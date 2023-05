En una conferencia de prensa posterior a la junta de gobierno local, a preguntas de los periodistas Torrico ha detallado que "estamos en colaboración con la Policía Nacional, que lleva la investigación de los hechos, por si fuera constitutivo de delito". Sin embargo, ha puntualizado que "no parece que haya relevancia penal, según nos transmite la Policía, puesto que no hubo rotura del patrimonio, que es lo que el tipo penal establece". Por tanto, en todo caso se formularía "una denuncia administrativa por acciones de vandalismo" y también se tramitaría una "sanción", ha detallado.

El responsable municipal de Seguridad ha concretado que en estos momentos "se está procediendo a la identificación oficial, que no es lo mismo que en redes sociales, de los presuntos autores de estos hechos". Además, ha destacado que "están muy avanzadas las investigaciones para identificar oficialmente" a estos jóvenes. "Una vez que se compruebe que son los autores de los hechos, se le notificará la denuncia, que apunta a que será por vía administrativa", ha incidido.

Torrico destaca el "buen estado de limpieza general" tras las Cruces

El concejal de Seguridad en el Ayuntamiento de Córdoba, Miguel Ángel Torrico, ha admitido este martes que "la concentración de personas en torno a las cruces genera molestias y suciedad", al ser preguntado por los problemas de higiene generados en la celebración de las Cruces de Mayo, donde se han podido ver y oler manchas de orines en las calles, y restos de bebidas, entre otra basura.

Sin embargo, a preguntas de los periodistas ha asegurado que "el dispositivo especial de Sadeco (Saneamientos de Córdoba) ha funcionado a la perfección y pocas horas después de que se acabaran las cruces estaba todo en buen estado de limpieza general".

En cuanto a la propuesta realizada por el Consejo del Movimiento Ciudadano, cuyo presidente, Juan Andrés de Gracia, planteaba este lunes reducir a la mitad el número de cruces instaladas en el casco histórico, Miguel Ángel Torrico ha indicado que "estamos abiertos a cualquier reflexión sobre el modelo de las fiestas para hacer compatible el triple uso, el reclamo turístico, el propio disfrute de la tradición y conservar la calidad de vida de los vecinos afectados".

En cualquier caso, ha valorado que esta fiesta "ha sido todo un éxito en general por la afluencia de público y el cumplimiento estricto de los requisitos que han hecho las entidades organizadoras de las cruces", ha comentado en referencia al uso de la música y el horario de cierre de la actividad. "Han sido muchas más las imágenes de disfrute y de civismo que los hechos puntuales", ha señalado, abundando también en que "se ha actuado para corregirlos en el menor tiempo posible".

Para Juan Andrés de Gracia, en cambio, "no se pueden concentrar tantas cruces en el casco antiguo. Hay que reducirlas a la mitad", sobre todo, porque muchas no tienen relación con el lugar donde se instalan. El presidente del CMC entiende que la fiesta se ha convertido en una vía "de financiación de otras cosas" y opina que si no se redimensiona en la zona histórica "no habrá Ayuntamiento, de ningún signo, que sea capaz de ofrecer cuarenta espacios distintos y controlarlos".