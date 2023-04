OrientaUCO vuelve tras tres años de ausencia con la participación de más de 2.000 estudiantes

Tras tres años sin realizarse de manera presencial debido al covid, ha vuelto OrientaUCO, una actividad de orientación para la elección de grados ofrecida por la Universidad de Córdoba. La actividad se ha desarrollado en el aulario Averroes del Campus Universitario de Rabanales, y ha acogido en los dos días de celebración a unos 2.000 alumnos de cuarto de la ESO de 35 centros de Córdoba y provincia. Esta actividad es la segunda parte de OrientaUCO, ya que anteriormente realizaron otra dedicada a los alumnos de primero de Bachillerato y de ambos cursos de Formación Profesional Superior.

Las jornadas han constado de tres partes: la visita a los estands de cada centro y de los servicios comunes; participación en los talleres e intervención en la gymkana. En esta actividad han intervenido los propios estudiantes de las facultades y escuelas, que son quienes han informado sobre las titulaciones y han respondido a las dudas de los alumnos preuniversitarios. La gymkana fue conducida por los estudiantes de UCOCampus.

"OrientaUCO es más que una excursión"

Los más de 1.000 alumnos que se han presentado al segundo día de OrientaUCO se han mostrado muy participativos en los estands. "Es la primera vez que veo a algún que otro alumno así de interesado. Estas charlas no son una excursión, son algo más", comentaba un profesor de 4º de la ESO. Los estand, dirigidos por estudiantes de las propias carreras, satisfacían la curiosidad de los estudiantes. "Venía por venir con el resto de mis compañeros -comentaba un alumno-, pero he hablado con los del estand de allí (señalando la Facultad de Filosofía y Letras) y me he quedado con estos papeles para verlos con mi padre". En ese mismo estand de Filosofía y Letras comentan que "hay que poner las humanidades en valor; las ciencias son más impresionantes y salvan vidas, pero las humanidades nos dan una identidad, una cultura". Precisamente, un profesor de los alumnos de 4º de la ESO comentaba que había echado en falta talleres de letras, y que los estudiantes se interesaban más por las carreras de ciencias.

Actividades para acercar la universidad a 4º de ESO

Los estands han contando con actividades que han permitido a los estudiantes adentrarse en el mundo de la Universidad. Desde actividades en las que muestran la labor de la ingeniería agronómica con un divertido diorama sobre los cultivos hasta un trivial sobre animales en el estand de Veterinaria.

"He estado en todos los estands, me gustan todos y he podido hablar con gente que estudia lo que yo quiero, Agrónomos", comentaba un estudiante. "Nosotras veníamos buscando el stand de Veterinaria, pero como estaba muy lleno no hemos ido", declaraba otro, "pero hemos ido al de al lado porque no sabíamos qué era (Ciencia y Tecnología de los Alimentos), y la verdad que a mí al menos me ha gustado lo que nos han contado", añadía su compañera.

"Si un niño tiene curiosidad auténtica va a leer en su casa, y eso le va a ayudar en su vida"

Los estudiantes han podido saciar su curiosidad visitando todos los estands. "Yo tenía pensado ADE con Derecho como mis padres, pero no he visitado el puesto aún, me ha llamado más el de Medicina", añadía otra alumna de 4º de la ESO. Por último, un profesor de esta última alumna, comentaba que "es bueno que no sepan qué quieren hacer porque están en 4º de ESO. También es bueno que hagan actividades así porque ya pueden ir interesándose en sus casas por los temas que les interesan. La educación no es algo sólo del colegio. Si un niño tiene curiosidad auténtica va a leer en su casa, y eso les va a ayudar en su vida".

La UCO da un salto adelante en busca de la competitividad

La UCO tiene un objetivo claro: ser una universidad puntera en España. La Universidad se está adaptando a las nuevas necesidades, ha incorporado carreras nuevas y ha dado un salto adelante en cuanto a empleabilidad.

"Todos los alumnos que quieren hacer prácticas, hacen prácticas"

En todos los estand lo destacan: "Todos los alumnos que quieren hacer prácticas, hacen prácticas". Los convenios de la Universidad de Córdoba hacen posible esta afirmación: "Hay más oferta de empresas que estudiantes", comentaban en el estand de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. En cuanto a empleabilidad, apuntaban que "la mayoría de estudiantes se quedan en el sitio en que hacen las prácticas, no te diré que la empleabilidad es del 100%, pero debe estar muy cerca".

"Hay más oferta de empresas que estudiantes"

Dobles grados al alza

Esta edición ha podido presentar nuevas titulaciones como la carrera de Biotecnología, novedad del año pasado, o Cine y Cultura en formato bimodal, que arrancó en 2017 y ahora cuenta con este formato en el que los alumnos podrán asistir tanto de manera presencial como virtual. También se han incorporado muchos dobles grados, nuevos planes de estudios que permiten complementar las asignaturas y conseguir la doble titulación en solo un año más.

Educación bilingüe, un plan para la potenciación del plurilingüismo

Otra novedad es la incorporación de los grados con itinerario bilingüe, como por ejemplo Veterinaria o Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Estas carreras ofrecerán dos nuevos itinerarios que incorporan 21 asignaturas en inglés en el grado de Veterinaria y 10 materias en inglés en el grado de Ciencia y Tecnología de los Alimentos. Los alumnos que superen los estudios con este nuevo itinerario no sólo recibirán su certificado expedido por la Universidad de Córdoba, también se les adjuntará el 'European diploma supplement', un complemento que añadir en el currículo.

No obstante, no sólo esas dos carreras cuentan con el plan para la potenciación del plurilingüismo. Los grados de Educación Infantil, Educación Primaria y el Grado en Turismo se pueden cursar en modalidad bilingüe, es decir, con el 50% de créditos impartidos en inglés. Por otro lado, hay 12 grados que se pueden cursar con itinerario bilingüe, es decir, con 30 créditos impartidos en inglés, estos son: grado en Ingeniería Agroalimentaria del Medio Rural, Enfermería, Biología, Bioquímica, Ciencias Ambientales, Física, Química, Biotecnología, el doble grado de Derecho y ADE, Informática y los ya mencionados Veterinaria y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.

Además, la Universidad de Córdoba ofrece UCOIdiomas, un servicio de la Universidad que permite al alumnado obtener el B1 de inglés de manera gratuita, título obligatorio para obtener el título del grado cursado. Además, cuenta con hasta nueve idiomas en todos los niveles, adaptado a los estudiantes que lo soliciten.

Movilidad internacional, convenios con todo el mundo

Los estudiantes de la Universidad de Córdoba pueden contar con los típicos programas Erasmus de movilidad europea y los programas Sicue de movilidad nacional, pero, además, la Universidad de Córdoba cuenta con UCOGlobal, una red de movilidad internacional que, gracias a convenios, permite a los estudiantes acceder a programas de movilidad en Iberoamérica, EEUU, Canadá o Asia entre otros destinos, además de permitirles acceder a becas para poder disfrutar de esta experiencia sin gran desembolso económico.