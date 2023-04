El olivar seguirá siendo el rey en un horizonte ‘sin agua’

El catedrático de Ingeniería Hidráulica de la Universidad de Córdoba Emilio Camacho, que es miembro del comité de expertos de la sequía de la Junta de Andalucía, afirma que «no veo en las próximas décadas especiales limitaciones en cuanto a los cultivos que hoy tenemos, porque ya están bastante adaptados a esas condiciones. Hemos tenido sequías históricas en los años 40, muy severas, en los 90 e incluso antes, en 1800. Cada siglo tiene una sequía que es la sequía del siglo y, seguramente, este siglo nos ha tocado vivir ahora esta sequía», admite. De este modo, señala que el cambio climático está propiciando un aumento de las temperaturas, una disminución de las precipitaciones y un incremento de los episodios de sequías e inundaciones, «pero nuestro clima presenta sequías de por sí».

Este experto sostiene que el olivar continuará siendo protagonista en las tierras agrarias cordobesas «por mucha reducción de las precipitaciones que haya. Eso mermará sus producciones, pero es un cultivo muy adaptado a sufrir esas condiciones severas de estrés hídrico», valora. La especialización en este cultivo, además, hace que Córdoba esté en mejor situación que otras provincias andaluzas y «se adaptaría mejor a situaciones de escasez, porque el olivar representa dos terceras partes de su superficie de riego», precisa.

Emilio Camacho, que es director del departamento de Agronomía de la UCO y de la unidad de excelencia María de Maeztu (esta es la única acreditación de este tipo otorgada en el ámbito de la Agronomía en España) recuerda que la superficie de regadío representa un 20% (son algo más de 130.000 hectáreas) del total de la cultivada en Córdoba. El resto es de secano. En este último caso, vuelve a destacar la importancia del olivar y se suman a él los cereales y el girasol.

Al ser consultado por los cultivos que tendrían más futuro en un horizonte con una reducción de los recursos hídricos, detalla que las zonas de las subbéticas están muy especializadas en el olivar y «hay zonas que tendrán que reconvertirlo porque no será productivo, pero por la mano de obra y los altos costes de recolección. El olivar continuará». En la campiña, seguirán adelante «los cereales, también el olivar y, a lo mejor, algo de almendro en secano», precisa. De otro lado, comenta que «en las vegas, a medida que el riego se ha ido tecnificando ha habido una especialización importante de los cultivos. Eran zonas donde el maíz y el algodón eran los principales, y ha pasado a cultivos leñosos, de cítricos, olivar y almendro. La especialización se irá manteniendo, aunque lógicamente los cambios entre cítricos y olivar dependerán también de los precios del mercado», adelanta.

Acerca del regadío, Emilio Camacho abunda en que «los cultivos con más viabilidad serán aquellos que tengan menores necesidades de agua y estén más adaptados al déficit hídrico. Los cultivos leñosos son los que muestran mayor adaptación a un riego deficitario», explica. A esto añade que «la gran suerte, también, de la provincia es que la mayoría de los cultivos de regadío (cerca del 80%) son leñosos», aunque estos cuentan, asimismo, con inconvenientes. Así, el catedrático indica que en años como el actual, con una dotación de riego muy escasa, los cítricos y el almendro «verán comprometida hasta su supervivencia». Sin embargo, «el olivar es otra cuestión. Se adapta bastante bien a situaciones muy extremas de déficit hídrico», insiste.

En cuanto a la posibilidad de que se introduzcan nuevas especies, Emilio Camacho señala que «los cultivos muchas veces vienen dados también por los mercados, los precios o la adaptabilidad al clima», pero advierte de que «no hay un cultivo mágico y tampoco tenemos mucho donde elegir». Así, opina que «los cultivos irán surgiendo, pero serán poco representativos».

De su parte, el técnico de Asaja Antonio Monclova afirma que «el olivar es sabio, ente comillas. Es el árbol que mejor se adapta a la sequía, por eso nuestra tierra es de olivar». En esta línea, este profesional hace hincapié en que, a diferencia de lo que ocurre con otras especies, «hay olivos centenarios».

Julio Berbel: «Córdoba sería como el norte de Granada»

El catedrático de Economía, Sociología y Política Agrarias de la Universidad de Córdoba Julio Berbel, que es miembro del comité de expertos de la sequía de la Junta de Andalucía, explica que «si vas al Magreb, encuentras nuestro clima mediterráneo pero más extremado, es decir, mayores temperaturas y menor precipitación», y augura que en el futuro «nuestro clima seguirá siendo mediterráneo, pero más extremo. No veo a Córdoba en un escenario de desierto sahariano, sino que podría ser como el norte de Granada, como Marruecos, con cultivos de secano dominados por el olivar y el cereal».

En esta línea, en referencia a los efectos del cambio climático, señala que «los escenarios pesimistas son a medio y largo plazo. Actualmente, estamos en una sequía, no hay que confundir lo temporal con lo definitivo». También recuerda que «en California han estado siete años con una sequía tan mala como la nuestra y en Australia, diez años, pero ahora tienen una situación de normalidad absoluta, de hecho, la sequía ha dado paso a inundaciones».

En su opinión, «lo urgente es sobrevivir a este año tan malo», mientras que «lo importante es ir preparándonos para que cuando volvamos a la normalidad, tratar de que la siguiente sequía no nos pille tan mal. Volverá a llover y los embalses volverán a estar llenos», adelanta.

posibles soluciones/ Al ser preguntado por los efectos del calentamiento global, Julio Berbel entiende que «la única predicción que parece más o menos confiable es que el régimen de lluvia será más variable y que subirán las temperaturas, pero probablemente la lluvia media sea parecida a lo que está lloviendo ahora. El comportamiento de la lluvia es bastante impredecible. No obstante, si las lluvias son las mismas que ahora y son más variables, y las temperaturas son más altas, la situación es peor y necesitaremos adaptarnos», admite.

Por esto, las soluciones pasarán por «buscar variedades que aguanten mejor el calor o cultivar variedades de ciclo más corto para tratar de huir de los calores más altos, y probablemente aumentar los trasvases, embalses y otras fuentes de agua», valora.

En cuanto a la gestión del agua, este catedrático destaca que «habrá que hacer maravillas, repartirla mejor desde el punto de vista técnico y económico, y respetando todos los derechos». Así, subraya que «no basta con cambiar tuberías, hay que hacer una reconversión del regadío».

«Una vez que salgamos de esta crisis, habría que ver qué tenemos que hacer para mejorar la gestión de la Confederación Hidrográfica que depende de Madrid y en las cuencas andaluzas. Los cambios habrá que adoptarlos con el consenso de todo el mundo, pero no podemos seguir haciendo lo mismo que en los últimos cien años, porque es verdad que el clima se está volviendo cada vez más complicado y las crisis de sequía cada vez hacen más daño económico», indica.

Julio Berbel detalla que «en Andalucía, aproximadamente, el 70% del regadío son árboles, no ha dejado de crecer la arboleda. Esta sequía es la primera que nos pilla con una superficie de arbolado tan enorme. Y hay cultivos que no son árboles pero que también son muy sensibles, como las hortícolas». «Antes era más fácil gestionar la sequía, pero ahora si no recoges la fresa o el tomate hay que echar a la calle al personal. Está todo más vertebrado y cuando falla una pieza del sistema, se nos cae el castillo entero», advierte.