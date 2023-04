La Ciudad de los Niños y Niñas: llegó el gran día para pasarlo en grande

No podía haber amanecido un día más soleado para celebrar la apertura de la Ciudad de los Niños y las Niñas, "de todos los niños y niñas de Córdoba", según han querido subrayar las autoridades en el día de la inauguración para poner el acento en el esfuerzo que se ha hecho desde todas las delegaciones municipales que han participado en la remodelación para que este espacio sea más inclusivo que nunca. Buen tiempo y buenas caras han presidido la jornada de apertura de un lugar pensado para el disfrute de toda la familia, para integrar el divertimento de los peques de la casa con la charleta de los padres, las risas de los abuelos y el encuentro con primos, amigos y nuevos conocidos que siempre se encuentran por el camino.

Las impresiones de los que han acudido a la llamada de la Ciudad de los Niños y las Niñas (el toque de género no puede faltar en estas edades) ha sido muy satisfactoria, sobre todo, entre los hijos de la pandemia, aquellos que nacieron durante el confinamiento y que no habían tenido la oportunidad de corretear por este lugar ni memoria de un parque infantil con tantas atracciones. "Mi niña tiene dos años y está disfrutando de lo lindo, le encanta todo lo que tiene que ver con la música y se ha pasado una hora probando los instrumentos", explica Blanca, que vigila a la menor sentada junto a su madre, que ha venido con ella para acompañarla. "Es la primera vez que vengo, es mi primera nieta y antes no tenía con quién venir, pero me parece un lugar estupendo, aunque echo de menos una cafetería", asevera la abuela Coral. Esa es una frase repetida. ¿Y la cafetería, y el kiosco para las chucherías? Pocos parecen haberse enterado de que el concurso del servicio quedó desierto y que el Ingema tendrá que volverlo a sacar con mejores condiciones para que alguien se decida a gestionarlo. De momento, habrá que conformarse con sentarse en la zona de merendero y acudir con los refrescos y los bocatas en la mochila. Algunos asistentes lo hacen de serie, siempre llevan la casa a cuestas, así que ni se habían enterado de que no hay bar. "Llevo los gusanitos en el bolso siempre, por si hay una emergencia", comenta entre risas una madre, que asegura que el parque no es solo el sitio donde los niños se lo pasan bien sino donde los mayores lo pasan en grande. "Están a su bola y tú también a la tuya, ganamos todos".

2.500 y 3.000 personas en un fin de semana

A falta de cafetería, muchos padres han aprovechado el parque como solarium y han salido de allí con un bronceado caribeño de lo más sugerente. "Traemos el protector solar porque se veía que el día iba a ser caluroso, pero nos vamos a volver morenitos", comentó una pareja sentada al sol mientras su hijo se paseaba por las mil y una atracciones.

Este fin de semana, en el que se espera que pasen por la ciudad infantil entre 2.500 y 3.000 personas, según la concejala de Juventud y presidenta del Ingema, Cintia Bustos, el acceso es gratuito, pero a partir del lunes habrá que pagar entrada. "Eso no me parece bien, entiendo que es un parque municipal igual que otros y no sé por qué hay que pagar, su mantenimiento debería estar previsto en el presupuesto del Ayuntamiento y, si acaso, no me importaría que pagáramos los padres, ¿pero los niños también?", comenta Rocío, "para el que tenga más de un niño, entre pitos y flautas se le va un pico, sobre todo, si quieres organizar un cumpleaños o una reunión con los amigos y echar el día".

La Ciudad de los Niños, que aspira a convertirse en un punto de referencia "para el turismo de familias" en Andalucía, según la delegada de Turismo y presidenta de Sadeco, Isabel Albás, está dividida en varias zonas que hoy estaban repletas de público, empezando por la plaza central, con su enorme tobogán, hasta el pasillo de los xilófonos y los instrumentos musicales, la parte de la cama elástica, la zona de las tirolinas y balancines o el lugar destinado a los juegos con piezas gigantes, donde hoy se encontraban dos responsables del proyecto Maestros por la ciencia. "Lo mejor es dejar a los niños probar, no darles demasiadas instrucciones, hay unos carteles donde se les dan unas orientaciones, pero si los dejas y no les marcas pautas, no solo empiezan a jugar solos sino que a veces inventan nuevas fórmulas que a nosotros no se nos habían ocurrido", explica una de las maestras. El ajedrez gigante, con sus enormes piezas, es una atracción inequívoca. "Les encanta jugar y algunos te dan mil vueltas, aprendes tú de ellos", afirma convencida. La rayela clásica, el juego de la oca, el tres en raya también tienen una larga lista de adeptos que alternan los saltos por el parque con la concentración en este otro tipo de ejercicio para el cerebro. La asociación Acopinb también ha estado presente y sus usuarios, chavales y chavalas con discapacidad intelectual, han ayudado a los que así lo han querido a plantar su propia tomatera. "Ahora solo hace falta que les dé mucho sol y tendrás tomates".

Para el concejal de Recursos Humanos e Inclusión, Bernardo Jordano, este ha sido un día especial, no solo porque se ha cumplido el objetivo de la inclusión sino porque ha podido acudir con su hija a la zona de juegos en silla de ruedas y verla disfrutar como el resto. Ante los medios, no ha dudado en señalar los detalles más importantes, que a veces pasan desapercibidos a los neófitos sobre los juegos inclusivos, desde los espacios creados para que las sillas de ruedas puedan pasar sin dificultad por debajo de las atracciones, para propiciar el encuentro de niños con distintas necesidades especiales, a los juegos de braille para niños con problemas de visión o el columpio para menores en silla de ruedas, cuyo uso no siempre se identifica a la primera. De hecho, Manuel, padre de una menor, ha confesado su error después de intentar subir a su hija, sin problemas de movilidad. "No había mirado la señal y estaba intentando que funcionara sin éxito", explicó mientras comprobaba las instrucciones de la entrada. Conviene estar atentos.

El alcalde y el delegado de la Junta acuden en familia

El alcalde, José María Bellido, y el delegado del Gobierno de la Junta, Adolfo Molina, han aprovechado la ocasión para acudir en familia al parque. Allí se ha visto a Molina animando a su hijo a portarse bien. "Si te portas bien, ¿qué te parece si luego buscamos alguno de los Vengadores que te falta?", se le oyó decir.

La seguridad de los menores también se ha tenido en cuenta, de ahí que a la entrada, haya personal de vigilancia, que a partir del lunes se encargará de cobrar la entrada, además de videovigilancia instalada por todos los rincones. Conviene, en cualquier caso, permanecer vigilantes a los movimientos de los más pequeños "porque la carretera está muy cerca de la salida", recordaba uno de los controladores.

Los que no tenían gana de madrugar o han preferido comer en casa, se han apuntado al turno de tarde. Ya sabe. Hasta las 20 horas, la diversión por el camino de las losetas rojas está asegurada. No falten a la cita.