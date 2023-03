La traca final

Semana de la mascletá alicantina con traca final incluida. El mandato toca a su fin (a partir del día 3 de abril el gobierno local no podrá anunciar ni inaugurar rien de rien) y la Corporación municipal se despide a petardazo limpio. José María Bellido vive su particular desdoblamiento a lo Mr Jekyll and Mr Hyde, aunque a veces cueste diferenciar cuando es alcalde y cuando, candidato a la reelección. Para el lema de campaña, el PP de Córdoba se ha comido cero la cabeza y ha ido al valor seguro copiando el que impulsó a su jefe, Juanma Moreno, al estrellato de los 58 diputados en Andalucía: Córdoba avanza. Bellido, alcalde (Andalucía avanza. Juanma, presidente). En su presentación -la segunda, porque ya debutó hacía unos días con Elías Bendodo-, el alcaldable siguió sin desvelar ningún nombre de su candidatura (hay interés máximo en Cs), pero anunció dos proyectos nuevos si es reelegido: culminar las obras de la carretera de Trassierra y reformar Ollerías.

El resto de candidatos -ninguno con acta en Capitulares- hace lo que puede para salir en la prensa hasta que llegue, de verdad, de verdad, la campaña. El socialista Antonio Hurtado, que ha propuesto llamar al Gran Teatro Teatro Antonio Gala, sigue con su intensa agenda de actos que continúa compatibilizando con su presencia en el Congreso de los Diputados (astracanada de moción de censura incluida); Juan Hidalgo, candidato de Hacemos Córdoba, arropó a Yolanda Díaz en el lanzamiento de su proyecto Sumar en Andalucía; Jesús Lupiáñez, de Cs, ha estado pendiente del whatsapp que han abierto a la ciudadanía para que haga propuestas al partido (692 86 29 83); y Yolanda Almagro, de Vox, sigue su periplo por los barrios de la capital acompañada, la mayoría de las veces, por Paula Badanelli.

En ecos de sociedad podemos apuntar que la celebración de una mascletá y una cremá organizadas por el Ayuntamiento de Alicante ha generado polémica por la elección de las ubicaciones para su desarrollo: la plaza de La Corredera y Las Tendillas, nuestro sambódromo particular. El PSOE las criticó por las molestias que pudieran generar entre el vecindario (mascotas incluidas, aunque para ellas se organizó ayer una fiesta canina en el parque de La Asomadilla) y recordó que el PP también arremetió en 2016 contra Isabel Ambrosio por invitar entonces a Fallers Pel Món (Falleros por el Mundo) para inaugurar las fiestas de primavera en Córdoba con unas minifallas que se hicieron en El Arenal. Se ve que los eventos de la Comunidad Valenciana gustan o no en Córdoba dependiendo de si se está en el gobierno o en la oposición.

Para lo que sirven los finales de mandato, no me dirán que no, es para aligerar la nómina de temas que han estado pendientes 4 años en la ciudad. Una auténtica aceleradora de proyectos. Así, en apenas 7 días, se ha anunciado el fin de las obras y la reapertura de la Ciudad de los Niños el 1 de abril; la aprobación de un nuevo contrato para relanzar la obra de recuperación, paralizada en 2021, del Templo Romano; el fin de la restauración del retablo religioso de la calle Lineros; y el inicio de la reforma de la plaza de La Corredera; la puesta en marcha de una web para que los mercados municipales puedan vender sus productos online y hasta el inicio de la instalación de placas solares en el casco. ¡Milagro! Por hacerse se ha hecho ya hasta el traspaso de la Biblioteca del Estado, que ha tardado en construirse 9 años, aunque el proyecto, con solera, arrancó -hasta la rosaleda de los Patos, ¿se acuerdan?- en 2004. El ministro de Cultura, Miquel Iceta, entregó el lunes las llaves del edificio a su homólogo en la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, que aún no ha puesto fecha para su apertura. El acto se vio empañado por la filtración de un informe de la consejería andaluza en el que se señalaban deficiencias del inmueble y que el Gobierno central interpretó como una falta de lealtad ya que, sostiene, en el traspaso del edificio los técnicos del Estado y los de la Junta habían trabajado mano a mano. El Gobierno también ha puesto en marcha esta semana el tren que conecta Villa del Río con Palma, aunque está aún ajustando horarios y prometiendo paradas. ¡Más milagros!

En todo caso, la semana concluyó con traca final: la manifestación en defensa de la sanidad pública y el anuncio por parte de la Subdelegación de que se deben hacer unas obras de emergencia en el puente de la variante de Los Visos que implicará cortes y desvíos por la A-4 a su paso por Córdoba. Sin que nadie pueda discutir la imperiosa obligación de acometer esta actuación en pos de la seguridad de todos los que circulamos por la autovía, no me dirán que no es todo un regalito para el tramo final del mandato de Bellido, que tendrá que torear con el enfado de los cordobeses cada vez que se encuentren con el dichoso atasco.