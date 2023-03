La Oficina del Territorio puesta en marcha por la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) de Córdoba iniciará la segunda ronda de reuniones con las parcelaciones después de Semana Santa. Así lo ha señalado este martes el presidente de la Gerencia, Salvador Fuentes, en el desayuno informativo organizado por Diario CÓRDOBA dentro de Córdoba Conecta denominado Retos de una Córdoba sostenible, ¿tiene futuro el PGOU?. Como ha recordado Fuentes, la primera vuelta de estos encuentros ha servido para hacer una auditoría de cada parcelación para saber en qué situación se encuentra cada una de ellas y el posible beneficio que pueden traer la ley urbanística Lista y su reglamento.

Para Fuentes, una de las claves de la Oficina del Territorio ha sido provocar que "todo el mundo maneje la misma información" porque "lo otro era un caos". La idea es retomar esas reuniones, algo que ya han reclamado desde varias parcelaciones, después de Semana Santa y empezar por aquellas que tengan más posibilidades de adelantar servicios o de regularizar su situación urbanística.

Entre estas últimas destaca muy por encima del resto Cuevas de Altázar, a la que le quedan pocos pasos para convertirse en una urbanización 100% legal. Fuentes también se ha referido a otras tantas que podrían o bien seguir el mismo camino o, al menos, iniciarlo con visos de que llegue a buen destino. En este sentido, ha nombrado El Alamillo, El Sol o Doña Manuela.

Aparte de esto, y como ha recordado el presidente de Urbanismo, también hay otros beneficios que se pueden sacar de la ley Lista, como el adelantamiento de servicios básicos, o la posibilidad de recibir una subvención para elaborar planes de adecuación ambiental y territorial (válidos para aquellos núcleos que tengan imposible el conseguir la legalización).

"Hasta el límite de lo que se pueda"

La intención de Urbanismo, según ha señalado Fuentes, es llegar "hasta el límite de lo que se pueda" en cuanto a beneficios urbanísticos para las parcelaciones, si bien ha incidido en que hay algunas que nunca van a ver sus terrenos regularizados. Es el caso, por ejemplo, de las que se sitúan en terreno inundable.

Fuentes ha defendido que en estos cuatro años de mandato que se acaban en breves "hemos avanzado" y ha abogado por trabajar para "no perder el ritmo". Eso sí, ha insistido en que cada parcelación tiene unas características propias que provoca que no se puedan hacer comparaciones entre ellas. Y también ha dejado claro que "no podemos arreglar en cuatro años lo que viene desde hace décadas".