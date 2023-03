El sindicato de servicios de CCOO de Córdoba anuncia, a través de una nota de prensa, que las tiendas del grupo Inditex de la provincia -Zara, Zarahome, Oysho, Bershka, Stradivarius, Lefties, etc.- no abrirán ni el Domingo de Ramos ni el Jueves Santo a pesar de poder hacerlo tras la entrada en vigor de la Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) a todo el municipio de Córdoba para la Semana Santa y los meses de abril, mayo, septiembre y octubre, además de los 16 domingos que ya estaban contemplados.

La responsable de Comercio de CCOO de Córdoba, María José Merino, señaló que el sindicato ha realizado una ronda de contactos con las direcciones de recursos humanos de las distintas firmas para solicitar que, a pesar de estar autorizados para ello, no se abra en Semana Santa. “La mayoría de las tiendas no tenían pensado abrir porque no les resulta rentable”, señaló Merino quien lamenta que la Junta haya conducido a los trabajadores y trabajadoras del sector a la situación actual.

Las tiendas de Inditex no son las únicas que no abrirán sus puertas en Semana Santa. CCOO también ha negociado con los supermercados Mercadona y Deza, a los que espera que también se sume H&M, que aún no ha decidido si abrirá o no sus tiendas en Córdoba.

“Se ha abierto la puerta a abrir indiscriminadamente domingos y festivos, sin tener en cuenta la realidad del comercio en la ciudad y en la provincia y de las personas que trabajan en el sector y lo peor es que esto solo interesa a unos pocos, es decir, se sacrifica a muchos para beneficio de unos pocos”, criticó la responsable de Comercio.

Merino anuncia que CCOO está ultimando las presentación de más de una decena de demandas antes la Inspección de Trabajo por comercios que pretenden obligar a sus empleadas y empleados a trabajar en domingo cuando el convenio colectivo de Comercio de la provincia establece que la jornada es de lunes a sábado y que el trabajo en domingo es voluntario.

Por otra parte, el sindicato de servicios de CCOO de Córdoba anuncia la convocatoria de paros de dos horas por la mañana y por la tarde en los dos centros de Carrefour en Córdoba para el próximo viernes y advierte que continuará con las movilizaciones en el sector "hasta que la Junta se siente a negociar un modelo de comercio que no suponga esclavizar al personal que trabaja en el sector".

Finalmente, la sección sindical de CCOO en El Corte Inglés (donde es el sindicato mayoritario) ha tachado de "cínica" la respuesta que la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía ha dado a la carta que dicha Sección Sindical le remitió exponiéndole su preocupación por la repercusión de la ampliación de horarios comerciales en la conciliación de las trabajadoras y trabajadores. "En su respuesta, la Dirección de Comercio echa la culpa al Gobierno central, que es el que obliga a la creación de la ZGAT, y da a entender que se ha visto obligada a declarar la ampliación de la ZGAT porque los ayuntamientos no han pedido su limitación, cuando la realidad es que el Ayuntamiento de Córdoba pidió abrir 16 domingos al año, y no ampliar la ZGAT, una ampliación de horarios comerciales que responde a unos intereses particulares que ahondan en un modelo comercial caníbal, que no responde ni a la demanda de la ciudadanía, ni a la mejora del sector”, afirmó Merino, quien insistió en que “CCOO aboga por un sistema de comercio equilibrado, en el que la ganancia de las empresas no sea a costa de las personas trabajadoras, sino de la calidad del servicio, y en donde todos tengan cabida”.