El AMPA del colegio público Juan Rufo, situado en el barrio de Fátima, ha convocado una concentración este martes para protestar por la decisión de la Junta de Andalucía de recortar una unidad escolar y crear un aula mixta para unir a los niños de 3 y 4 años en la misma clase. Según Eva Ponce, presidenta del AMPA, Educación tomó la decisión antes de que se abriera el proceso de escolarización unificar ambas aulas sin saber el número de solicitudes que recibirían.

El resultado ha sido la petición de 15 plazas para niños de tres años, de los cuales 9 son hermanos de otros que ya cursan Primaria en el centro y que "en el caso de que se mantenga sin cambios, se quedarían sin plaza, con el consiguiente perjuicio para las familias que tendrían que acudir a dos colegios distintos cada mañana".

Según las familias, solo hay sitio para 7 niños de 3 años, según los planes de la Junta, por lo que además de dos hermanos, se quedarían fuera otros seis niños. "Nos consta que de las 15 solicitudes la mitad han elegido este colegio únicamente, sin otro subsidiario, por lo que si no entran en el CEIP Juan Rufo, se verían obligados a ir de oficio al centro que la administración elija de los que tengan plazas libres". También señalan que "si se crea un aula mixta, se variarían las condiciones con las que entraron los escolares de 3 años el curso pasado, con un aula única" y que no se han presentado más solicitudes de 4 años "porque de partida, no salieron plazas para niños de esta edad, aunque de haberse habilitado, habría habido familias que lo habrían pedido".

En este contexto, los padres demandan a la Consejería de Educación que revierta la situación y que se habiliten dos aulas, una para los 15 niños de 3 años y otra para los 8 de 4 años que ya están escolarizados.