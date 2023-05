¿Claveles o gitanillas?

Doña Concha tuvo un baúl y Antonio Hurtado, un banco, en cuyo asiento han reposado ya las posaderas decenas de cordobeses para contar sus problemas y escuchar soluciones (en el asiento caben dos, pero han llegado a repantingarse hasta tres). El candidato socialista ha presentado esta semana su programa (29 paginas de propuestas) y ha recibido la visita de Patxi López, portavoz del PSOE en el Congreso.

Por su parte, el alcalde a la par que candidato del PP, José María Bellido, recibió la visita del presidente andaluz, Juanma Moreno, y también presentó su programa electoral (72 páginas de medidas) en el mismo hotel, por cierto, que lo hizo la entonces alcaldesa Rosa Aguilar en su última campaña como dirigente de IU.

Era el año 2007, el Hospes Bailío estaba recién inaugurado, y Antonio Hurtado se había enterado hacía muy poco de que pese a su inquisidora labor en la oposición municipal (parcelas, naves de Colecor...) no sería alcaldable. Ahora, 16 años después de aquellas elecciones que ganó el PP pero sin votos suficientes para gobernar, Hurtado se toma la revancha, Rosa Aguilar disfruta de la jubilación y Rafael Blanco revalida mandato al frente de la asociación Córdoba Ecuestre. Vueltas que da la vida.

Alrededor del bipartidismo, el resto de candidatos continúa desgranando sus propuestas para que los cordobeses puedan elegir el 28M entre geranios, gitanillas, surfínias o rosas de pitiminí. Hacemos Córdoba, por ejemplo, promete hacer 6.000 viviendas y abrir otro centro de visitantes de la Mezquita alternativo al que abrirá el Cabildo. Cs, por su parte, ha anunciado una campaña más sostenible (sin buzoneo de papeletas) y Vox, una reducción «drástica» de impuestos y mejoras en el recinto ferial del Arenal.

El presidente andaluz, como decimos, visitó de nuevo los Patios de Córdoba --lo hizo el año pasado a las puertas de los comicios andaluces--, donde alertó de que si sigue sin llover en Andalucía, después del verano llegarán los primeros cortes de agua. La sequía y las infraestructuras hidráulicas están siendo ideas fuerza en esta campaña: aquí en Córdoba, con La Colada, y en Huelva, primero con Doñana y luego, hasta con el vado del Quema. El Rocío, a la trituradora electoral.

Juanma Moreno llegó a Córdoba después de haber estado en Puente Genil y Aguilar, donde palpó el malestar del campo en dos feudos de la izquierda (el primero gobernado por Esteban Morales, del PSOE; y el segundo, por Carmen Flores, de IU), pero en los que los populares vencieron en las últimas autonómicas. En Puente Genil, en 2022, el PP le sacó 2.365 votos al PSOE; y en Aguilar, 620 al PSOE y 1.794, a Por Andalucía (donde se integra IU).

La sequía salta a la palestra electoral

Con la coartada de la sequía, se agita el cóctel molotov de la carencia de infraestructuras hidráulicas, la Política Agraria Común, las ventas a pérdidas de ganaderos y agricultores, los fallos de la cadena alimenticia y, le voilà, ahí tienen un bonito argumento para la pelea electoral sin que ni siquiera haga falta nombrar a Pedro Sánchez.

Más alegría que la batalla política han deparado esta semana los datos del paro que han situado a Córdoba en su mejor nivel de empleo de los últimos 15 años, con 304.831 afiliados a la Seguridad Social, y a Andalucía, a la cabeza de la creación de empleo de España. El síntoma inequívoco de que las cifras han sido muy buenas es que todos los dirigentes políticos (incluidos los que no tienen competencias en la materia) han conjugado los verbos en primera persona del plural (hemos logrado, hemos conseguido, hemos ganado). La tercera persona del plural la dejan, ya saben, para cuando las cifras pintan bastos.

Los patios reciben miles de visitas

Los que también están dando datos de récord son los patios, que contabilizaron por ejemplo solo el jueves 65.000 visitantes, casi un 40% más que el mismo día del año pasado. Las mayores aglomeraciones se siguen dando en el Alcázar Viejo, donde en hora punta las visitas corren el riesgo de enterrar la esencia misma de la fiesta.

El centro sigue de bote en bote desde que el pasado fin de semana tomaran las calles miles de personas para disfrutar de las cruces (35 de ellas concentradas en el casco). El Movimiento Ciudadano volvía a reclamar una pensada de la fiesta, cuando se hizo viral un vídeo en el que se veía cómo a la fuente del Potro se subían unos burros. Un episodio en la madrugada del que no hubiéramos sabido nada si no se hubiese grabado y hecho viral. El acto generó una inusitada efervescencia (denuncia incluida a la Fiscalía de Hurtado), pero de momento y aunque la Policía Nacional ha identificado a los protagonistas, la administración no los puede sancionar porque no ocasionaron daños al mobiliario. Chimpún.