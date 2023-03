El TSJA ratifica la condena de 10 de prisión para la autora del incendio del piso donde residía en el barrio cordobés de Miralbaida. El fuego generó una densa humareda que afectó a una pareja y el hijo menor de esta, residentes del inmueble vecino, que tuvieron que ser atendidos en el Hospital Reina Sofía de Córdoba. Además de causar importantes destrozos en el propio inmueble y otros colindantes.

La defensa de la condenada presentó un recurso de apelación, alegando una alteración mental y pidiendo que se tuvieran en cuenta, como atenuantes, que la mujer "se hallaba sola en la vivienda cuando provocó el fuego", que "su deambulación por las diversas estancias del inmueble aseguraba que no se encontraba nadie en su interior", que "los vecinos del edificio no sufrieron lesiones" y que "el inmueble no presenta daños estructurales".

La autora del incendio inició cuatro focos de ignición en diferentes habitaciones de la vivienda y se marchó de la misma inmediatamente a casa de una familiar. Algunos vecinos no pudieron salir hasta que se sofocó el fuego. Por eso, el TSJA considera que no debe minusvalorarse el suceso intencionado, tanto por el riesgo como por la intención de la causante, que deambulo por la vivienda para prender fuego y no para comprobar que estuviera vacía, según explica el escrito del tribunal.

Vecinos atrapados

Por las pruebas periciales, testificales y por el propio reconocimiento de la condenada, se dieron por probados unos hechos que causaron un gran revuelo en el barrio. Los vecinos de los pisos inferiores abandonaron el bloque, pero no pudieron hacerlo los moradores de algunos pisos. Entre estos, los afectados. Esta familia tuvo que resguardarse en casa y taponar la puerta con paños húmedos para impedir el paso del humo hasta ser rescatados por los bomberos.

Los hechos ocurrieron a las 18.30 horas del 2 de mayo, días después de que la pareja sentimental de esta mujer abandonara el hogar tras discutir. Discusiones que ya mantenían con anterioridad. La Audiencia Provincial tuvo en cuenta, como atenuante, la alteración mental por un proceso ansioso-depresivo de la acusada.

Prisión e indemnización

Una circunstancia que, sin embargo, no resta peligrosidad a los hechos cometidos tanto para la vida de las personas como para las viviendas. En el domicilio personal, adquirido en régimen ganancial por ella y su pareja, los daños se tasaron en más de 26.800 euros. Pese a ello, la detenida fue absuelta de un delito de daños y condenada por uno de incendio con riesgo para la integridad de las personas.

A la condena de 10 años de prisión, se suma una indemnización al Consorcio de Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Córdoba en la cantidad de 1.080,96 euros y a su pareja sentimental en la cantidad de 13.436,75 euros, después de que el TSJA desestime la apelación.