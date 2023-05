«En las próximas generales tendría que salir una gran coalición PP-PSOE»

Carmelo Casaño acaba de cumplir 90 años, una oportunidad para que este abogado jubilado, que fue diputado de UCD en la legislatura constituyente y primer Defensor del Ciudadano de Córdoba, pueda hacer balance político, socioeconómico y cultural de Córdoba y para reconocer su trayectoria, después de haber escrito miles de artículos para Diario CÓRDOBA desde hace unos 70 años. Se considera un analfabeto tecnológico, no por decisión propia, sino porque no ha logrado aprender, aunque desde hace unos años utiliza el ordenador para pasar a limpio lo que primero escribe en papel a bolígrafo y en sus tiempos más jóvenes hacía con pluma Sheaffer.

¿Cómo se llega a los 90 años, algún secreto?

Ojalá lo supiera. Mi mujer, que era más joven, falleció hace cinco años. Estuvo 6 o 7 años con alzhéimer. Enfermedades buenas no hay, pero algunas son especialmente diabólicas como el alzhéimer porque hace que la persona se vaya desviviendo.

Hace unos días falleció Rafael Mir, amigo suyo, que participaba junto a usted y otros intelectuales en una tertulia todos los miércoles. ¿Cómo se afronta, aunque sea ley de vida, el hecho de ir sobreviviendo a otras personas?

La pérdida de seres queridos siempre es dolorosa, aunque por ley de vida, la muerte algún día nos llegará. El problema es que con esta edad, escalón que bajas ya no lo subes.

Hábleme un poco de sus orígenes y de su infancia.

Mi padre era funcionario público y mi tatarabuelo, por vía paterna, por lo visto, descendía de franceses que se establecieron en un pueblo de Granada en 1817. Pensaba que los orígenes del apellido Casaño podían ser de un pueblo de Asturias, que se llama Casaño. Por parte de mi padre, mis abuelos fueron de los que compraron solares en 1912 para abrir la calle Nueva (actual Claudio Marcelo). Por eso, yo nací en la esquina de la calle María Cristina con la calle Nueva. Vivíamos al lado también de donde residía Antonio Gala. Una placa recoge que el escritor egabrense Juan Valera vivió en la casa donde yo residí. Imagino que sería antes. Yo siento una gran admiración por Juan Valera y por sus cartas. Fue el introductor de Rubén Darío en España y el que presidió la entrega de la cátedra a Menéndez Pelayo y el que se la otorgó a Unamuno, frente a Ganivet.

Como abogado, ¿a qué facetas se dedicó más?

Me gustaba el Derecho Penal, pero de aquello no se vivía y fui asesor jurídico del Banco Exterior de España.

Fue diputado constituyente con la UCD durante el Gobierno de Adolfo Suárez. ¿Cómo recuerda el Golpe de Tejero del 23F y qué opinión le merece la situación actual del rey emérito Juan Carlos I?

La vertiente sentimental y, en ciertos aspectos económica, del rey emérito me parece deplorable, pero eso hay que separarlo de que Juan Carlos I fuera el paladín de que la democracia llegase a España. Porque la democracia llegó porque el pueblo quería que así fuera, pero si no hay quien dice «vamos adelante...». España, por muchas razones, es un país que cree muy poco en sus instituciones, y, por el contrario, los ingleses sí lo hacen. Por otro lado, un 23F no se va a volver a repetir en España. El que haya un documento gráfico de aquel hecho es lo que ayuda a saber lo que pasó. Después, un gran acierto de Calvo Sotelo fue cuando dijo que España tenía que entrar en la OTAN. Ahí se produjo un comentario de Felipe González, que después se tergiversó, en el que dijo que «de entrada no», en relación a su apoyo a la entrada de España en la OTAN, pero no porque no quisiera su partido, sino porque él estimaba que la decisión debía ser adoptada por el Estado y por todos los grupos políticos. Hoy en día los militares son profesionales muy preparados, cada uno con sus ideas políticas y no son ya guardianes de una dictadura.

¿Cree que el rey emérito debería instalarse en España?

Si volver a España es para formar un lío, mejor que no lo haga.

Y a su hijo y actual rey, ¿cómo lo ve?

Felipe, me parece, que es más de su madre que Borbón.

¿Es usted monárquico?

He sido accidentalista toda mi vida (considerar irrelevante la forma de Estado de un país). Aunque en este momento, y creo que piensa así hasta Alfonso Guerra, no creo que deba ser ningún problema la monarquía en España. En la actualidad, una monarquía no es lo que era en el Antiguo Régimen, antes de la Revolución Francesa. Por ejemplo, Corea del Norte, que es una república, es impresentable. Si en España tuviéramos una república y hubiéramos tenido un presidente de la República como Aznar, prefiero la monarquía.

No estuvo mucho tiempo en política. ¿Por qué?

Eduardo Punset, que era amigo mío, vino a Córdoba para que entrara en las listas del nuevo partido que fundó Suárez, el CDS, pero le dije que no, que lo mío había sido una etapa, de la que me siento orgulloso, porque en la Constitución Española aparece mi firma y me concedieron la Medalla del Mérito Constitucional, que nos entregó el rey. A veces, lo que hace falta es estar en el momento oportuno, en el sitio justo. Aún conservo mi llavero de la UCD, que tiene ya casi 50 años.

Sobre la situación de la política nacional actual, ¿qué valoración realiza? ¿Está la democracia consolidada en España?

La democracia sí está consolidada, en primer lugar, porque España pertenece a la Unión Europea. Sin embargo, hay hoy en día excesivas personas dedicadas a la política como labor trepadora y eso es muy lamentable. Aquí en España en las próximas elecciones generales lo que tendría que salir es una gran coalición PP-PSOE, como en Alemania, con los dos grandes partidos mayoritarios, pero es un imposible. Mi generación ha vivido una época interesantísima porque en toda la historia de la humanidad nunca ha habido una aceleración tan rápida de avances tecnológicos, pero no tanto de avances éticos, que incluso han sufrido retrocesos. Cuando yo era niño, para hablar por teléfono con Alcolea, tenía que ir a Telefónica, esperabas 3 o 4 horas y a lo mejor se mezclaba la línea con Bilbao y ahora se puede hablar con cualquiera, que lo mismo está en Alcolea o en Japón.

¿Tiene miedo a que pueda sufrir la democracia un retroceso?

A mí edad más que miedo siento preocupación, un leve dolor de que las cosas puedan ser de otra forma, porque el espíritu de la concordia se vivió en la Transición en España y puede recuperarse, pero para ello debe haber voluntad y esa voluntad yo no la veo. La política está en declive en España y en el mundo. ¿Quién iba a imaginar que Trump gobernaría o que pueda repetir o ese Boris Johnson con esos pelos? No se trata de pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, pero la política ha sufrido un bajonazo. Sin embargo, no se ha inventado un mejor sistema que el democrático, como ya dijo Churchill. Nunca ha habido una guerra entre dos democracias auténticas, porque, en lo que respecta a la Guerra de Ucrania, Rusia es una democracia muy dudosa.

¿Y en las elecciones municipales de Córdoba prefiere que gane un partido concreto?

Soy un demócrata, así que lo que decida la mayoría. En Córdoba, aunque aún se está recuperando de los efectos perniciosos de 25 años de Miguelato (en referencia a la etapa de Miguel Castillejo en Cajasur) lo que sí aprecio es que las cosas se hacen muy lentas. Por ejemplo, a inicios del siglo XX el escultor Barrón hizo la escultura de Séneca y Nerón, que recibió un premio nacional. La escultura en escayola tardó un siglo en ser pasada a bronce y, tras todo ese tiempo, ubican la obra en el Pretorio y no la cambian al Ayuntamiento o cerca del Templo Romano, cuando se ha pedido desde hace años. Los años de Miguelato fueron lamentables porque se demostró lo barato que se vendían los cordobeses.

¿Conoce a los políticos actuales del Ayuntamiento de Córdoba?

No mucho. Sí sé quién es Antonio Hurtado, candidato del PSOE. Con el alcalde no he hablado nunca, pero sí conozco al teniente de alcalde de Urbanismo, Salvador Fuentes, de la época en la que pegaba carteles de la UCD.

¿Le gusta seguir los debates políticos por los medios de comunicación?

Sí, yo los pongo en la televisión y hablo solo con ellos. Les recrimino a los políticos que dejen de engañarme y me peleo dialécticamente con ellos.

¿Cómo fue su etapa de Defensor del Ciudadano?

Fui elegido de segundo plato. El candidato era Jaime Loring, pero el obispo de entonces no lo dejó. De aquello guardo buen recuerdo porque tuve junto a mí profesionales muy interesantes, como Vicente Torres Esquivias, y ahí me di cuenta de la necesidad de que las personas quieren que las escuchen. Uno de los logros que tuvimos desde esta oficina fue evitar que hicieran un escalextric como el de Asland en lo que luego pasó a ser el túnel de los Omeyas.

¿Qué le gusta más de la Córdoba actual y que echa más de menos de la que ya se ha perdido?

La Córdoba actual ha empezado a entender de forma clara que ser ciudad turística es una de las salidas, primero por historia, y segundo, por emplazamiento, ya que es una de las urbes mejor comunicadas, al menos por tren. En cuanto a lo perdido, soy de los que creen, como el poeta inglés Wordsworth, que «el niño es el padre del hombre», en referencia a que el hombre es el producto de sus hábitos y comportamientos desarrollados en su infancia. Me acuerdo de mi infancia, que no se puede decir que fuera feliz, porque era la posguerra y te dabas cuenta de que vivíamos en una dictadura, aunque no lo viví de forma traumática. Tengo muy grabado que, como colofón de unas misiones, con lo que me gusta leer, tuve que ir a quemar libros a las Tendillas en una especie de ceremonial nazi. Compraron libros en La Corredera y los jóvenes echamos un libro en el fuego. A mí me tocó quemar un libro del argentino Hugo Wast, que entonces estaba de moda.

¿Cómo es ahora su día a día?

Leo y, sobre todo, releo mucho, pero siento una cierta desilusión literaria. Creo en lo que Eugenio D’ors denominaba «La obra bien hecha», en la calidad y la gozo. Pero hace dos o tres años pregunté en una librería de Córdoba cuántos libros de Azorín habían vendido en el último año y me respondieron que ninguno. Pero si se vende, por ejemplo, El código da Vinci, hay algo que no funciona muy bien. Por eso, tomé la decisión de dejar de escribir y de limitar los escritos en el periódico a partir de los 90 años. Lo que no puede ser es que personas mayores demos el espectáculo que ha ofrecido Ramón Tamames, por el que yo sentía mucho respeto, pero que por salir un mes en la televisión haga el paripé que hizo sin sentido. Al verlo me dije a mí mismo: «Estos son los horrores de la vejez», porque esos horrores llegan, pero lo que no hay que hacer es exhibirlos. La vejez hay que vivirla en clausura.

¿Y una sequía como la actual la recuerda?

No. Me casé en octubre de 1962 y estuvo lloviendo desde entonces hasta que se acabó la primavera en 1963. Es una situación muy preocupante la actual y lo que nos faltaba después de la pandemia y la crisis de precios.

Usted que ha sido abogado, ¿cómo califica la situación de la justicia en la actualidad, con tanta huelga, y la no renovación del Consejo General del Poder Judicial?

Lo del CGPJ es una vergüenza. Fíjate lo que puede venir si a finales de año, en las elecciones generales, perdiera Pedro Sánchez, hubiera que renovar el CGPJ y Sánchez hace lo mismo que el PP en los últimos cuatro años, no llegar a ningún acuerdo de renovación. La Constitución española prohíbe que los jueces pertenezcan a partidos políticos, pero cuentan con asociaciones que actúan al final como partidos políticos y eso es intolerable. Por otro lado, en relación con la situación actual de la justicia, se han multiplicado los asuntos judiciales en los últimos años y los jueces no se han multiplicado como los asuntos. Cuando yo empecé había dos jueces, que eran civiles y penales, y ahora no sé cuántos habrá, pero son muchos más.

En cuanto a su faceta de escritor, ¿a qué autores admira más?

Me gusta mucho Albert Camus y su libro La Peste, aunque no es el gran genio de las letras y no se puede comparar con Tolstoy o Dostoyevski. Curiosamente, Camus escribía un ensayo, una obra de teatro y un relato en la misma línea. La Peste, que es magnífica, supera estrictamente la novela. La forma de situar los adjetivos de Josep Plá también es digna de elogiar.

¿Y de autores locales?

Hay muchos nombres y no quiero que nadie se enfade. Puedo mencionar al Paco Carrasco mayor (Francisco Carrasco Heredia), el joven es el también amigo Francisco A. Carrasco, o a Carlos Clementson, que es el que más sabe de poesía en Córdoba y no solo de poesía española. Por su parte, Juana Castro es una excelente poeta, que, además, lee muy bien. Sin embargo, Antonio Gala es el único que ha vivido muy bien de su obra literaria. Por otro lado, creo que Tomás Egea se merecería una calle en Córdoba porque fue un dibujante de una calidad excepcional, como un Mingote.

¿Echa de menos los libros que donó al Círculo de la Amistad?

No. Allí están bien cuidados y me consta que hay alguna persona que ya ha cogido prestado algún ejemplar y se lo ha leído.

Antes le gustaba mucho andar por Córdoba. No sé si sigue haciéndolo.

Me duelen mucho las rodillas y ya no ando tanto, aunque sí salgo. El confinamiento por la pandemia no me permitía salir y dejé de caminar con la frecuencia que lo hacía. Luego está el hecho de que debo usar bastón. Aunque la reina de Inglaterra quiso demostrar que es un signo de elegancia, pues para mí el bastón no lo es tanto.

Si pudiera cambiar algún momento de su vida, ¿lo haría?

Sí, yo siempre he dicho que me hubiera gustado ser cardenal en la Roma del Cinquecento, pero claro eso no puede quedar más que en un sueño.