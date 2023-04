Todo el mundo de fiesta: el calendario cordobés se llena de celebraciones

La Semana Santa llega a su fin. Tras las emociones intensas derivadas de esta solemne pero jubilosa demostración de fe, solo queda espacio para la alegría ante el inminente comienzo del mayo cordobés.

Abril ni siquiera ha terminado y el calendario ya comienza a preparar los ánimos para el largo recorrido de celebraciones primaverales. Este año algunas se presentan con novedades. Es el caso de la Fiesta de la Virgen de Belén, también conocida como de Las habas en las Ermitas, que no pudo celebrarse en 2022 debido al mal tiempo. Con la hospitalidad como base, el día 16 de abril se repartirán cazuelitas de barro para degustar esta legumbre tras una misa en la iglesia de las Ermitas, prevista para las 11.00 horas, en honor a la Virgen de Belén.

A este particular evento seguirá, el 23 de abril, la romería de Santo Domingo con su tradicional encuentro de las peñas. Una cita con salero, idónea como anticipo a la solera que desprende la popular Cata de Vino Montilla-Moriles, que tendrá lugar del 19 al 23 de abril. No obstante, los amantes de los buenos caldos amontillados deben saber que la cita tendrá lugar en la plaza de Toros y no en el espacio anexo a la Diputación de Córdoba, como era habitual. El motivo, según el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Montilla-Moriles, son las catas arqueológicas que se están llevando a cabo, lo que restaría comodidad a la celebración del evento. Un cambio que no afectará a las ganas de brindar.

En lo que respecta a las Cruces de Mayo, tendrán lugar del 27 de abril al 1 de mayo. Falta por publicar el listado definitivo de las instalaciones que vestirán sus mejores galas florales para convencer al público y al jurado de ser las merecedoras de los 2.000 euros de premio. Claro que el mayor interés reside en calentar el cuerpo con comida cordobesa y sevillanas. Para ello debe tenerse en cuenta que las cruces abrirán de 12.00 a 2.00 pero no tendrán música entre las 17.00 horas y las 20.00, salvo el día 1 de mayo, cuando abrirán de 12.00 a 16.00 horas y no se cortará la música.

Nada que ver esta celebración con la costumbre de las Cruces de Añora, según la cual los vecinos despliegan su imaginación para forrar con tela blanca estructuras de madera, lo que da como resultado escenarios casi mágicos por su gran carácter imaginativo. Esta cita, declarada de interés turístico nacional, tendrá lugar del 6 al 7 de mayo en Añora.

De forma simultánea, los patios cordobeses sacarán a relucir todo el esplendor de sus flores y arquitectura del 2 al 14 de mayo. La cita también contará con la novedad de dos nuevas categorías para el concurso, la de Patios Singulares, presente en la edición del año pasado pero solo como mención especial, así como la de Mejor Patio Joven, para los recintos gestionados por menores de 35 años . Un estallido de color al que se suma la Subbética con su ruta de Patios, Rincones y Fachadas, cuya décima edición se celebrará del 8 al 21 de mayo. Alegría a la que también se sumará Cañete, del 4 al 7 de mayo, con la tercera edición de sus Calles en Flor. Eso sin contar con las Fiestas Aracelitanas de Lucena, que se celebran del 5 al 8 de mayo; la Gran Huevada de Villafranca, que tendrá lugar el 14 de mayo; la romería de la Virgen de Linares, que será en Córdoba el 7 de mayo, y el resto de las repartidas por la provincia; o la Batalla de las Flores, fechada para el 30 de abril en la capital. Motivos de diversión previa al gran colofón, la Feria de Nuestra Señora de la Salud, del 20 al 27 de mayo. La variedad necesaria para lograr que todo el mundo se vaya de fiesta.