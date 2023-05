«Debemos trabajar para que Córdoba se llene de logística a todos los niveles»

La manifestación que se celebra hoy con motivo del Primero de Mayo se desarrolla bajo el lema Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios, consigna unificada por los sindicatos CCOO y UGT. La marcha sale a las 11.30 horas de la glorieta de la Media Luna (junto a Cruz Roja) y finaliza en la plaza de Las Tendillas. Con los secretarios provinciales de CCOO y UGT en Córdoba, Marina Borrego y Vicente Palomares, respectivamente, este diario repasa las necesidades que los trabajadores enfatizan más con motivo del día que hoy se conmemora.

¿Qué demandas principales plantean este Primero de Mayo?

Marina Borrego: Este año, más que nunca, el lema debe ser el que se ha escogido, «Subir salarios, bajar precios, repartir beneficios». No se puede achacar todo a la guerra de Ucrania, como si el conflicto tuviera toda la culpa de que los precios suban. Eso no es cierto. Los precios suben a costa de que las empresas quieren más beneficios, porque esos beneficios han subido mucho más que el IPC y las medidas que el Gobierno central puso en marcha para contener los precios han ido para las empresas.

Vicente Palomares: Las empresas no pueden estar provocando una situación que ya generaron en 2008. El consumo está bajando, la población está cambiando sus hábitos de gasto. Hay fruterías que han dejado de abastecerse porque no saben si pueden vender. Y eso es señal inequívoca de lo que viene, unido a la sequía. El poder adquisitivo de las familias va a quedar muy tocado y eso afecta al empleo. Si los empresarios no empiezan a ver esto desde otra óptica, permitiendo que mejore el poder adquisitivo de los trabajadores para que siga el círculo de consumo y de producción, al final llegaremos a una situación bastante indeseable.

¿El mercado laboral cordobés muestra muchos síntomas de precariedad?

M.B.: La precariedad, con respecto a la contratación, sí se está reduciendo, porque había una tasa más alta de temporalidad y se están haciendo más contratos fijos, pero la precariedad de los salarios continúa. El salario mínimo interprofesional está en 1.080 euros. Gracias al Gobierno central progresista que existe en España, se cuenta con un SMI en condiciones. Muchos de los trabajadores de la provincia lo cobran, pero sigue siendo insuficiente para vivir medianamente en condiciones.

V.P.: En línea con lo que ha expuesto Marina, el factor incentivador que podría tener la subida del SMI desaparece debido a que el gasto ha aumentado mucho más. La precariedad, por tanto, persiste. Hay personas que no llegan a final de mes. Córdoba sigue siendo muy dependiente del sector servicios y ese ámbito no va a dejar de ser precario. Aunque mejoren los contratos, hay empresas en las que se trabajan muchas más horas de las pactadas y que no las pagan. El sector servicios es importante, pero estamos en el momento crítico de cambiar ese modelo productivo en Córdoba, para modificar el escenario de tanta dependencia de los servicios.

¿Y qué solución hay para que Córdoba no dependa tanto del sector servicios?

V.P.: Hay que buscar otras vías de modelo productivo. Estamos en una oportunidad muy buena de convertir a Córdoba en un nodo logístico de un importante nivel. Para eso, hay que implantar políticas y propuestas para conseguirlo.

¿Entiendo que se refiere a más propuestas, al margen del proyecto de base logística del Ejército?

V.P.: CCOO y UGT coincidimos en esto. La base logística del Ejército la vemos como un elemento tractor para disponer de adecuadas infraestructuras o mejorar las existentes, como el aeropuerto, así como para atraer empresas no sólo vinculadas a este proyecto. Debemos trabajar para que Córdoba se llene de logística a todos los niveles y que no se vaya a otras provincias, ya que la base logística del Ejército no va a generar empleo que vaya a cambiar nada a Córdoba. La base logística militar de Córdoba va a suponer la reducción de varias bases que hay en España, con el objetivo de disminuir personal, por lo que a esos trabajadores habrá que recolocarlos. No va a ser la panacea.

«No es cierto que no haya oferta de trabajadores en la hostelería, lo que no hay es esclavos»

M.B: Vicente y yo en este tema estamos en la misma tónica. No morimos de éxito con la base logística. Mi sindicato estima que el corredor central puede ser una forma de que Córdoba se convierta en un nodo logístico para el centro de Andalucía, abriendo la puerta con el puerto de Algeciras, que es el que más volumen tiene. Hacer ese corredor para que Córdoba sea base logística no del Ejército. Porque el Ejército lleva aquí toda una vida y no ha generado nada a nivel de empleo, aunque la base logística del Ejército va a contribuir a modificar infraestructuras y va a permitir contar con un mejor acceso, por ejemplo, al polígono de Las Quemadas, que ya tocaba. Es necesario un trabajo conjunto de la Junta de Andalucía, el Gobierno central, la Diputación y el Ayuntamiento de Córdoba para atraer a empresas que se instalen en Córdoba capital y provincia.

Córdoba está ahora en temporada alta y la hostelería viene asegurando que no encuentra personal para contratar.

V.P.: Si se cumplieran los convenios, si hubiera conciliación de la vida laboral y familiar en esos empleos, sí aparecerían trabajadores, pero la realidad no es así en un alto grado. Hay empresarios que sí cumplen, pero otros no. Estos últimos son los que de verdad tienen problemas para encontrar trabajadores. El sector de la hostelería suele ser un sector refugio, la última salida para encontrar trabajo y debe profesionalizarse con una mejor formación y más capacitación. Si eso se logra daríamos más entidad al sector y ganarían empresarios, trabajadores y usuarios.

M.B: No es cierto que no haya oferta de trabajadores en el sector de la hostelería, lo que no hay es esclavos, ya que la esclavitud se abolió. Lo que quieren estos trabajadores es que se cumpla un convenio, contar con un calendario laboral, tener un horario, lo que no puede ser es trabajar por 1.080 euros y echar 14 horas diarias. No quieren vivir de las prestaciones, porque con eso no viven las familias. Hay empresarios que cumplen y dan a sus trabajadores unas condiciones dignas, pero hay quien no cumple y sólo quiere esclavos.

¿Cómo valoran el decreto de la Junta que permite abrir más domingos y festivos en Córdoba?

M.B: El decreto es una auténtica barbaridad. La zona de afluencia turística nunca puede ser Córdoba entera. Una gran superficie comercial, situada en un punto a las afueras del centro de la capital no puede ser considerado como de gran afluencia turística. Es una forma de precarizar el empleo, debido a que las grandes superficies querían abrir. Se ha pasado de 16 aperturas de festivos a 32. Hemos hecho propuestas al Ayuntamiento para solventar esta situación. Planteamos que se realice un estudio del impacto que la apertura de estos festivos va a tener, ya que no perjudica sólo al empleo de calidad, sino incluso al cambio climático, por mayor emisión de dióxido de carbono. Hay grandes cadenas que han entendido que no incentiva el consumo abrir los domingos y están quedándose cerradas. CCOO no es contraria a que se abra todo el año si fuera a crear trabajo, pero las grandes superficies que están abriendo no están generando empleo, sino que están adaptando los horarios, reduciendo personal lunes y martes para abrir domingo, y quien trabajaba antes un domingo al mes pues ahora tiene que hacer más.

V.P.: Coincido en que ha sido una concesión a los grandes centros comerciales. Estas decisiones van a acabar es por cargarse el pequeño comercio, que no tiene pulmón para soportar el abrir más días. Esto beneficia a las grandes superficies frente al comercio de proximidad y pequeño. No es la política más adecuada, porque si hay algo que actualmente afianza y da vida a los barrios y pueblos es la red de pequeños comercios.

La situación de sequía está afectando de forma especial ya al empleo agrícola. ¿Qué demandan para que los trabajadores puedan asegurarse un sustento?

M.B.: Existe un mecanismo, que se denomina RED, incluido en la reforma laboral, que contempla un ERTE para personas que son fijas discontinuas, también del sector agrario. El Consejo de Ministros puede decidir pagar a estos trabajadores, como sucedió en la pandemia en otros ámbitos. Es el momento de que el Consejo de Ministros acuerde activar el mecanismo RED, porque el campo en Andalucía es el sector primario que tenemos y el que permite el sustento de muchos de los pueblos de la provincia. No me vale lo que dice el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno, de que 140.000 trabajadores del campo se van a quedar desempleados, ya que existen mecanismos como el antes citado y es hora de aplicarlo.

«La sequía está generando mucha incertidumbre. Va a afectar mucho al empleo»

V.P.: La sequía está generando ya mucha incertidumbre. Lo que puede venir no es bueno. Va a afectar mucho al empleo, porque habrá quien se pueda acoger al mecanismo RED, como los fijos discontinuos, pero otros no. Y puede que no puedan ni echarse las peonadas. La sequía continuada en el tiempo, además, influye en la despoblación. Por eso, además de lo que acaba de plantear Marina de que se active el mecanismo RED, hay que acordar ya incentivos para aquellas personas que no puedan acogerse al RED para que tengan un sustento. Por otro lado, el campo de Córdoba está avanzado, pero sus cultivos tienen que adaptarse a esta falta de agua y al cambio climático, que ha venido para quedarse.

¿La brecha salarial entre hombres y mujeres continúa a estas alturas del siglo XXI, cómo podría evitarse?

M.B.: Deben cumplirse los planes de igualdad en las empresas y que la contratación se plantee en condiciones de igualdad para hombres y mujeres. Cuando se acude a una oficina del Servicio Andaluz de Empleo se comprueba que se sigue contratando más a hombres que mujeres. Por otro lado, hay que establecer planes de igualdad en las empresas, que ya son obligatorios cuando hay más de 50 empleados, pero hay firmas de más de 250 trabajadores que no han hecho su plan de igualdad. CCOO y UGT siempre están disponibles para llevar a cabo esos planes.

V.P.: Esto último que apunta Marina es cierto y, además, ambos sindicatos hacemos esta labor de ayuda para implantar planes de igualdad de forma gratuita. El tema de la brecha de género viene generado a su vez por una cuestión cultural. Por eso, y aunque no tendría que ser así, ya que debería cambiarse esta diferencia destinando los recursos que sean necesarios, hay labores absolutamente feminizadas, como son los cuidados de personas, y otras masculinizadas, como es la construcción.

¿El horario laboral en Córdoba debería flexibilizarse para adaptarse a circunstancias como el actual episodio de calor y no esperar a que llegue el verano?

M.B.: No se puede establecer una jornada continuada estática, sino que debería adaptarse. Estamos denunciando en la Inspección de Trabajo obras que están trabajando por la tarde en pleno verano. Es el momento de establecer un horario flexible en función de las temperaturas.

V.P.: Coincido, como no puede ser de otra forma. Si con cierto tiempo se sabe que va a haber aviso por altas temperaturas se debería acordar la jornada continua, aunque no sea verano, así como otras medidas (favorecer zonas de sombra, adaptar las labores), porque está en juego la vida de personas. A veces un golpe de calor que sufre un trabajador no se puede demostrar como tal, pero se están dando.

(A esto último asiente Marina Borrego).

El viernes fue el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. El pasado año, Córdoba fue la provincia de Andalucía en la que más creció la siniestralidad laboral, con 24 muertos. ¿Cómo puede evitarse esta negativa cifra?

M.B.: Debe cumplirse la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

V.P.: Sí, eso como base. Pero, además, en este ámbito hay que tener una actitud proactiva, implantando medidas para que esto se reduzca y la prevención se entienda como una inversión no un gasto, porque este año ya van 6 fallecidos en la provincia.

¿Los sindicatos os soléis personar como acusación particular si la familia de una víctima en accidente laboral denuncia?

M.B.: En alguna ocasión nos han pedido asesoramiento, pero no llegan a celebrarse juicios porque las familias, que se encuentran muy afectadas por el dolor, suelen llegar a acuerdos con las empresas.

¿Estiman que está creciendo la subcontratación por parte de administraciones públicas de servicios con el sector privado y que se está perdiendo empleo público?

V.P.: Los empleados públicos siguen siendo los mismos, lo que corre peligro es el servicio público y puede ser que acabe aminorado y eso va en perjuicio de los ciudadanos. Tememos que se está buscando una denostación de lo público para que la ciudadanía bendiga que como lo público no funciona, hay que irse a lo privado. Tiene que haber una mayor apuesta por la público, pues es lo que garantiza una accesibilidad igual para la población. Estoy seguro que la ciudadanía no quiere esto, pero lo permite si no se rebela de forma contundente, porque al final lo que se avance en el aspecto privado va a tener difícil vuelta atrás.

M.B.: Yo sí creo que se está perdiendo empleo público porque se están dejando plazas sin cubrir y no vuelven a dotarse. Además, en muchos centros públicos se están contratando labores, como limpieza u otras, con empresas privadas. Esto afecta a los usuarios porque los servicios públicos no son lo eficientes que deberían. La reforma laboral contempla que las subcontratas privadas deben tener los mismos sueldos que en la pública, pero no se está aplicando la reforma laboral en todos sus aspectos. Existe más precariedad en el sector privado subcontratado porque el empresario siempre va a buscar ganar dinero.