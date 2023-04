Más de 750 alumnos convierten Córdoba en un tablero matemático

Las matemáticas no dejan indiferente a nadie: unos las aman con locura y otros no pueden estar ni siquiera cerca de algo que huela a ciencia exacta. No obstante, Córdoba cada día está más involucrada en mostrar el lado bello de los números, con actividades como 'Matemáticas en la calle', celebrada el pasado sábado, o la cita hoy con la 26 edición de la Yincana Matemática, con epicentro en La Corredera.

Alrededor de 750 alumnos, junto con cerca de 100 miembros de la organización del evento, se han congregado en la emblemática plaza para celebrar su amor por las matemáticas. Y tras la foto inicial y la explicación de las normas y el reparto de instrucciones, se produjo la gran estampida. Cientos de adolescentes corriendo por el casco histórico daban el pistoletazo a la actividad. Los estudiantes, más involucrados que nunca con las matemáticas Los participantes se han mostrado, desde el primer momento, muy involucrados con la actividad. "Es una actividad voluntaria, además yo quiero estudiar Matemáticas, prefiero mil veces esto que una clase", comentaba un alumno. Los estudiantes, de los cursos de 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato, han destacado por encima de todo el objetivo de la actividad: hacer de las matemáticas algo práctico. "No suele ganar el equipo que más sabe de matemáticas, la yincana tiene como escenario Córdoba, por lo que saber organizar el itinerario, saber moverse por la ciudad, las habilidades sociales para preguntar en caso de que sea necesario e incluso el liderazgo para mantener motivado al equipo son cualidades muy importantes", apuntaba Juan Carlos Román, uno de los organizadores del evento. "Prefiero mil veces esto que una clase" No solo los alumnos se mostraban entusiasmados con la actividad, también los cerca de 100 profesores y miembros de la organización del evento que les acompañaban mostraban su simpatía con la actividad. "Si yo fuera niño otra vez me gustaría participar -aseguraba uno de ellos-. Me alegro de que se hagan estas actividades. Si pudiesen venir todos los estudiantes, a todos les gustarían las mates un poquito más". "Veo a mis alumnos muy ilusionados con la actividad, que mezcla conocer Córdoba y visitar las calles más emblemáticas de la ciudad. Llevo cuatro años asistiendo y espero que sean más", agregaba Manuel Galán, profesor de IES Trassierra. Desarrollo de la actividad Los alumnos, provenientes de 28 colegios públicos y siete concertados de Córdoba capital y los pueblos de Bujalance, La Carlota, Adamuz, Santaella, Almodóvar y Puente Genil, han comenzado la yincana en torno a las 9.00 horas y han hecho una parada sobre las 10.30 para disfrutar de un desayuno ofrecido por Deza. La actividad ha finalizado al mediodía en el Centro de Educación Vial. A lo largo de la actividad, los alumnos han tenido que localizar ocho 'puntos base', lugares clave para la realización de la yincana que se debían atravesar obligatoriamente para ganar la competición. "Siempre hay un equipo que llega a los ocho puntos, aunque lo normal es llegar a cinco. Claro que siempre hay algún equipo que no va a ninguno, pero son la excepción", comentaba Juan Carlos Román. La actividad ha contado con premios en metálico para los ganadores, un total de 1.500 euros a repartir entre los 18 ganadores de Bachiller y los ocho de la ESO. Sin embargo, el incentivo económico no ha sido lo más interesante para los alumnos. "Esperamos ganar, pero con toda la gente que hay nos vamos a centrar más en pasarlo bien que otra cosa", comentaban unos alumnos del Séneca SCA. El amor por las matemáticas es tendencia en redes Esta actividad, además, se suma a una tendencia, y es que las matemáticas están de moda. "Claro que me gustan las matemáticas -contestaba uno de los participantes al preguntarle si se sentía atraído por el mundo de los números-. Son divertidas y además útiles, hasta lo veo en YouTube y luego le pregunto a mi profesor, que él también lo ve". Pero, ¿cuáles son esos youtubers que levantan admiración? Pues "Javier Santaolalla y el de Derivando, los dos me gustan mucho. Además, el de Derivando le gusta a mis padres también, salía en la tele". Ese programa del que habla el adolescente es Órbita Laika, una iniciativa de Televisión Española para promover la cultura en los jóvenes que, junto a la difusión en redes sociales, ha conseguido que las odiadas mates sean percibidas de una manera mucho más positiva. Y Córdoba parece no quedarse atrás en esta tendencia en favor de las matemáticas. La yincana de hoy es un ejemplo más.