Alfonso Morales (Córdoba, 1955) cumple en unos meses ocho años al frente de la Federación de Peñas Cordobesas, que en 2022 celebró el centenario de su creación. Cordobés, de Cañero y afincado ahora en Encinarejo, se define como una persona de consenso, perfeccionista y amante de las tradiciones cordobesas. Lega una federación con estatutos renovados y 139 peñas, que se enfrentan al reto de mantener vivas las tradiciones en tiempos de inteligencia artificial y tecnología.

La Federación de Peñas Cordobesas recibe el premio Cordobeses del Año por sus 100 años de vida. ¿Qué balance hace del centenario?

Muy positivo porque la ciudad estuvo con nosotros y celebramos numerosas actividades: editamos un libro con Diario CÓRDOBA; organizamos una carrera popular Córdoba-Medina Azahara; entregamos unas medallas conmemorativas a las instituciones que siempre nos han apoyado: Ayuntamiento, Diputación, Junta de Andalucía y Fundación Cajasur, que nos cedió en el año 77 la casa donde estamos, y otra medalla al peñista más longevo: Antonio Mancha Millán. Celebramos el centenario con alegría, ilusión y con la satisfacción de que las peñas hemos estado cien años al servicio de los barrios de Córdoba, y esperemos seguir cien años más.

¿Hay cuerda para 100 años más?

Sí, hay futuro, pero uno no comprende lo que son las tradiciones con 20 años; las peñas son de 40 años en adelante, cuando estamos más tranquilos y serenos. Ahora están entrando muchas peñas de esa edad, entre 40 y 50 años. Ese es el futuro y después de 100 años no nos vamos a echar atrás. La sociedad de ahora no es la de los años 50, cuando las peñas tenían un poder grandísimo en la ciudad, porque tampoco había otra cosa. Y eso que el asociacionismo en la dictadura estaba muy vigilado, pero las peñas estaban legalizadas por el Gobierno civil de entonces, sin ánimo político, eso sí, solo cultural, deportivo, taurino o carnavalero, hasta que en 1964, viendo la repercusión que tenían en el engrandecimiento de Córdoba, el alcalde Antonio Guzmán Reina fundó la federación.

El alcalde, entonces, era el presidente de la federación.

Sí, era lo que decían los estatutos. Luego lo fue Antonio Alarcón y con la democracia, en 1979 Julio Anguita propuso que el presidente fuera elegido por las propias peñas y se cambiaron los estatutos.

¿Qué supone para las peñas cordobesas este premio?

Ha sido una satisfacción máxima. Estamos muy agradecidos.

¿Qué son las peñas cordobesas?

El cronista de la ciudad, Julián Hurtado de Molina, dice que las peñas son escuelas de convivencia. Lo suscribo completamente. Los peñistas irradiamos sencillez, humildad y convivencia.

¿Cómo fue su entrada en este mundo de las peñas?

Por mi profesión estuve muchos años fuera de Córdoba, pero a raíz de una enfermedad que tuvo mi mujer y para animarla la introduje en el mundo de la copla, porque le encanta cantar. A raíz de aquello participó en un programa de televisión y al tiempo un amigo le ofreció ser la madrina de la peña flamenca Las ovejas negras. Ella los amadrinó y yo me hice peñista en 2000. Así entramos los dos en este fantástico mundo.

Ahora, parece, que los que tiran del asociacionismo entre la gente más joven son las hermandades. ¿No lo cree?

Sí, lo observo porque pertenezco a una hermandad, la del Cristo de Gracia, y eso pasa sobre todo entre los costaleros.

«El peor enemigo de los colectivos cordobeses sería que nos dejasen de patrocinar»

¿Ve ahí una competencia?

No, nosotros no tenemos competencia. Las peñas tenemos una relación perfecta con todos los colectivos. Yo mismo pertenezco al Esparraguero, además de a la hermandad de gloria de San Álvaro, soy socio de los Amigos de los Patios y pertenezco a la Asociación de Vecinos de Encinarejo. Hoy día presumo de la relación que tenemos todos los colectivos en Córdoba. Todo hace y suma Córdoba.

¿Quién es el peor enemigo de las tradiciones de Córdoba por las que ustedes velan?

El peor enemigo de los colectivos cordobeses que sumamos por Córdoba sería que nos dejasen de patrocinar o ayudar las instituciones, sobre todo el Ayuntamiento.

Me refiero a algo más global: ¿cree que la gente joven continuará defendiendo esas mismas tradiciones dentro de unos años?

Sí, y se lo digo por la práctica. Después de la pandemia ha habido muchas peñas, una veintena, que se han dado de alta en la federación, sobre todo peñas carnavaleras y peñas rocieras: coros de gente de 40 o 50 años.

Asociamos las peñas a actividades de tipo lúdico, pero ustedes hacen más cosas, cuéntenos.

Hacemos muchas actividades sociales, como el festival del Concurso nacional de copla, que todos los años lo celebramos en otoño en el Gran Teatro y en el que con cada entrada recogemos un kilo o un kilo y medio de alimentos. En 2022, en vez de alimentos destinamos un donativo de 3 euros por cada entrada y recaudamos 4.200 euros para el Banco de Alimentos. Ahora queremos retomar otra actividad como es una Gala de copla a beneficio de alguna oenegé, como la Asociación Contra el Cáncer, Adevida o la hermandad de San Rafael. Además, se atiende a personas que vienen de manera individual a vernos.

¿Qué tienen que cambiar las peñas para ajustarse a los nuevos tiempos?

Poca cosa, que sigan con las tradiciones y si la gente que va entrando es más joven, eso será un beneficio, no vamos a decir que no. Quizá lo que sí tenemos que hacer las peñas es adaptarnos a las nuevas formas de sociabilización, a la informática y a las redes sociales, que todavía no las manejamos a tope. Bueno, ahora tenemos una página en Facebook y toda nuestra comunicación la hacemos por el móvil. En eso hemos avanzado.

En octubre acabará también su segundo mandato al frente de la federación, ¿qué ha hecho en estos ocho años?

Me eligieron el 20 de octubre del 2015 y uno de los compromisos que adopté era modificar los estatutos para que nadie pudiera estar más de ocho años consecutivos. Me presenté en 2019, no hubo otro candidato, y me volvieron a elegir, pero ahora en 2023 ceso por imperativo legal. Pienso que ha sido una de las mejores decisiones; nadie puede ser eterno. Esto es, entre comillas, un hobby.

Supongo, aunque tendrá su trabajo y dará disgustos.

También, también, el penúltimo me lo llevé en la Batalla de las Flores porque las cosas nunca salen como uno quiere o será por mi carácter, que es muy perfeccionista.

Las peñas están detrás de muchos eventos del mayo festivo y este año, además, ha sido usted el pregonero.

Sí, fue una sorpresa agradable que el alcalde pensara en mí para ser pregonero. Me encantó la idea y la he vivido de forma emocionada. Salió muy bonito y lo compartí con Aurora Barona, que es ir a caballo ganador. Creo que gustó porque pasados los días seguía diciéndomelo la gente. La verdad es que le pusimos mucho corazón.