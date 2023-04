Volver a empezar a los 60 años tras ser desalojada por su familia

Hay personas que parecen estar llamadas a luchar desde que tienen uso de razón para encontrar su lugar en el mundo, a las que nadie regala nada. Es el caso de Mari Ángeles Ecoro, una mujer guineana que, después de pelear toda su vida, se ha visto obligada a empezar de cero a los 60 años.

Mari Ángeles emigró a España cuando tenía veinte años con uno de sus hijos. «Mi marido se vino a Europa, a Francia, para estudiar con una beca y quedamos en que yo vendría primero con uno de los niños, porque no tenía recursos para traer a los dos, y él vendría a recogernos poco después», recuerda. Él nunca cumplió su palabra y ella se vio obligada a buscarse la vida sola en Córdoba trabajando duro en las campañas agrícolas, como empleada doméstica y en ayuda a domicilio, sin posibilidad de reagruparse con su otro hijo, que se quedó a cargo de su madre. Recaló en esta ciudad porque aquí vivía una hermana. Con mucho esfuerzo, fue capaz de comprar un piso en propiedad y fundar una asociación en el Consejo de la Mujer de Córdoba con la que apoyó a muchas mujeres inmigrantes africanas como ella a salir adelante, llegando a recoger más de 3.000 kilos de ayuda para repartir. «En el año 2015, tuve que regresar a Guinea cuando supe que mi madre estaba muy enferma, para lo cual vendí mi piso en Córdoba», explica sincera.

Un año después, su madre falleció y en 2018, decidió regresar a Córdoba para retomar la vida que había dejado atrás. De vuelta en España, empezó a trabajar como interna de lunes a viernes, residiendo con su hermana, ya viuda, los fines de semana. Cuando la persona que cuidaba falleció y se quedó en paro, su sobrina le ofreció quedarse en el piso de su hermana, que se había mudado con ella tras enfermar. «Me vi sin empleo y me inscribí en un curso de Cruz Roja porque, aunque tengo mucha experiencia como cuidadora, ahora se necesita un certificado para trabajar en ayuda a domicilio y no había tenido tiempo de sacarlo», comenta.

Lo que no esperaba, asegura, es que su familia tuviera otros planes para ella que nadie le comunicó con antelación. «Poco antes de esta Semana Santa, me dijeron que el día 10 de abril tenía que dejar el piso porque lo habían vendido y tenían que entregar las llaves», dice entre lágrimas, «no podía creer que mi hermana y mi sobrina me hicieran algo así, que me echaran a la calle sabiendo que no tenía donde ir, si al menos me lo hubieran dicho con tiempo me habría buscado la vida», lamenta indignada y convencida de que la utilizaron «para que el piso no estuviera vacío mientras encontraban un comprador por si alguien lo ocupaba».

Apremiada para irse en tan corto espacio de tiempo, explicó en Cruz Roja la situación en la que se encontraba. Según Carolina Santos, técnica del programa de Empleo de Cruz Roja, «sabíamos que Mari Ángeles era una mujer trabajadora y que estaba intentando obtener el certificado para trabajar en ayuda a domicilio porque de un tiempo a esta parte, las empresas están obligadas a contratar solo a personas con certificado de profesionalidad, sin el cual ella no podía volver a trabajar». Pese a ser una mujer empoderada, «llegó a nosotros hundida al verse desahuciada de esa manera».

El departamento de Inclusión Social de Cruz Roja se puso a buscar rápidamente una solución hasta que logró habilitar una plaza en uno de los pisos compartidos que gestiona la institución como medida transitoria, una medida que sirve de puente temporal hasta encontrar un alojamiento definitivo. «Ahora comparto piso con otras tres mujeres y tengo seis meses para acabar las prácticas del curso e irme», detalla, «estoy muy agradecida, en cuanto tenga el título, volveré a trabajar cuidando a mayores, algo que siempre me ha gustado mucho, para poder alquilar un piso», comenta consternada, «sé que saldré adelante de nuevo porque no me voy a rendir, pero me de no ser por esta ayuda, me habría visto en la calle, nunca imaginé que me vería así a los 60 años».