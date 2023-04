Córdoba celebra este miércoles el Día Internacional del Pueblo Gitano, una conmemoración con el izado de la bandera en el Ayuntamiento, un acto que tiene lugar cada año el 8 de abril y que esta vez se ha retrasado al día 12 por coincidir con la Semana Santa. Las principales asociaciones que representan al colectivo en Córdoba han acudido al encuentro, en el que han destacado los avances registrados en los últimos años y han reivindicado mejoras de cara al futuro, sobre todo, en materia de educación y de empleabilidad.

Según el coordinador de la Fundación Secretariado Gitano en Córdoba, Fran Jiménez, la pandemia supuso un duro golpe para muchas familias gitanas cuyo principal medio de sustento era el comercio ambulante y otros trabajos de baja cualificación que quedaron suspendidos durante el confinamiento y los meses de restricciones sanitarias, lo que provocó una crisis en este ámbito que ha llevado a la comunidad gitana a ampliar sus horizontes a la hora de buscar trabajo. "La parte positiva es que esta crisis aceleró el acceso a las nuevas tecnologías reduciendo de forma importante la brecha digital que existía", explica, "el resultado es que internet se ha convertido en un aliado también para muchos gitanos que lo han utilizado para profesionalizar el comercio ambulante". La pandemia hizo además que el pueblo gitano se diera cuenta de la necesidad de apostar por la formación y que vieran los estudios como una oportunidad para buscar empleos de mayor cualificación y más calidad.

Según Jiménez, la mejora de la empleabilidad está directamente relacionada con la formación, tal y como están comprobando en los cursos que imparten, donde el 100% de los estudiantes consiguen acceder a un empleo. El último estudio sobre fracaso escolar indicaba que el 70% del alumnado gitanos abandonaba sus estudios de forma precoz, algo que ha mejorado en los últimos años, reduciéndose a un 50%. "Si se ponen las herramientas en marcha, el salto es espectacular. En nuestro programa Promociona, siete de cada diez no solo superan el curso sino que titulan la ESO y en ese caso, el 100% sigue estudiando". Las mujeres, también en el pueblo gitano, son mayoría en los cursos y en el interés por la formación académica. En esta línea, añade que "las empresas de Córdoba cada vez están más interesadas en buscar a los profesionales que salen de nuestros programas porque son muy buenos profesionales y están muy bien formados". Por sectores, además de todo lo relacionado con el turismo y la hostelería, "el objetivo es llegar a los empleos vinculados al ámbito tecnológico para incorporar a personas gitanas como técnicos de sistemas, empleo verde, venta de producto online... porque es ahí donde está el trabajo de calidad".

Contra la segregación escolar

Según Jiménez, uno de los principales hándicaps para avanzar en esta materia es "la segregación escolar", algo en lo que no se ha avanzado sustancialmente, "vemos que realmente no hay una libre elección de centro y que la gran mayoría de personas gitanas se concentran en los mismos colegios porque viven en barrios muy concretos y eso tiene efectos negativos para el alumnado porque no hay interculturalidad ni mejora del curriculum académico y se les condena de algún modo a seguir en situación de exclusión social".

La presidenta de Kamira, Carmen Santiago, ha coincidido en destacar el impacto negativo que tuvo la pandemia en las escuelas y en la población gitana, debido a la brecha digital que existía, al tiempo que ha valorado la "buena disposición de las administraciones" y confía en "seguir avanzando en cuestiones básicas como combatir el fracaso escolar y el abandono temprano de los estudios, que se da en un porcentaje más alto en la población gitana que en el resto". En cuanto a la empleabilidad, ha abogado por aumentar en las empresas la contratación por cuenta ajena de personas gitanas, "y no solo en el autoempleo, que ha sido siempre la salida laboral de las personas gitanas" combatiendo para ello los estereotipos. En este sentido, Carmen Santiago ha señalado además las dificultades para muchas familias a la hora de acceder a una vivienda digna en alquiler, "debido no solo a la falta de recursos sino a los prejuicios que sufre el pueblo gitano".

Los jóvenes universitarios gitanos, un ejemplo a seguir

Prueba del cambio sustancial del acceso al empleo de las nuevas generaciones de gitanos es el aumento del número de jóvenes gitanos universitarios (Roma Trequejanó), que en Córdoba están constituidos en un colectivo cuyo secretario es Juan Fernández Torres, estudiante de Educación Social. Roma Trequejanó significa literalmente gitano estudiando en romaní. Aunque sus padres son vendedores ambulantes, Juan Fernández, al igual que su hermana mayor que es profesora, decidió estudiar una carrera para dedicarse a lo que le gusta, ha asegurado. "Mis padres no pudieron estudiar, pero siempre nos han animado a nosotros a que lo hiciéramos", ha explicado, algo que ha sido posible porque "se me han dado bien los estudios y he tenido acceso a becas y ayudas para salir adelante". En este sentido, ha animado a otros jóvenes gitanos a mejorar su formación para abrirse a otras oportunidades. "La venta ambulante siempre estará ahí, pero hay que ver que existen otras opciones", ha insistido.