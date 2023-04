Caen en un año un 11% las okupaciones de vivienda en Córdoba, con casi 15 casos al mes

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron en 2022 un total de 174 denuncias por okupación ilegal de vivienda (14,6 de media al mes), una cifra que supone un descenso del 11,2% respecto a la registrada el año anterior cuando se contabilizaron casi 200 casos de este tipo. La estadística del Ministerio del Interior no distingue entre los dos tipos penales que conforman esta práctica, el allanamiento de morada y la usurpación del derecho de uso de un inmueble. Sin embargo, según los datos de la Fiscalía General del Estado, menos de un 1% de los delitos de okupación corresponden allanamientos, penados con cárcel, frente a un 99,1% de delitos de usurpación, considerados leves y habitualmente condenados con multa.

Según el abogado Marcos Santiago, desde el punto de vista del propietario, «siempre que se pueda demostrar que el piso esté habitado al menos una semana al año, debe denunciarse el caso como allanamiento de morada», lo que llevará al desalojo inmediato del inmueble. «Mucha gente piensa que este delito se aplica solo a la vivienda habitual, pero también se considera allanamiento la ocupación ilegal de una vivienda vacacional o segunda vivienda», explica. La morada, según el ordenamiento jurídico, es todo espacio cerrado donde el propietario pernocte o guarde sus pertenencias. Según Santiago, «si no hay antecedentes penales, las multas por usurpación no se llegan a pagar o se suspende la pena por insolvencia de la persona condenada».

Las más frecuentes son en viviendas deshabitadas

El letrado señala que lo más frecuente es que las okupaciones se den en viviendas deshabitadas, generalmente de bancos, en los que quien entra engancha la luz y el agua ilegalmente. «En esos supuestos, si la Policía te sorprende in fraganti, en un plazo de 24 horas, te detienen y desalojan inmediatamente». Si pasa más tiempo y no es posible acreditar que ese inmueble es morada de alguien, se juzga como usurpación con pena de multa. «En estos casos, hay personas que han ocupado y han sido absueltas después de que la propiedad, bancos la mayoría de las veces, no muestre actitud de oposición a la okupación, al no acudir ni siquiera a las vistas señaladas». Los decretos publicados durante la pandemia suspendieron los desalojos de pisos deshabitados, siempre que las familias pudieran acreditar con informes de Asuntos Sociales la situación de urgencia social, señala.

El abogado Miguel Calabrús coincide en que la okupación de una vivienda se debe denunciar como allanamiento de morada, delito penado con hasta 4 años de prisión en función de si hay violencia o intimidación. «Cuando se produce la ocupación del inmueble, la parte denunciante debe acusar por allanamiento y subsidiariamente por ocupación, siendo el juez quien determinará el delito en función de los hechos probados». Calabrús critica que «muchos de estos casos de juzgan como usurpación de vivienda», y cuestiona que el legislador establezca para ello penas muy leves, lo que genera una sensación de impunidad que contribuye a aumentar los casos.

Hay casos en los que argumentar en los juzgados como motivo la emergencia social no basta para salir airoso

No siempre es así. Hay casos en los que argumentar en los juzgados que el motivo de la ocupación es la emergencia social no basta para salir airoso, como demuestra una sentencia del Penal número 5 de Córdoba de mayo de 2020, en la que Calabrús actuaba como defensa de la parte acusadora, en la que el juez desestimó el estado de necesidad señalando que no se habían agotado otras vías como la solicitud de ayuda social antes de usurpar una propiedad privada.

Otros casos no se resuelven tan fácilmente. En Costanillas 1, edificio vacío propiedad de Sareb casi en su totalidad, los vecinos siguen quejándose de los perjuicios de una doble okupación que sigue vigente.