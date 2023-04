Córdoba alcanza 35 grados de máxima y supera el récord de calor de abril de 2017

Córdoba ha superado este martes la que hasta ahora era la temperatura máxima más alta registrada anteriormente por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en Córdoba en un mes de abril, como consecuencia del episodio de calor extremo que está sufriendo gran parte de España. Según la Aemet, el 18 de abril de 2017, anterior récord de calor, se registraron en Córdoba capital 34 grados, mientras que este martes 25 de abril 35 grados ha marcado el observatorio del Aeropuerto, a las 17.30 horas.

Con este dato, Córdoba ha sido en esta jornada la capital de provincia con la temperatura máxima más alta del país, aunque en algunas localidades de Valencia, Murcia o Sevilla se han llegado o incluso superado los 36 grados.

Además, atendiendo tanto a las previsiones para este miércoles, como a las del resto de semana, las máximas van a seguir incrementándose, de forma que para este jueves se espera que se alcancen los 39 grados, motivo por el que la Aemet ha previsto el aviso amarillo, entre las 13.00 y las 21.00 horas en la zona de la campiña, por valores próximos a 40 grados a la sombra.

Calurosas previsiones

Y es que este miércoles ya se prevé que en Córdoba capital se pueda llegar a 36 grados de máxima y 13 de mínima, mientras que para este jueves la previsión de la Aemet es de 39 de máxima y 15 de mínima , para bajar algo el viernes y quedarse en 37 de máxima y 15 de mínima.

Una situación que va a continuar otras dos semanas

El termómetro en Córdoba no va a caer de los 32 a 34 grados de máxima durante las dos próximas semanas, recoge el portal El tiempo.es, y lo que es aún peor, no se contempla nada de lluvia. Todo lo contrario a aquel mes de abril de 2008, en el que se contabilizaron en Córdoba 179,5 litros de lluvia y que hicieron honor al refrán «En abril, aguas mil». El único abril que por ahora ha sido tan seco como el actual fue el de 1977, pues no llovió nada en sus 30 días.

La Consejería de Salud no va a activar ninguna alerta sanitaria

Al tratarse de un episodio excepcional de altas temperaturas, por el mes en el que se están dando, y no de una ola de calor, ya que no se van a soportar máximas de 40 grados durante varios días, según precisa la Aemet, la Consejería de Salud y Consumo no tiene previsto activar ningún tipo de alerta sanitaria, aunque sí recuerda las recomendaciones básicas frente al calor. Mantenerse hidratado en todo momento, no exponerse al sol directamente en las horas centrales del día, protegerse la cabeza con gorras y sombreros, vestir ropas ligeras y usar protección solar.

Más urgencias atendidas por descompensaciones en el Reina Sofía

Las Urgencias Generales del hospital Reina Sofía han apreciado un aumento de pacientes atendidos en los últimos días, que están sufriendo descompensaciones de sus patologías previas por el episodio de calor excepcional. «Es habitual que, a partir de finales de mayo, pero sobre todo en junio, julio y agosto, atendamos más pacientes descompensados por el calor y que esto suponga hasta un 30% de nuestra actividad, pero debido a las anómalas máximas actuales la demanda asistencial por efectos del calor se ha adelantado a abril, indica el doctor Miguel Vida, especialista de Urgencias del Reina Sofía.

«Son pacientes, normalmente mayores de 65 años, que sufren descompensaciones de sus patologías crónicas (cardiorrespiratorias, cardiovasculares, diabetes, que están en tratamiento con fármacos para la hipertensión o diuréticos. El intenso calor propicia lipotimias, mareos y alteraciones del nivel de conciencia», sostiene este especialista, que recalca que hay que vigilar a su vez especialmente a niños y bebés para que estén bien hidratados.

Crisis alérgicas y respiratorias agravadas por el calor

Además, "el adelanto también de la floración del polen, sobre todo de olivo, sumado a las altas temperaturas, ha incrementado las crisis alérgicas y el empeoramiento de pacientes que atendemos con problemas respiratorios, como asma o EPOC, entre otras dolencias", añade Vida.

¿Están preparados los colegios y el Ayuntamiento?

Por su parte, el Ayuntamiento de Córdoba no prevé adelantar a los próximos días la activación del plan contra el calor, que se desarrolla en verano y que suele contemplar, entre otras medidas, la atención específica a personas mayores, vulnerables o sin techo.

Por otro lado, la Consejería de Desarrollo Educativo y FP de la Junta de Andalucía indica que la dirección de cada centro educativo posee autonomía para activar el protocolo frente a las altas temperaturas que, aunque con carácter general suele ser de aplicación del 1 al 30 de junio y del 1 al 30 de septiembre, siempre puede adelantarse, en función de si está habiendo una ola de calor o si se están registrando temperaturas excepcionalmente altas.

Este protocolo de la Junta incluye medidas, como adaptar el horario de actividad física a horas en las que haga menos calor y usar espacios a la sombra