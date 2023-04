El Foro de Empresarias afirma que el emprendimiento crece en Córdoba

La presidenta del Foro de Empresarias y Profesionales Córdoba (FEPC), Inmaculada Pérez, afirma que «cada vez son más las mujeres que deciden montar su negocio, siempre con el hándicap de intentar hacerlo para adaptarse a las circunstancias (comenta en referencia a situaciones como la necesidad de conciliar) y luego ya vas creciendo. Sigue siendo un hándicap que creo que en el hombre no es igual. Pero las mujeres buscan un sitio en el mundo de los negocios y lo están encontrando. Siempre se habla de techos de cristal, pero a mí me gusta hablar de tu sitio dentro del ecosistema de la empresa», ha explicado este sábado durante la primera jornada de la Expo Marca Mujer, que se celebra hasta mañana domingo en el Real Jardín Botánico de Córdoba.

A su juicio, «las mujeres hemos llegado para demostrar que es necesario compatibilizar. Que si tú, por tener una empresa, no tienes vida para otra cosa, mal lo estás haciendo. Hemos venido a enseñar, que me perdonen si no soy humilde en este sentido, que se puede tener un poquito de todo».

En esta línea, al ser preguntada por la situación de las empresarias en Córdoba, destaca que «están trabajando mucho. Estamos en una época regular, pero la microempresa tiene un margen que la macro no tiene. Una empresa pequeña va perfilando sus clientes y puede cambiar», valora.

El Foro de Empresarias y Profesionales tiene 463 socias y su presidenta subraya que continúa creciendo. Respecto a los sectores de actividad en los que se registran más empresarias, Inmaculada Pérez confirma que servicios «siempre ha estado muy feminizado, pero tenemos socias de energías renovables o de prevención de incendios. Contamos con un alto índice de veterinarias, médicos, fisioterapeutas, de la belleza, la moda... Son sectores con una presencia femenina importante».

Además de esto, admite que «en los sectores relacionados con la familia hay un alto índice de mujeres. En lo relacionado con el cuidado, el ocio y el bienestar parece que las mujeres hemos tomado más conciencia», abunda, haciendo hincapié también en que «venimos a sumar».

La cuarta edición de la Expo Marca Mujer cuenta con la participación de un centenar de empresas y la entrada es libre. El programa recoge más de 60 actividades gratuitas, música y restauración, e Inmaculada Pérez destaca que «la respuesta infantil ha estado espectacular» en las distintas iniciativas, como el taller del Instituto Halal. La principal novedad de este año ha sido la creación de un rincón gastronómico en el que se están desarrollando 15 propuestas hasta este domingo.