Paula Badanelli, portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Córdoba ha alertado de “la situación en nuestras calles que cada día se hace más patente, una Córdoba más sucia que nunca y lo hemos podido ver con la llegada de turistas por primavera”. “Nos llama la atención cómo este grupo municipal de Vox lleva meses pidiendo que por parte de Sadeco se haga un plan de dimensionamiento de la recogida de residuos y no se haya movido nada, hacen oídos sordos a una cuestión que es más que necesaria”, ha señalado Badanelli.

La portavoz municipal de Vox ha recordado que “esto es algo fácil de prever: a más turistas, más residuos y sin embargo no hay planificación para esta situación, por lo que vemos, una vez más, los contenedores llenos por la tardes, a rebosar y la basura apilada en nuestras calles, esta no es la imagen que queremos transmitir de Córdoba al turismo”. Paula Badanelli ha declarado que todavía estemos a tiempo para el Mayo Festivo, aunque "para Semana Santa sea tarde.

Por último, la portavoz municipal de Vox ha recordado que “es cuestión de voluntad política mostrar a Córdoba como merece de cara al turismo, hemos tenido una situación previa en pandemia, por ejemplo, para mover papeles en los despachos, cuando casi no había actividad en la calle, de tal manera que hoy Córdoba se podría mostrar adecentada, limpia, adecuada para recibir la llegada masiva de turistas. Repito, estamos a tiempo de hacer lo básico, para no dar una imagen pésima, Córdoba no merece esto”.