Producto local a golpe de clic

Los mercados municipales llevan ya varios días subidos al barco de internet. No les ha quedado más remedio que reinventarse y adaptarse a los nuevos tiempos en los que muchos clientes no pueden adaptarse al horario de apertura de estos tradicionales negocios en los que prima el producto local, la cercanía y la calidad, algo a lo que muchos no quieren renunciar, aunque su ritmo de vida se lo impida.

Esta nueva medida comenzó a funcionar el pasado 23 de marzo. Hasta ahora un total de quince establecimientos se han acogido a ella, de los cuales algunos ya están notando la afluencia de pedidos mientras que otros aun no ven los resultados. No obstante todos coinciden en que todavía están arrancando y tienen mucho que mejorar y avanzar. La Delegación de Mercados del Ayuntamiento, por su parte, todavía no dispone de datos de pedidos de estos primeros días, según han señalado a este periódico.

Cinco de los quince de los negocios en los que se puede hacer la compra a través de mercadosdecordoba.es pertenecen al Mercado Municipal de Ciudad Jardín. El presidente de esta plaza y propietario de Casa Manolo, Manuel Ruz, señala que «prácticamente no hemos tenido tiempo de actualizar los datos y tenemos que mejorar muchísimo los productos. Aún así la primera experiencia ha sido buena» tanto para él como para otros puestos de Ciudad Jardín. Manuel, quien tiene un negocio dedicado a las aceitunas y encurtidos, productos que complementa con otros locales y de proximidad como vino, especias o legumbres de la provincia, celebra que ya ha recibido los primeros pedidos y que los clientes están satisfechos con como ha llegado a sus casa.

La mayoría que elige esta vía, tanto en este como otros establecimientos, son personas que no pueden acudir al mercado de abastos puesto que su jornada laboral coincide con el horario de apertura. «Antes de esto solo podían hacer la compra los sábados y ahora pueden optar por esta vía», comenta Ruz. «Es una herramienta y un suplemento a la venta tradicional y esta muy bien porque puedes prever muchas cosas. Los pedidos se hacen de un día para otro, lo que hace que no te agobies en el negocio», justifica el comerciante.

Un escaparate en la red

Los productos aparecen detallados por precio y categoría en cada uno de los puestos y ubicados en el mercado. Esto, según los responsables de los puestos de Ciudad Jardín, no solo ha servido para vender on line, también «como una ventana al público» lo que ha hecho que durante Semana Santa hayan podido recibir visitas de turistas que aseguraban que han conocido los productos a través del portal de Internet y con los que han podido gestionar pedidos, incluso a otros países, a nivel particular.

El pedido mínimo para los encargos a través de Internet es de 45 euros. Los clientes tienen la opción de recogerlo en el mercado o de envío a domicilio al día siguiente. Además, según les han comentado a los participantes desde la Delegación de Comercio, próximamente instalarán unas taquillas automatizadas para la recogida de pedidos a través de un código. El pago de los productos se realiza a través de una pasarela como cualquier otro pedido on line y los gastos de envío que, según Manuel Ruz, rondan los nueve euros son compartidos entre el comerciante y el cliente. Para pedidos superiores a los 90 euros el envío a casa es gratuito.

Estas dos últimas cuestiones han sido determinantes para que muchos otros negocios de mercados como el del Sector Sur no hayan querido acogerse a la iniciativa. Vendedores aseguran que no les convencía la forma de pago ni «que se les cobre comisión», refiriéndose al precio del envío. Tan solo un negocio de esta plaza forma parte de la plataforma: Aceitunas y encurtidos Sierra. Este puesto afirma que no ha notado los resultados y que todavía no han recibido ningún pedido, salvo el del prueba. No obstante, la propietaria de este negocio, María José Sierra, añade que «es una buena iniciativa» y que «a día de hoy tenemos que tener presencia en Internet».

En el Mercado de Marrubial hay ocho puestos en los que se puede comprar en la red. Algunos comerciantes como Frutas Barrios, todavía no han puesto en marcha la herramienta a pesar de tener presencia ya en la plataforma. Otros como Frutas Mayen ya han recibido los primeros pedidos aunque no han notado una gran afluencia. «El cliente de toda la vida viene al mercado», los que lo hacen por Internet son «aquellos que viven lejos o no pueden acercarse», dice Juan José Mayen, responsable de este puesto.