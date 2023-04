El Ayuntamiento de Córdoba ya tiene fecha para la celebración de la primera prueba de la convocatoria para la provisión, en turno de libre, de 83 plazas de auxiliar administrativo pertenecientes a las Ofertas Públicas de Empleo de 2018, 2020 y 2021. El examen tendrá lugar el próximo 17 de junio a las 09.30 horas en el Campus Universitario de Rabanales (ubicado en la antigua N-IV km. 396) y en las instalaciones de la Facultad de Medicina y Enfermería (avenida Menéndez Pidal s/N) de la Universidad de Córdoba (UCO). El reparto de aulas será publicado con anterioridad a la celebración del ejercicio. Los aspirantes deben acudir provistos de bolígrafo y DNI, o cualquier otro documento que acredite su identidad (carnet de conducir o pasaporte, exclusivamente).

Casi 6.000 personas (5.910) han sido admitidas para la realización de estas pruebas cuyas bases se aprobaron en el mes de octubre del 2021. En septiembre del 2022, el Ayuntamiento abrió el plazo para la presentación de solicitudes y entonces la previsión era que se presentaran unas 8.000 solicitudes. Finalmente el número de aspirantes ha sido inferior, si bien será una de las convocatorias más masivas celebradas por el Consistorio cordobés al ser en turno libre; y también se ha cambiado el lugar para la celebración del examen (se pensó en el Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones).

El decreto será publicado en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Córdoba. Curiosamente los exámenes coincidirán con la celebración el día 17 de junio del pleno de investidura del nuevo alcalde de Córdoba tras las elecciones del 28M.

Requisitos para las plazas

Para ser admitidos a la realización de las pruebas selectivas los aspirantes deberán tener la nacionalidad española; no haber sido separado mediante expediente disciplinario del cualquiera de las administraciones públicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse en inhabilitación absoluta o especial para empleos o cargos públicos por resolución judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario; estar en posesión del Título de Graduado Escolar, del Graduado en ESO, Formación Profesional de primer grado o equivalente (deberá acreditarse la equivalencia); poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas de auxiliar administrativo; tener cumplidos 16 años y no exceder de la edad máxima de jubilación forzosa y no padecer enfermedad ni defecto físico que impida el ejercicio normal de las funciones a desempeñar.

Turno de discapacidad

Los aspirantes que acceden por el turno de discapacidad deben acreditar tener reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 33%. Las personas con discapacidad deben además acreditar, tanto su condición discapacitado como su capacidad para desempeñar las funciones de auxiliar administrativo, mediante certificación expedida por el Instituto Andaluz de Servicios Sociales u organismo con competencia en esa materia. Quienes soliciten participar por los cupos de reserva para personas con discapacidad general o con enfermedad mental, únicamente podrán presentarse por el cupo por el que opten.