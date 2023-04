La portavoz de Podemos en el Ayuntamiento de Córdoba, Cristina Pedrajas, ha centrado en dos bases su intervención en el pleno de debate sobre el estado de la ciudad. Políticas medioambientales y proyectos de justicia social son las claves que la formación morada, según ha indicado Pedrajas, ha echado en falta en estos cuatro años de mandato de PP y Cs. Todo ello al tiempo que ha calificado este gobierno de "continuista" por, en su opinión, no tener proyectos nuevos y centrarse en los del mandato anterior.

Sobre medioambiente, Pedrajas ha señalado, directamente, que PP y Cs, al menos en el Ayuntamiento de Córdoba, han sido "negacionistas del cambio climático". Entiende la portavoz de la formación morada que han faltado políticas verdes, como el camino hacia la "urgente transición energética" o una apuesta más decidida por la movilidad sostenible. Frente a lo que no se ha hecho, ha señalado lo que sí y que ha calificado como "atentados medioambientales". El campo de golf de Casilla del Aire, el taponamiento de alcorques o la situación del agua en Las Jaras son algunos de los ejemplos de "atentados" que ha puesto sobre la mesa.

En materia de justicia social, Pedrajas le ha recordado a Bellido que ahora hay más desahucios y que el Ayuntamiento no responde con soluciones habitacionales. También considera que no se ha ejecutado medidas para promover la vivienda social, especialmente entre los jóvenes y los mayores y, sobre el empleo, ha apostillado que no se puede jugar siempre la baza de la base logística, pues dará empleo "a militares y funcionarios".

Con todo ello, considera Pedrajas que Bellido no tiene la mejor "carta de presentación" para las elecciones de mayo y, además, ha reprochado que la oposición tuviera tan poco tiempo para dar la réplica (diez minutos en el primer turno y cinco en la segunda vuelta), mientras el alcalde tuviera tiempo indefinido para defender el trabajo realizado.