos Córdoba.

Resultados de las elecciones

Durante el transcurso de la jornada electoral, podrás seguir aquí al minuto la última hora de las elecciones.