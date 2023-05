Mapfre ha celebrado este miércoles la mesa redonda Las ciudades ante el reto de la nueva movilidad: Córdoba se suma a la regulación del patinete eléctrico, un encuentro en el que se ha analizado el modelo de la ciudad, que recientemente ha aprobado la nueva normativa de circulación para los patinetes eléctricos, que les obliga a circular con un seguro específico.

La mesa redonda ha contado con la participación del delegado de Movilidad, Seguridad y Vía Pública del Ayuntamiento, Miguel Ángel Torrico; del intendente de Tráfico de la Policía Local, Pedro M. Laguna, y del director de Mapfre en Córdoba, José Luis Sánchez.

Durante el coloquio, se ha dado a conocer que el Ayuntamiento de Córdoba ha interpuesto ya 160 denuncias a conductores de patinetes eléctricos por las 20 de las bicicletas. Los motivos principales: ir varias personas en el mismo patinete o conducir con los auriculares puestos. Otras causas de denuncia suelen ser conducir en sentido contrario o invadir las aceras.

Laguna ha destacado también que entre 2022 y lo que va de 2023 ha habido 55 accidentes con patinetes involucrados y que la siniestralidad está aumentando, aunque "por el momento no son accidentes graves, pero pueden serlo, de ahí la necesidad de concienciar a la gente sobre el uso del patinete eléctrico", ha transmitido.

Por ello, Torrico ha reiterado que "el seguro para estos vehículos es imprescindible y será una realidad en todo el país más pronto que tarde". "Lo que queremos en Córdoba es que se pueda usar este nuevo medio y que se haga en convivencia con el resto de vehículos y respetando, por supuesto, al peatón", ha subrayado, aclarando que "una de las principales exigencias es no invadir las zonas peatonales".

El debate se ha centrado en cómo la irrupción del patinete eléctrico en la ciudad ha propiciado el nacimiento de una normativa 'ad hoc' para que esta nueva modalidad de transporte conviva con los medios tradicionales y los peatones de forma segura para todos.

En este sentido, Torrico ha indicado que "los patinetes han venido para quedarse y esta es una buena noticia, pues son un medio de transporte totalmente ecológico, barato y en esta ciudad están teniendo mucho éxito al ser un terreno principalmente llano". Por ello, ha declarado que desde el Consistorio han sido "más rápidos que el propio Estado y en unos meses ya será obligatorio el seguro para circular y el casco".

Por el momento, el Ayuntamiento ha dado a los cordobeses un período informativo acerca de esta nueva normativa, para que se puedan ir adaptando. De hecho, el delegado de Movilidad ha resaltado que "la sanción debe ser el último caso, queremos concienciar y hacer pedagogía".

Algo que ha confirmado el intendente de Tráfico de la Policía Local, quien ha destacado "la buena aceptación por parte de los usuarios de las nuevas reglas de movilidad, pero este período informativo es necesario para que los ciudadanos se familiaricen con la ordenanza".

Así, ha incidido en "la voluntad de no sancionar a los conductores de patinete eléctrico por el momento, aunque sí lo siguen haciendo por las normas anteriores a la ordenanza aprobada este febrero, pues no se puede olvidar que el patinete eléctrico es un vehículo más en la circulación, y tiene las mismas obligaciones y derechos que el resto, aunque muchos usuarios todavía no son conscientes de ello, lo ven como un juguete".

"Cambian las reglas"

Por su parte, el director de la oficina de Mapfre en Córdoba ha remarcado que "están cambiando las reglas de juego la movilidad, y como sector asegurador tenemos la obligación de proteger a los usuarios y adaptarnos a esta nueva realidad, es el gran reto".

"En Mapfre estamos muy ligados al sector del automóvil, del que somos líderes, y queremos seguir liderando la movilidad protegiendo a nuestros clientes y a la ciudadanía", ha añadido, para indicar que "es una transformación que va más allá del vehículo, va a la persona, que coge diferentes medios de transporte al día". "Y en esto estamos trabajando, para asegurar la movilidad personal", ha avanzado.