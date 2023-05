La quinta edición de la Cena Solidaria Hermano Bonifacio ha reunido en la noche de este jueves a más de medio millar de personas en el Real Círculo de la Amistad de Córdoba en torno a la causa de la Obra Social del Hospital San Juan de Dios en la provincia. El objetivo de este evento, que cumple cinco años con récord de asistentes, es el de dar visibilidad a los programas que conforman la obra social del centro hospitalario, así como sumar esfuerzos para seguir dando respuesta a la creciente demanda de familias en situación de vulnerabilidad social que se benefician de ella.

Durante el acto institucional, presentado por la periodista de Canal Sur, Susana Ruiz, se ha hecho entrega de un reconocimiento especial a la cadena de supermercados Mercadona “por su modelo responsable y compromiso solidario, agradeciendo su colaboración con la Obra Social Hermano Bonifacio a la que aporta a diario productos frescos que enriquecen la cesta de alimentos que se entrega a los beneficiarios de esta organización”.

Los recursos obtenidos en la quinta Cena Solidaria se destinarán íntegramente a la Obra Social Hermano Bonifacio, de cuyos programas, en 2022, se beneficiaron 2.350 familias (560 menores). Esto se traduce en 5.357 cordobeses y cordobesas que pudieron hacer frente a sus necesidades más básicas de alimentación, higiene, vivienda o suministros de energía, y que también recibieron asesoramiento laboral y jurídico.

Mercadona ha recibido un galardón

La responsable de Relaciones Externas de Sevilla y Provincia y provisional de Córdoba de Mercadona, Elena Cintado, agradeció este reconocimiento y la “implicación y dedicación admirable” que han encontrado desde que iniciarán su colaboración con la Obra Social Hermano Bonifacio. “Nuestro modelo de empresa tiene una visión y es que la sociedad sienta orgullo de nosotros y quiera que sigamos existiendo. La donación de alimentos es nuestra forma de devolverle a parte de cuanto recibimos de ella. Tan solo en Córdoba, en lo que va de año, y a cierre de marzo de 2023, llevamos donadas 189 toneladas de productos que equivalen a más de 3.000 carros de compra”.

Valoración del hospital San Juan de Dios

Por su parte, el director gerente del Hospital San Juan de Dios de Córdoba, Horacio Pijuán, agradeció durante su intervención la solidaridad de todos los asistentes y a quienes colaboran durante todo el año de manera constante “habéis contribuido de forma importante a poder ampliar y mejorar en este año los programas de ayuda social que desarrollamos desde la Obra Social, una Obra Social por y para los cordobeses. Gracias porque habéis conseguido convertir esta noche en la gran noche de la solidaridad cordobesa”, concluyó.

Finalmente, el Superior del centro de la Orden Hospitalaria, Isidoro de Santiago O.H. cerró el acto con un breve recorrido por la presencia de casi un siglo de la Institución en Córdoba, tanto a nivel asistencial, como social, en la que el papel del Hermano Bonifacio ocupa un lugar muy destacado. "La Orden Hospitalaria no se concibe si no es desde su compromiso con las personas más desfavorecidas, vulnerables o en riesgo de exclusión social. Es ahí donde se juega su credibilidad, su razón de ser, su identificación con el mensaje de Jesús de Nazaret", destacó el Hermano Isidoro.

Respaldo de muchas autoridades

Al evento ha asistido el Superior de la Orden Hospitalaria San Juan de Dios Provincia de España, Amador Fernández O.H. y director general de la misma, Juan José Afonso, así como una nutrida representación institucional entre la que se cuenta el alcalde de Córdoba, José María Bellido; el presidente del Parlamento Andaluz, Jesús Aguirre; la subdelegada del Gobierno en Córdoba, Rafaela Valenzuela; los consejeros de Universidad y Justicia, José Carlos Gómez Villamandos y José Antonio Nieto; el delegado territorial del gobierno andaluz en Córdoba, Adolfo Molina, el presidente de la Audiencia Provincial, Francisco de Paula Zamorano, el subdelegado de Defensa en Córdoba, Iñigo Laquidain, o la concejal del Grupo Municipal del PSOE, María Isabel Baena, junto a una amplia representación del gobierno municipal y del tejido empresarial, asociativo y cultural de la ciudad.