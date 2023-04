Construcción y sanidad son los sectores con más perspectivas de empleo en Córdoba

Partiendo de esa base, para Córdoba, el SEPE establece varias actividades económicas con mejores expectativas ocupacionales para este ejercicio. Lideran la lista dos que tienen que ver con la construcción, la de edificios y la de construcción especializada. Actividades sanitarias ocupa el tercer lugar, mientras que los servicios a edificios y la jardinería se sitúan en el cuarto puesto. Completan el listado la programación y otras actividades relacionadas con la informática, el almacenamiento y todo lo que tiene que ver de forma anexa con el transporte, las actividades de seguridad e investigación, las de servicios sociales (sin alojamiento), la fabricación de productos minerales no metálicos y los servicios técnicos de arquitectura e ingeniería.

Sobre la construcción, que lidera este ranking, el informe dice que acumula un incremento del 90% en la afiliación desde 2013 y que, en cuanto a empresas del sector, también ha habido una subida, aunque no tan destacada. Eso sí, de la misma forma que los indicadores utilizados apuntan para estas actividades datos positivos en cuanto a creación de empleo, el SEPE deja claro que eso ocurrirá «siempre que la situación u otros indicadores económicos lo permitan (inflación o dificultad para cubrir vacantes)».

Sobre las actividades sanitarias, se mantiene una tendencia alcista desde la crisis sanitaria del coronavirus que no ha cesado en los años siguientes, mientras que los servicios a edificios también muestran una tendencia de crecimiento estable y consolidado.

El informe también ofrece otros listados que tienen que ver con las perspectivas de empleo para este 2023, pero yendo más a lo concreto y analizando, por ejemplo, las que más afiliación generarán o las ocupaciones con mejor pronóstico de contratación. En el caso de esas ocupaciones que se prevé que generen más contratación, en el caso de los contratos indefinidos se firmarán, sobre todo, para peones agrícolas, camareros asalariados, albañiles y vendedores en tiendas y almacenes. En contratación temporal el horizonte es similar, cuando se esperan más contratos de peones agrícolas, camareros, trabajadores cualificados en labores agrícolas u operadores de máquinas del campo. Sin tener en cuenta la modalidad de contratación, muchas de estas ocupaciones coinciden con las que tradicionalmente, año tras año, en el mercado de trabajo cordobés presentan mayor volumen de contratación.

Por otro lado, el SEPE también ofrece un listado de las ocupaciones con mejores perspectivas de empleo para este año, que son diferentes a las que se espera que generen más contratación. En este listado destacan por encima del resto los profesores de Primaria, los profesionales de apoyo al trabajo y a la educación social y los auxiliares de enfermería. Sobre las ocupaciones que aparecen en esta lista, el SEPE detalla que «representan solo el 4,27 % del total de la contratación registrada en 2022 y en la mayoría se observa un trasvase de contratación temporal a indefinida, a consecuencia de la nueva reforma laboral».

Sin camareros ni camioneros

Expone el informe del SEPE que en el contexto de recuperación de la actividad tras la irrupción que en el mercado laboral produjo la pandemia del covid ha cobrado un particular interés la cobertura de las vacantes de empleo y el desajuste entre los puestos de trabajo que demandan las empresas y la demanda de empleo o escasez de perfiles adecuados con las competencias necesarias para cubrir las necesidades existentes. Es decir, que existen empresas con para encontrar trabajadores con perfiles adecuados personas que quieren acceder a un empleo, pero que no encuentran el adecuado por circunstancias variadas. Camareros y cocineros son, según el informe, algunos de los perfiles más difíciles de encontrar en Córdoba. Quien contrata dice que es porque hay falta de formación, pero quien puede trabajar de camarero y no lo hace se basa en desacuerdos sobre las condiciones laborales.

En cualquier caso, no son los servicios de comidas y bebidas los únicos donde existe cierto desajuste entre la oferta y la demanda de empleo. Ocurre también en conductores de autobuses y de camiones, médicos de familia, enfermeros no especializados, ciertas ingenierías, técnicos de control y sanidad, mecánicos de refrigeración, soldadores, electricistas de la construcción, mecánicos, encuadernadores, operadores de maquinaria, albañiles y trabajadores agrícolas. Las causas de que ocurra el desajuste pueden ser varias o una y van desde que no hay perfiles con las competencias que se precisan, que hay falta de candidatos que postulen a esos trabajos o que no se aceptan las condiciones labores que se ofrecen.