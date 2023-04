El tercer Encuentro Profesional de la Industria 4.0 Colaborativa (On Industry) ha arrancado este miércoles en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones (CEFC) del Parque Joyero de Córdoba, una nueva ubicación que ha permitido a este evento pionero crecer en cantidad y calidad. El objetivo, según ha explicado el impulsor del encuentro y CEO de Deuser, Francisco Adame, es que el evento "sea líder en un futuro" y competir cara a cara con citas de índole parecida que se celebran, principalmente, en el norte de España.

On Industry cuenta este año con 40 expositores y representantes de hasta 900 empresas del sector, muchas de ellas, las más punteras del panorama. Así lo ha detallado Adame, que ha recordado que, a pesar de que en estos días también tenga lugar un evento consolidado de las mismas características, en Córdoba están reunidas firmas como Siemens, Hitachi o Aveva. "Han venido aquí y no han ido al otro. Hemos cumplido las expectativas", ha señalado el CEO de Deuser, que ha avanzado que la próxima edición de On Industry podría celebrar o bien el año que viene o bien en 2025, para dar tiempo a la aparición de nuevas soluciones tecnológicas.

Digitalización, IA o robótica

Las jornadas se celebran durante este miércoles y este jueves en el CEFC y cuentan, además de con las demostraciones en expositores, con un amplio programa de ponencias y masterclass. En esta tercera edición de On Industry se hablará de digitalización industrial, robótica o la tan de moda inteligencia artificial (IA). El objetivo de esta feria es comunicar a las empresas que si quieren sobrevivir y seguir siendo competitivas deben trabajar por convertir sus fábricas tradicionales en fábricas inteligentes.

En este caso, la nueva edición de On Industry está dirigida a un gran número de sectores donde el potencial que pueden alcanzar con la aplicación de las tecnologías de la industria 4.0 es enorme, como el aeronáutico, la alimentación, la automoción, el cemento, la energía, el farmacéutico, el logístico o la metalurgia.

La base logística y la universidad

Durante la inauguración, el consejero de Universidad, Investigación e Innovación, José Carlos Gómez Villamandos, ha resaltado el potencial de desarrollo económico que tiene la industria 4.0 tanto en Córdoba como en Andalucía, donde las mayores fortalezas se concentran en la agroindustria y el turismo. En este sentido, Gómez Villamandos ha incidido en que las universidades andaluzas tienen mucho que aportar a este desarrollo y ha recordado que todas las instituciones académicas de la comunidad autónoma cuentan con "grandes especialistas en todo aquello que necesita la industria 4.0". La propia Junta tiene estand propio en On Industry donde muestran, precisamente, algunos de los prototipos que desarrollan en torno a este sector las universidades andaluzas.

Por otro lado, y esto es algo que han resaltado todas las autoridades que han participado en la inauguración de On Industry, está la base logística del Ejército de Tierra en Córdoba, para cuya implantación en La Rinconada se está trabajando desde hace tiempo. El Ejército también cuenta con un expositor en la feria. El alcalde de Córdoba, José María Bellido, ha apuntado que el proyecto de la base es ejemplo claro del desarrollo de la industria 4.0, al tiempo que ha valorado que eventos de este calibre se celebren en la ciudad, pues la sitúan "en el foco del pensamiento, del conocimiento y de los avances del futuro".

Por su parte, la vicepresidenta de la Diputación de Córdoba y presidenta de Iprodeco, Dolores Amo, ha indicado que esta feria evidencia la capacidad de la provincia de "ir evolucionando hacia un sector muy importante en estos momentos, para el presente y el futuro", de ahí que el Iprodeco esté presente en todo aquello que "suponga una mejora en la calidad de vida, el empleo y el desarrollo de nuestros municipios".

El rector de la Universidad de Córdoba (UCO), Manuel Torralbo, ha indicado que la institución académica "estuvo desde el principio en esta iniciativa" y ha mostrado su convencimiento por que "con esta suma de todos los actores, la empresa la primera liderando, vendrán más encuentros".

El evento está organizado por Deuser y su fundación Victoria Innovación, con la UCO y la Universidad Loyola como partners académicos. Los colaboradores instituciones son el Ayuntamiento de Córdoba, Fundecor, Imdeec, la Diputación, el Iprodeco, la Junta de Andalucía, la Cámara de Comercio y el Ejército de Tierra. Además, entre las entidades patrocinadoras destacan Panasonic, Schneider, Siemens, Cosentino, ABB, Rabanales 21, Hitachi o Kuka, entre otros.