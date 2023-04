Córdoba rozará esta semana los 40 grados y aún no ha empezado el mes de mayo. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé máximas de 39 a partir del jueves en el capital, coincidiendo con el inicio de las Cruces, y mínimas que, para esos mismos días, no bajarán de los 18 grados.

La razón de estas altas temperaturas, explica la Aemet, se encuentra en la entrada progresiva de una masa de aire muy cálido y seco, de origen africano. La presencia de esta masa cálida, junto con las condiciones de estabilidad atmosférica y fuerte insolación, provocarán un progresivo y marcado ascenso de las temperaturas. Unas temperaturas, advierte la Aemet, «con valores propios de verano y excepcionalmente altos para estas fechas».

Ese calor se dejará notar con mayor intensidad en Andalucía. Explica Meteorología que las temperaturas mínimas también serán «anormalmente altas» en todo el país, en especial durante las madrugadas del jueves y viernes en Andalucía, donde localmente podría haber noches tropicales sin bajar de los 20 grados.

Parece que Córdoba, al menos en esta semana, se librará de esas noches tropicales a las que buena parte de la provincia lleva varios veranos acostumbrada. Eso sí, tampoco hay que cantar victoria, pues el progresivo aumento que se espera de las máximas (de los 32 de este lunes a los 39 del jueves y el viernes) también se prevé en las mínimas, que empiezan la semana en los 10 grados para finalizar llegando a los 18 el fin de semana.

Consejos frente al calor

Y como es habitual cuando el mercurio aprieta, los expertos piden extremar las precaución y ser conscientes del peligro que puede suponer estar expuestos a las altas temperaturas. Desde el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recomienda beber agua aunque no se tenga sed, no consumir alcohol o comer frutas y verduras. Además, siempre es bueno evitar las horas centrales del día, cuando se concentra el calor y si no hay más remedio es mejor ir con gorra, por la sombra, usando ropa holgada y de colores claros.

Aquí todos los consejos del SAS para hacer frente al calor.