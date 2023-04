El comercio abre a medio gas en el primer domingo de libertad horaria en Córdoba

El primer domingo de libertad horaria para el comercio de Córdoba, por la declaración de la ciudad como zona de gran afluencia turística, ha registrado un seguimiento muy desigual en la apertura de establecimientos. Según ha podido constatar este periódico, en las primeras horas de la jornada un buen número de tiendas permanecían cerradas en los centros comerciales que han apostado por aprovechar la nueva oportunidad, mientras que en el comercio de cercanía, el cierre ha sido la opción mayoritaria como ya se había anunciado.

No obstante, hay que destacar que algunos clientes han visitado las tiendas desde el momento de su apertura. Pese a la celebración del Domingo de Ramos y a que el buen tiempo ha invitado a disfrutar del ocio al aire libre, cordobeses y turistas han realizado compras y han acudido a los centros comerciales. En otros casos, como en la zona centro, se han conformado con observar los artículos en los escaparates de las tiendas cerradas.

En líneas generales, parece que en esta primera jornada las grandes marcas (a excepción de Inditex) y franquicias han abierto al público en los centros comerciales, aunque no así en las principales vías comerciales de Córdoba. También ha abierto El Corte Inglés, donde se han observado, asimismo, clientes.

La conciliación, principal hándicap

El gerente de El Arcángel, Andrés Bahillo, ha confirmado en las primeras horas del día que la apertura ha dependido del tipo de negocio y ha admitido que «no es sencillo para todos». Sobre la posibilidad de que el centro comercial tome medidas respecto a las tiendas cerradas, ha recordado que estos espacios tienen reglamentos que deben cumplirse. «Respetando los convenios y las características, la idea es ir apostando por las nuevas aperturas e ir puliendo la forma de hacerlo», ha explicado.

Algunas firmas instaladas en centros comerciales también han optado por ofrecer su servicio en un horario reducido. Este ha sido el caso, por ejemplo, de tiendas de moda en el centro comercial La Sierra, que han abierto sus puertas a partir del mediodía.

En cuanto a la acogida del público, algunos clientes han aprovechado para realizar compras que, según comentan, no pueden hacer entre semana por sus obligaciones laborales. Otros, a pesar de encontrarse en un centro comercial, han lamentado que esta ampliación de horarios dificulta la conciliación de los profesionales del comercio.

En esta línea, María García es una de las personas que, según ha afirmado a este periódico, ha acudido al centro comercial La Sierra este domingo porque "no puedo venir entre semana, estoy trabajando". María ha comentado que esperaba comprar algunos regalos.

Por su parte, los madrileños David y Belén, que se encuentran de visita en Córdoba, han admitido que en la capital del país las tiendas "cierran cuatro días al año", por lo que para ellos es habitual esta actividad. Sin embargo, Belén ha opinado que "me parece fatal por el personal, porque no pueden descansar. Todos tenemos familia".

Victoria Muñoz, que estaba trabajando en Parfois, ha indicado en las primeras horas de este domingo que el día estaba "tranquilo, quizá porque es el primero". En cuanto a su opinión personal sobre la ampliación horaria, ha manifestado que "no estoy de acuerdo, hay muchas opciones para comprar por otros medios", ha apuntado en referencia a internet.

Del mismo modo, acerca de la conciliación de la vida laboral y la personal, ha reivindicado que es durante el fin de semana cuando se puede disfrutar del ocio con la familia. "Mi hija salía hoy en La Borriquita y no he podido ir", ha lamentado. "Un día de descanso entre semana no me interesa", ha concluido.

En el establecimiento de hostelería La Gitana Loca, también en La Sierra, la encargada, Patricia García, y una trabajadora, Blanca Márquez, han augurado que la ampliación horaria "no merecerá la pena", porque algunas firmas destacadas, como las del grupo Inditex, permanecen cerradas. Blanca ha añadido a esta idea que "los dos primeros domingos habrá menos gente por las procesiones".