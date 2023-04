Más de 100.000 cordobeses de menos de 35 años está cobrando de media menos del salario mínimo interprofesional (SMI), sueldo que actualmente está fijado en 1.080 euros al mes. Según los datos de la Agencia Tributaria, publicados en 2022, en la provincia de Córdoba hay 103.768 asalariados que cobran de media por debajo del SMI. En concreto, la información de la Agencia Tributaria recoge que hay registrados 793 asalariados en Córdoba de menos de 18 años, que perciben un salario medio anual de 1.768 euros; unos 31.618 asalariados, de 18 a 25 años, que reciben de media cada año 6.732 euros, mientras que en la franja de 26 a 35 años son 71.357 los asalariados, con unos emolumentos medios anuales de 14.102 euros, por debajo de los 15.120 euros al año que gana quien cobra el salario mínimo, con 14 pagas, durante un año.

En todos estos grupos de edad, los cordobeses perciben menos de la media nacional que, por debajo de los 18 años, es de 1.979 euros anuales; de 18 a 25 años (7.709 euros) y de 26 a 35 (17.597 euros).

Son un tercio del total de asalariados

Estos 103.768 cordobeses que ganan de media por debajo del SMI equivalen a un 31,7% del total de asalariados, casi un tercio de todos los que perciben un sueldo por un trabajo en la provincia, que son 326.683. Estos 326.683 asalariados cobran de media 16.670 euros, teniendo en cuenta que hay profesionales que reciben unos salarios muy altos, frente a otros mucho más humildes. El sueldo medio en España es muy superior, 21.519 euros, y el andaluz, 17.468.

Comparativa con la pensión media de jubilación

Llama la atención el alto número de personas que cobra de media en la provincia de Córdoba por debajo del SMI, con el hecho de que también un elevado porcentaje de jubilados, el 67% del total, tenga una pensión por debajo del salario mínimo, de forma que únicamente un 33% de jubilados gana por encima de ese sueldo.

En Córdoba, la pensión media de jubilación es de 1.138,17 euros, según los datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, 100 euros por debajo de la media andaluza.

Valoración sindical

Acerca de estos datos, la secretaria de Juventud de CCOO de Córdoba, Rosa Buendía, apunta que «si comparamos el salario medio de los menores de 35 años y la pensión media de jubilación en la provincia de Córdoba, el resultado será que las personas menores de 35 años cobran, de media, menos que el pensionista medio, pero estas cifras hay que matizarlas. Para empezar, es lógico que en el inicio de la vida laboral haya menos estabilidad laboral, es decir, más temporalidad y más parcialidad, especialmente, entre los grupos más jóvenes, que en muchos casos compatibilizan estudios y trabajo». Esta sindicalista explica que, cuando se suman todos los modelos de pensiones (jubilación, incapacidad o viudedad), eso hace que la pensión media en Córdoba baje de 861 a 986 euros mensuales.

Economía sumergida

En las edades más jóvenes, resalta la secretaria de Juventud de CCOO de Córdoba «prima el contrato de formación y las becas de formación que, por su duración y jornada, suelen tener menores cotizaciones. No es que esos contratos no tengan calidad, pero como no son a jornada completa, la cotización es proporcional a las horas trabajadas». En esta línea, Buendía sostiene que los jóvenes que abandonan los estudios precozmente suelen acceder a empleos más precarios y, por eso, es más habitual que se empleen de forma irregular en la economía sumergida.

Esta integrante de CCOO resalta que el salario medio del grupo de 26 a 35 años en Córdoba supone más del doble que el de la franja de 18 a 25 años, lo que indica que, una vez acabados los estudios, la población joven empieza a estabilizarse y a mejorar sus condiciones laborales. En este sentido, recuerda que los jóvenes, en sus primeros años de trabajo, no han tenido tiempo de acumular incentivos relacionados con la permanencia en su trabajo, como son los pluses de antigüedad.

¿Qué pasará con los pensiones de los jóvenes de ahora?

Rosa Buendía aclara que, en base a los bajos sueldos medios que cobran los jóvenes, «no podemos deducir que quienes tienen ahora menos de 35 años tendrán peores pensiones que los actuales pensionistas. Lo lógico es que vayan mejorando sus condiciones laborales y que sus salarios, en parte impulsados por la subida del SMI, vayan incrementándose. De hecho, el salario medio de la provincia viene creciendo desde 2014, de lo que se puede deducir que las cotizaciones también están aumentando y que, por extensión, la cuantía de las futuras pensiones también mejorará». Buendía recalca que el sistema de cálculo de la pensión no tiene en cuenta la totalidad de los años cotizados, de forma que suelen ser los primeros años en los que hay más temporalidad y parcialidad y los que quedan fuera del cálculo.

CCOO reclama medidas para incentivar la contratación de jóvenes

Esta portavoz de CCOO sostiene que su sindicato viene reclamando medidas para incentivar la contratación de jóvenes, como el uso del contrato de relevo, que facilita a las empresas la formación del trabajador y a estas personas de menor edad el acceso a un empleo. «Queda mucho por hacer, pero creemos que se están dando pasos para mejorar la situación laboral de los jóvenes», señala.

Las pensiones de Córdoba, de las más bajas

En el caso de las pensiones por jubilación, Córdoba está a la cola de España en importe, si se analizan los datos del Ministerio de Seguridad Social. El porcentaje de jubilados con pagas inferiores a los 1.000 euros es en Córdoba 15 puntos superior a la media española y cuatro puntos más que la media andaluza.

Análisis de la Plataforma por la Defensa del Sistema Público de Pensiones

Este año, las pensiones contributivas han subido en España un 8,5% (la inflación media del año anterior) y las no contributivas de jubilación e invalidez, un 15%. José Villamor, coportavoz de la Plataforma para la Defensa del Sistema Público de Pensiones, defiende que «la subida es positiva, pero lamenta que sea inferior al IPC”, por lo que reclama que la pensión mínima sea igual al SMI y que este sueldo mínimo llegue al 60% del salario medio en España, para quedarse en torno a los 1.200 euros. En el caso de las no contributivas, Villamor destaca que «deberían cubrir, como mínimo, el umbral de la pobreza»