Urbanismo aprueba el presupuesto con 7 millones de euros para inversiones en Córdoba

El consejo rector de la Gerencia Municipal de Urbanismo de Córdoba ha aprobado este jueves el presupuesto de 2023, que tiene una partida de 6,9 millones de euros para inversiones. Las cuentas salen adelante con el apoyo de los partidos de gobierno, PP y Cs; la abstención de PSOE y Vox, y el voto en contra de IU y Podemos.

Como ya se ha avanzado en los últimos días, la cuantía para inversiones es la mitad que la de 2022 y prioriza las obras del anillo verde de la ciudad. Sin embargo, a esta cantidad hay que añadirle 88.819 euros de transferencias de capital y otros 23 millones de remanentes, que son partidas correspondientes a proyectos de otros años que no han sido ejecutados todavía.

Entre las actuaciones previstas para este ejercicio sobresalen los 2,9 millones de euros destinados al parque del Canal, una intervención que será adjudicada próximamente y que completará la del parque del Flamenco. Asimismo, el presupuesto recoge otras inversiones como los 400.000 euros que se emplearán en una nueva fase del parque de Levante.

El Ayuntamiento de Córdoba no ha aprobado todavía su presupuesto para este año, por lo que, pese a haber recibido luz verde, la GMU no podrá aplicar el suyo. Esta ha sido una de las críticas realizadas por grupos de la oposición, que han hecho hincapié, asimismo, en la proximidad de las elecciones municipales.

Críticas de PSOE y Vox

De este modo, el portavoz del PSOE, José Antonio Romero, destaca que "no se puede ejecutar nada si no se aprueba el presupuesto del Ayuntamiento por el Pleno" y, por ello, "cuando veamos el conjunto, decidiremos el voto". En su opinión, el paso dado este jueves "es solo para vender que se está haciendo algo".

El concejal socialista critica que "en cuatro años no han ejecutado ningún proyecto que estaba en cartera en este Ayuntamiento" y lamenta que "2023 recoge los mismos proyectos que se han recogido desde 2020". Así, detalla que la ejecución de las cuentas de Urbanismo para 2022 "no llega al 8% o al 10% de inversión. Son multitud de millones de euros que se han quedado en el cajón. La Gerencia de Urbanismo tiene que ser el motor económico de la ciudad y no hay más desastre en este Ayuntamiento que la Gerencia de Urbanismo", señala.

Por su parte, la portavoz de Vox, Paula Badanelli, apuesta por "eliminar partidas heredadas de gobiernos socialistas y comunistas, que no tiene sentido que se sigan manteniendo, y hacer presupuestos reales que se cumplan". Badanelli indica que "vamos acumulando remanentes, hay casi 200 millones de euros en las cuentas corrientes del Ayuntamiento, mientras se sigue exprimiendo a los cordobeses vía impuestos".

La portavoz de Vox explica que "luego vemos modificaciones presupuestarias prácticamente desde el mismo día que se aprueban los presupuestos y eso solo responde a un presupuesto absolutamente ficticio". Sin embargo, sobre su abstención en la votación, ha aludido al gobierno municipal para subrayar que "son ellos los que deben marcar las líneas políticas, aunque eso sí, deberían hacerlo de la mano de los socios más leales que han tenido en este mandato y, posiblemente, los socios que tendrán en el próximo".

IU y Podemos, en contra

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Córdoba Pedro García afirma que "hemos votado en contra porque es todo una farsa. Es un presupuesto de humo a dos meses de las elecciones". En este sentido, también apunta que "se han dejado sin invertir 40 millones de euros de años anteriores".

En la misma línea, la portavoz de Podemos, Cristina Pedrajas, esgrime diferentes cuestiones por las que su grupo municipal no apoya el presupuesto de la Gerencia de Urbanismo. A su juicio, "hay un problema estructural de fondo y es que los presupuestos nunca se cumplen. En 2022, de las previsiones iniciales a lo ejecutado hay una diferencia de 45 millones de euros", subraya.

De otro lado, expone que "presentar un presupuesto a dos meses de las elecciones no nos parece adecuado. Podrían haber prorrogado y que el gobierno entrante decida el nuevo presupuesto", comenta. Además, coincide con otros grupos en criticar que "no podemos estar aprobando presupuestos para después estar todo el año haciendo modificaciones de crédito".

Cristina Pedrajas hace referencia al informe de Intervención, que, según afirma, ya señalaba algunas cuestiones "que no estaban bien". De este modo, alude entre otras ideas al "incumplimiento de los plazos, porque estamos rozando abril"; también precisa que el presupuesto no recoge el importe para el fondo de contingencia y otros imprevistos, y que este documento incluye "números incorrectos" en cuanto a las retribuciones del personal, ya que "el aumento real es del 3,5%" y lo recogido en las cuentas, un 2,5%.