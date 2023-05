El Santuario, un barrio verde y guerrero que cumple medio siglo

Ser vecino de El Santuario de Córdoba imprime carácter. Hay algo en el ambiente que resulta contagioso, una especie de optimismo colectivo que se deja ver en la forma cariñosa en que se saludan las mujeres cuando se encuentran por la calle y en el trato familiar que dispensan los comerciantes de la zona a sus clientes de toda la vida. Manolo San Vicente lleva 37 años al mando de la droguería Carmen, que su madre fundó hace cincuenta y que vende regalos, ropa, juguetes y de todo un poco.

Para Manolo, "este barrio gusta tanto porque tiene muchos servicios, desde tiendas a jardines, piscina y pistas deportivas, centro cívico, colegios y además está cerca del Centro, por eso la gente que se ha criado aquí y se ha ido, en cuanto tiene la ocasión, vuelve". Tampoco tiene queja como negocio. "Para lo que está cayendo, demasiado", dice rotundo, "mis clientes, sobre todo mujeres, son las que le compraban a mi madre y también sus hijos". Mientras Manolo habla, llega María Luisa, una de esas clientas de siempre que aprovecha la ocasión para expresar una queja. "Yo veo mucha suciedad, papeleras llenas y mucha mierda de perro", afirma convencida, "pero no se puede decir que no haya barrenderos por las calles, así que algo falla, ahí lo dejo".

Ella se instaló en 1973. "Llegamos al bloque una vecina y yo, las primeras, y aquí sigo", explica, "estoy muy contenta con mi barrio, con la alegría que tiene, con mis vecinos, los mayores y los jóvenes, que son muy buenas personas, y con las tiendas que tenemos, aunque nos hace falta una carnicería y una pescadería". Desde hace años, con la jubilación de los que regentaban estos negocios, carne y pescado no tienen presencia en los locales, lo que lleva a muchos a hacer parte de sus compras en las grandes superficies. Una peculiaridad de la zona es que los bloques se construyeron sin locales comerciales, por lo que todas las tiendas se concentran en la misma calle y unos negocios van relevando a otros. Además de ropa, frutería, ultramarinos, droguería, arreglo de uñas, farmacia o peluquería, el barrio cuenta con un centro de salud y un centro cívico, antaño hiperactivo, cuyos servicios se han desmejorado en los últimos años, según los vecinos. Lo que no tiene ya es banco ni cajero automático, un hándicap para los mayores, que deben ir hasta la Cuesta de la Pólvora para encontrar el más cercano.

Este jueves, la cafetería de Inma y Juan está a rebosar desde primera hora. Según la propietaria, criada en el barrio, donde lleva 23 años trabajando en la isla comercial de la calle Nuestra Señora de Belén, frente a la piscina, lo normal es que los vecinos se conozcan y se llamen por su nombre. "Lo mejor de este barrio es que es muy familiar, la gente se ayuda y son muy fieles a los negocios de la zona", asegura, "siempre ha sido un sitio muy alegre y muy animado por la piscina y los colegios de alrededor, aunque la edad media de los vecinos ha ido subiendo con los años, porque los que empezaron a vivir aquí no se quieren ir a ningún otro sitio". La incorporación de jóvenes se produce cuando queda algún piso vacío, y "se venden muy rápido porque hay mucha demanda". Rafael Carmona, vocal de la Asociación de Vecinos, confirma las palabras de Inma. "Yo me vine aquí en los 70 y no me iría a ningún sitio, vivo muy a gusto".

Sin quejas por las viviendas

Sobre las viviendas, no parece haber quejas. "Se hicieron para los trabajadores de Electromecánicas, la Westinghouse, plateros, gente de Correos y otros funcionarios de la época y están muy bien hechas, con todas las habitaciones exteriores", asegura Carmona. La falta de ascensores propició una de las grandes peleas del barrio hasta que se firmó el convenio con la Junta que permitió su instalación en el 90% de los bloques, de ahí que el ARRU que se está llevando a cabo ahora apenas vaya a actuar en 4 o 5 bloques del Santuario. "Fue un caballo de batalla porque nos pedían todo tipo de papeles, llegamos a compulsar más de 100.000 documentos, pero conseguimos los ascensores", destaca orgulloso. Ahora, lo que queda pendiente es la retirada de la uralita en los tejados, que rebajará la temperatura en las plantas de arriba, y se acometerá en 15 edificios con financiación de los ARRU.

La autogestión de zonas verdes y el afán contestatario son señas de identidad del barrio

Cuando se pregunta a los que viven allí qué es lo mejor de El Santuario, todos coinciden en destacar "la arboleda y zonas verdes, que hacen que tengamos dos o tres grados menos de temperatura". Los 40.000 metros cuadrados de zonas ajardinadas privadas de uso público son un enorme oasis, un pulmón vegetal y uno de los mayores motivos de orgullo de quienes viven en el barrio, enmarcado por las calles Martín de Porres, Virgen del Mar, Calderón de la Barca y avenida Fuensanta. Conformado por 852 viviendas de tres habitaciones y 65 metros útiles distribuidas en 56 bloques, El Santuario se inauguró en la primavera de 1973. Once años después, con la llegada de la democracia, la Caja Provincial de Ahorros ofreció a la asociación que se hiciera cargo de las zonas verdes, lo que les llevó a crear una comunidad de bienes para su autogestión. Actualmente, cada familia paga 8,5 euros al mes para su mantenimiento y pueden decir sin temor a equivocarse que el resultado es mucho más satisfactorio que el que realiza el Ayuntamiento. Basta recorrer las calles para distinguir a simple vista qué césped o flores están cuidadas por sus jardineros y cuáles, por los servicios municipales. Todo se riega con agua de pozo no potable en dos fases, para que dé tiempo a que este se recupere.

Se plantea levantar una pérgola de enredadera

Volcados en ese ADN verde que define a la zona, cuando se cumplen 50 años de historia del barrio, la asociación de vecinos ha promovido una acción social a partir de una encuesta con la que ha buscado soluciones sostenibles y basadas en la naturaleza para los rincones que están desaprovechados. Entre las propuestas, según relata Rafael Carmona, se ha planteado levantar una pérgola de enredadera que dé sombra sobre los pasajes ocupados antes por juegos infantiles, ahora desiertos, y la instalación de fachadas verdes y plantas de agua en los pasillos sin salida que rodean a los bloques, para aprovechar hasta la última gota de agua. "Esos pasillos fueron en los ochenta un nido de problemas", recuerda Rafael Carmona, "en esa época, en la que empezó a circular por Córdoba mucha droga, los chavales se escondían a pincharse, fueron unos años muy difíciles". La plaza del Lago ya no tiene el estanque de antaño porque "se convirtió en una zona oscura que propiciaba el trapicheo de drogas" y se sustituyó por una fuente, una pista deportiva y un escenario para actuaciones. Ahora es un punto de encuentro en las noches estivales, cuando el cine de verano, que se proyecta todos los viernes de julio y agosto, concita la atención de niños, mayores y jóvenes.

Los sistemas de reciclaje de Sadeco, que hoy existen en toda Córdoba, se pusieron a prueba en esta zona, que ahora sigue haciendo sus pinitos en la economía circular con iniciativas como el Cajón desastre, que promueve la segunda vida de todo tipo de enseres y ropa depositada en un contenedor instalado para ello.

La vinculación de los vecinos y los colegios e institutos de alrededor (CEIP Santuario y Fernán Pérez de Oliva e IES Fuensanta y Galileo Galilei) es tan histórica como el propio barrio. "Hay una estrecha relación, que se ha afianzado con los módulos de atención a mayores y los agrarios, que dan pie a organizar prácticas", explica Rafael Carmona. La caída de la natalidad no ha hecho descender la demanda de la educación pública, aseguran en la asociación, pese a lo cual se ha recortado la oferta educativa de Infantil. "Estos centros tienen mucho prestigio académico, lo que se refleja en los resultados que obtiene el alumnado en las pruebas de Selectividad, por eso no entendemos que se supriman unidades", lamentan. Para cimentar la unión con los colegios e institutos, organizan actividades conjuntas desde hace más de 40 años y que tienen el momento cumbre en Navidad, con las tradicionales migas y castañas.

Carácter reivindicativo

Otro elemento que caracteriza a El Santuario es su carácter guerrero y contestatario, esculpido desde su misma fundación, cuando se organizaron para litigar con la Caja de Ahorros para denunciar la subida abusiva de los intereses aplicados a los préstamos. Aunque no ganaron, sembraron la semilla de una organización que sigue movilizando al barrio para las más diversas causas medio siglo después. Vinculado a la izquierda y al Partido Comunista en la época franquista, cuando el PC tenía su sede en una vaquería abandonada en la zona de huertas que ahora ocupa la avenida Virgen del Mar, la paleta política se ha ido llenando de otros colores con los años, sin perder la identidad reivindicativa. La asociación ha sabido mantener viva la memoria colectiva, fomentar la concienciación sobre los problemas comunes y la colaboración en el impulso a interesantes iniciativas. Ejemplo de ello son las pistas de pádel, que se hicieron tras un acuerdo vecinal, para ocupar una calle de paso que no tenía apenas uso, o el parque de calistenia, que hoy concita a multitud de jóvenes no solo de Córdoba sino de otros puntos de España y que surgió a raíz de una demanda de los chavales de la zona. Esa petición, recogida por la asociación y trasladada al Ayuntamiento, se hizo realidad.

Cuando en El Santuario quieren algo que consideran justo, lo piden, lo reclaman en la calle, como las mejoras de la piscina. Y si no se lo dan, actúan. El paso de cebra de Nuestra Señora de Belén lo demuestra. Después de solicitarlo en sucesivas ocasiones, los propios vecinos, ni cortos ni perezosos, compraron la pintura y lo pintaron en el suelo. "Luego, pedimos las señales verticales y nos las colocaron". El escudo de la asociación, coronado por arcos de medio punto, una estrella de David y una media luna, incluye además un caimán, símbolo de un barrio cuya leyenda alude al valor que demostró un vecino que se enfrentó con astucia a la bestia hasta acabar con ella.

El diálogo ha sido una de las herramientas más provechosas en el día a día para canalizar demandas dirigidas a las administraciones y para resolver situaciones conflictivas en el vecindario. El botellón, del que tanto se habla ahora, no es un fenómeno nuevo. Hace veinte años, ya existía, aunque las botellas eran litronas de cerveza. Las molestias de las que ahora se quejan los vecinos del parque central, punto de encuentro de los jóvenes, también se dieron en los noventa y se resolvieron hablando. "En esa época, venían muchos chavales que se reunían a beber al lado de la plaza del lago, en los coches, con la música a todo volumen", recuerda Carmona, "durante semanas, estuvimos bajando a hablar con ellos, nos sentábamos al lado y poníamos música clásica muy alta y luego intentábamos que vieran que igual que a ellos no les gustaba nuestra música, había gente a la que no les gustaba la suya". Al final, acabaron desistiendo. Así se hacen las cosas en El Santuario, que a sus 50 años sigue siendo un barrio joven. "Siempre habrá cosas que mejorar, seguiremos en ello".