Pedro Sánchez afirma que con la base logística "Córdoba será un polo industrial de España"

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, ha conocido este jueves en Córdoba "de primera mano" el proyecto de la futura base logística del Ejército de Tierra junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles, y ha afirmado que después de esto "estoy convencido de que Córdoba será un polo industrial de España".

En un acto de precampaña celebrado en el colegio mayor de Nuestra Señora de la Asunción, el líder socialista ha respaldado la candidatura de Antonio Hurtado a la Alcaldía de la capital reivindicando esta iniciativa, que en su opinión no hubiera sido posible "sin un Gobierno comprometido". En esta línea, ha reivindicado que "con esta base logística el Gobierno de España lo que hace es repartir oportunidades, la mejor manera de construir una patria".

Ante un auditorio lleno de público, Pedro Sánchez ha valorado el trabajo realizado por Antonio Hurtado en el Congreso de los Diputados, una etapa en la que recuerda haber coincidido con él en la Cámara baja, y ha citado, a modo de ejemplo, iniciativas parlamentarias como el reconocimiento de los bebés robados y sus familias como víctimas del franquismo o su liderazgo en otra iniciativa sobre la exclusión financiera. "Antonio representa compromiso, trabajo y que las cosas se pongan en marcha. Él como alcalde de Córdoba va a poner de nuevo las cosas en marcha, estoy convencido", ha augurado.

El acto se ha desarrollado bajo el lema Defiende lo que piensas y Pedro Sánchez ha hecho hincapié en la diferencia entre tener un Gobierno que lucha por "la mayoría" frente "a lo que defienden ellos", ha indicado en referencia al PP, que trabaja, a su juicio, por "lo que le interesa a los de arriba".

Pedro Sánchez ha subrayado que "la vivienda será el quinto pilar del estado del bienestar" y ha recordado otros hitos de gobiernos socialistas anteriores como los de Felipe González, con su trabajo por la sanidad, la educación y las pensiones públicas, y los de José Luis Rodríguez Zapatero con el impulso del reconocimiento de la dependencia. "Nuestra generación va por el quinto pilar del estado del bienestar, la vivienda", ha avanzado, haciendo referencia a los 50.000 inmuebles de la Sareb que esperan poner a disposición de familias y jóvenes, y las más de 43.000 viviendas que quieren financiar con créditos ICO y fondos europeos.

Pide a Juanma Moreno "que se ponga las pilas" con el bono del alquiler joven

"Queremos dejar atrás definitivamente el modelo neoliberal de la derecha, que generaba absoluta exclusión social, y convertir la vivienda en un derecho y no en un problema", ha asegurado. Al hilo de esta materia, ha exigido a Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, "que se ponga las pilas y que resuelva algo que es fundamental", en alusión al bono del alquiler joven.

En el marco de la visita realizada a Doñana también este jueves, Pedro Sánchez se ha preguntado "qué patriotismo es este que se carga uno de los patrimonio fundamentales". El presidente del Gobierno ha hecho hincapié en que la Comisión Europea "se ha vuelto a posicionar en contra de este proyecto de ley", ha indicado en referencia al regadío, por lo que ha manifestado que "les vuelvo a pedir que se bajen de la soberbia, que rectifiquen. Lo que tiene que hacer es preservar Doñana y respetar la legalidad europea".

Pedro Sánchez ha señalado que "el futuro siempre da la razón al progreso y siempre pone a la derecha en su sitio", y ha comentado que "esta es una época de cambios y se necesita gente que tenga visión de futuro y que se anticipe, y que lo haga con empatía", en referencia a Antonio Hurtado.

Entre otras cuestiones, ha admitido que "cuando uno piensa en Córdoba, piensa en la luz y en las cosas buenas, pero que concentre cinco de los 15 barrios más pobres dice mucho de la necesidad de cambio, de la exigencia de cultivar la esperanza", ha manifestado en alusión al discurso de Antonio Hurtado.

Hurtado reclama vivienda y la agencia sobre cambio climático para Córdoba

De su parte, el número uno de la lista del PSOE para las municipales en Córdoba ha solicitado al Gobierno de España apoyo en materia de vivienda y que se implante en Córdoba la agencia sobre cambio climático.

De este modo, ha mencionado los fondos europeos y ha explicado que "quiero llevar a cabo un plan de vivienda de rehabilitación y nueva construcción en más de 100.000 metros cuadrados vacantes" en el casco histórico, así como un programa que se denominará Mi casa, ya para los barrios que no son de esta zona.

Hurtado ha insistido, asimismo, en reclamar la agencia de investigación en la lucha contra el cambio climático en Córdoba, una ciudad con temperaturas por encima de los 40 grados centígrados en verano.

La secretaria general del PSOE cordobés, Rafi Crespín, ha abierto el acto asegurando que el partido "está fuerte y levantado". Esta responsable ha descrito la BLET como "el proyecto más emblemático que ha tenido esta ciudad en décadas" y ha aseverado que "tiene un nombre, el de Pedro Sánchez, y las siglas del PSOE".

En otro orden de cosas, Crespín ha reivindicado que "si el Gobierno de España no hubiera actuado de emergencia en el Valle de los Pedroches, los ciudadanos habrían abierto el grifo y no habría salido agua". También ha hecho mención al PP, afirmando que no lograrán "desviar la atención" de lo que ocurre en Doñana con el Valle de los Pedroches.