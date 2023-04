Una biblioteca a la vanguardia

Las obras de la Biblioteca del Estado, situadas en los jardines de los Patos, arrancaron en el año 2014 y la previsión era que concluyeran en 2018. Es obvio que eso no ocurrió. Ahora, el edificio está terminado, pero no abierto. El Ministerio de Cultura se hizo cargo de los trabajos para luego cederle el edificio a la Junta, que debe gestionarlo. Más allá del cruce de acusaciones entre administraciones, lo cierto es que, una vez que abra, Córdoba contará con una biblioteca vanguardista, desde todos los puntos de vista, desde el arquitectónico hasta el tecnológico, pasando por el energético.

La biblioteca lleva por nombre Grupo Cántico y su diseño arquitectónico corrió a cargo de Paredes Pedrosa. El edificio se sitúa entre los jardines de la Agricultura y la avenida de América y se proyectó como una continuidad del parque. La sinergia con la zona verde no impide que, al otro lado, se abra a un espacio urbano. Dado que la biblioteca es provincial, su ubicación no es baladí, pues se sitúa muy cerca de las estaciones de tren y autobuses, haciendo de su situación un plus más.

El solar sobre el que se erige tiene forma trapezoidal y la luz juega un papel fundamental. El edificio está proyectado de tal forma que, dependiendo de la época, la luz y el calor puedan aprovecharse de la mejor manera. Por ejemplo, en primavera, gracias a sus forjados, la luz prácticamente no entra. Esto resolvía la insolación, pero no el exceso de luminosidad. Por esto mismo, los arquitectos han fragmentado el espacio con celosías transversales.

En cuanto al diseño interior, el edificio es completamente diáfano sin fragmentación de los espacios. Esto permitirá que los usuarios puedan circular por cualquier espacio de la biblioteca.

Un autopréstamo pionero

Desde el punto de vista de la innovación, el sistema de préstamo con el que contará la biblioteca Grupo Cántico es lo más llamativo. Concretamente, tendrá un sistema de radiofrecuencia UHF que, mediante una simple etiqueta, activa el préstamo o la devolución, así como el sistema antihurto. Esto permite, además de evitar robos, que el proceso de inventariado sea mucho más rápido.

Los libros llevarán un etiquetado inteligente para evitar robos y facilitar los préstamos

Para los usuarios, el nuevo sistema contempla autopréstamos, es decir, sistemas conectados a la plataforma informática y al sistema de gestión bibliotecaria (Signet). Quien quiera sacar un libro solo precisa del carné, que pasará por este sistema de autopréstamo que, automáticamente, desactivará el antihurto.

La nueva biblioteca, además, ha incorporado lo que se conoce como estanterías inteligentes de devolución. Para devolver el libro, basta con dirigirse a estas estanterías para colocarlo y que se active automáticamente la devolución del mismo y el antihurto. Además, se contempla que haya un buzón de devolución 24 horas para poder depositar los libros aunque la biblioteca esté cerrada.

Nuevo etiquetado

La Junta de Andalucía será la encargada de llevar los fondos bibliográficos de la actual biblioteca provincial, situada en Amador de los Ríos, al nuevo espacio. Dentro de esta mudanza se está llevando a cabo un nuevo sistema de etiquetado de los libros y documentos que, en estos momentos, se encuentra al 90%. Ahora mismo, en Amador de los Ríos, todo el material, excepto la biblioteca infantil, los cómics y la biblioteca multicultural y de idiomas, se encuentra en depósito cerrado (hay que pedirlo para que el auxiliar de biblioteca los entregue). La reorganización para la nueva biblioteca ha sido lo que ha provocado que haya que reetiquetar los fondos.

Mucho material del que está en depósito en Amador de los Ríos va a estar ahora expuesto, como es el caso de archivos audiovisuales de cine o música. Además, la nueva biblioteca ofrecerá también un servicio de préstamo electrónico que incluye periódicos y revistas en digital.

Un lugar en el que estar

La biblioteca ha sido un espacio diseñado para ir y para estar. El nuevo edificio cuenta con espacios de reunión, un aula de formación y una sala de investigadores que albergará el legado documental de Pablo García Baena (y que llevará su nombre). Habrá varias salas multiusos para la organización de actividades como clubes de lectura, talleres de conversación o trabajos en grupo de usuarios.

Según la información facilitada por la Junta a este periódico, habrá servicios que puedan utilizarse de manera independiente a la sala de préstamo, de forma que se puedan abrir en horas distintas y que no suponga tener todo el espacio 100% operativo las 24 horas del día. Se plantea, por ejemplo, tener un servicio de vigilancia y abrir la sala de estudio en época de exámenes o la noche hasta las 00.00 horas. De igual forma, si el salón de actos lo requiere cualquier organismo el domingo por la mañana, por ejemplo, se podrá realizar sin tener que abrir la biblioteca.

Fondos

A 31 de diciembre de 2022, según la información facilitada por la Junta, la biblioteca provincial cuenta con casi 335.000 documentos entre libros (casi 200.000), manuscritos (casi 700) publicaciones seriadas (más de 95.000), carteles (más de 7.000) o documentos sonoros y audiovisuales en distintos formatos.

La Junta, de momento, no prevé dotar de más fondos a la nueva biblioteca, sino hacer más óptima la circulación de lo que ya existe, garantizando siempre el mejor estado de conservación y pretendiendo la facilidad de uso para quienes así lo requieran. El espacio de la avenida de América permitirá, ante todo, que la mayor parte de esa ingente cantidad de material esté al alcance del usuario.