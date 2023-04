El PSOE lamenta que el alcalde esté en "los mundos de Yupi" y no reconozca su fracaso

El portavoz del PSOE, José Antonio Romero, acusó hoy al alcalde, José María Bellido, en el debate sobre el estado de la ciudad de estar viviendo «en los mundos de Yupi», de protagonizar un mandato «en blanco, fallido, sucio, poco transparente» y hasta «coercitivo», en el que ha estado «ausente» de los problemas y necesidades reales de los vecinos de Córdoba. El edil socialista denunció la suciedad de las calles y criticó la organización y falta de efectivos en Sadeco; «el abandono» de las instalaciones deportivas; la «pésima» gestión realizada en los colegios públicos --dijo que el alcalde había sido su enemigo público número 1-- o de haber «desmantelado» los centros cívicos. «Es un mal gestor y ha engañado a los cordobeses», le espetó a Bellido al que también acusa de dejar 40 millones de remanentes de tesorería, cuando por 20,3 millones que dejó Isabel Ambrosio en 2019 arreciaron las críticas hacia el PSOE. «Debería marcharse si tuviera dignidad», objetó.

25 proyectos sin ejecutar

Asimismo, en su primera intervención el portavoz socialista enumeró hasta 25 proyectos que la Gerencia de Urbanismo no ha ejecutado como el parque de Levante, el parque del Canal, el puente de Acolea, la ronda del Marrubial, la reforma del Tenplo Romano o el Convento Regina. También otras cuestiones en las que el grado de ejecución ha sido, a criterio del PSOE, «un cero patatero», como cuestiones de personal. «Usted no cumple con nadie», denunció José Antonio Romero para quien lo único que ha sido bueno para la ciudad son los proyectos del Gobierno central o impulsados con fondos Next Generation de la Unión Europea: la base logística del Ejército, la Biblioteca de los Patos o el aeropuerto.

Promesas incumplidas

Por contra, cuestionó a Bellido por algunas de sus promesas electorales como la creación de un polo digital o de dos aparcamientos en la plaza de toros y Vallellano, y por proyectos fallidos de su gobierno como el bono 10, que iba a darse a los comerciantes para paliar los daños de la pandemia.

Además, para los socialistas el alcalde no tiene ni modelo de turismo, ni de cultura, ni de igualdad; tiene abandonados a cinco de los barrios más pobres de España y no cumple su palabra con las familias de represaliados del franquismo con las exhumaciones. «Deje de vivir en los mundos de Yupi y reconozca que ha fracasado», pidió Romero al regidor al concluir su primera intervención.

Elecciones a la vista

En su segundo parlamento, el portavoz del PSOE criticó «la subjetividad» de los discursos del alcalde y del portavoz del PP, Miguel Ángel Torrico, y abogó por un cambio en la ciudad a partir del 28 de mayo. En este tenor, el edil socialista sacó en el pleno una carta remitida por la residencia de San Juan de la Cruz a los familiares de sus internos en las que se les informaba de que, además de la posibilidad de que los ancianos votaran por correo, el PP había ofrecido poner a disposición del centro «un notario» para llevar a cabo todos los trámites pertinentes. «No lo tendrá tan fácil como creen en las elecciones si hasta ofrecen un notario», les espetó Romero a los concejales del PP.

En última instancia, el PSOE acusó al alcalde de actuar con deslealtad hacia su grupo, a pesar de que a lo largo del mandato han brindado su apoyo para grandes cuestiones como la pandemia.